AyrÄ±calÄ±klÄ± olduÄŸumu her zaman biliyordum ama... DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel insanÄ± deÄŸilim

ÜNLÜ ANNE VE BABASI MESLEĞİNDE YÜKSELMEK İÇİN 'BİRAZ' YARDIM ETTİ

One Direction grubundan Zayn Malik ile ilişkisinden 2 yaşında Khai adında bir kızı olan Gigi Hadid, geçen yılın en çok konuşulan konularından biri olan "nepotizm bebekleri" tartışmalarında da hep gündemdeydi. Zaten yukarıdaki sözleri de bu konuya ilişkin görüşlerini ifade ederken kullandı. Nüfuzlu bir anne ve babanın, yani eski model yeni tasarımcı Yolanda Hadid ile ünlü emlakçı Mohamed Hadid'in kızı olan Gigi, moda dünyasında bu kadar hızlı yükselmek için bir yardım alması gerektiğini gizlemedi.

'BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM'

İngiltere'de yayınlanan The Sunday Times'a konuşan Hadid, röportajda nepotizm bebeği yani ünlülerin ayrıcalıklı çocuklarından biri olduğunu gizlemedi. Üstelik itiraf ettiğine göre daha küçücük bir çocukken sahip olduğu ayrıcalıkların da farkındaydı. Her ne kadar annesi ve babası sayesinde kariyerinde kısa sürede büyük bir başarı kazanmış olsa da yine de Yolanda Hadid ile Mohamad Hadid'in ona iş ahlakı konusunda sürekli nasihatlerde bulunduğunu gizlemedi. O henüz 5 yaşındayken boşanan Yolanda ile Mohamed Hadid'in her ne olursa olsun bir işte başarıyı yakalayabilmek için kibar olması ve çok çalışması gerektiğini kendisine öğrettiklerini sözlerine ekledi. Top model, her şeye rağmen mesleğinde iyi olabilmek için çok çalıştığını ileri sürdü.

KARDEŞLERİ BELLA VE ANWAR DA MODEL: Bu arada yeri gelmişken Gigi'nin iki kardeşinin de moda dünyasında kariyer yaptığını hatırlatalım. Bella Hadid de tıpkı onun gibi çok başarılı bir model. İki kız kardeşin bir de Anwar adında bir erkek kardeşi var. O da ablaları gibi model olarak kariyer yapıyor.





'DÜNYANIN EN GÜZEL İNSANI OLDUĞUMU SANMIYORUM'

Gigi Hadid, röportajda fiziksel görüntüsüne dair bazı değerlendirmeler de yaptı. Top model, kariyerine başladığı dönemde gördüğü sıkı voleybol eğitimi yüzünden vücudunun moda endüstrisinin ince eleyip sık dokuyan standartlarına uymadığı inancındaymış anlattığına göre. "Kendimi açlıktan öldürmüyordum ama sıradan bir vücudum vardı. Vücudumu seviyorum ama ona takıntılı değilim" diyerek sözlerini sürdürdü. Gigi Hadid dış görünüşüyle ilgili olarak "Dünyanın en güzel insanı olduğumu sanmıyorum. Sanırım biraz botoksun yardımı olabilirdi" dedi.

Gigi Hadid, röportajda modellik kariyeri ve geleceği dair hayat planları hakkında da konuştu. Söylediğine göre podyum dışında başka kariyer planları da var Hadid'in. Hatta bunun ilk adımını geçen yıl attı ve Guest In Residence adında bir giyim markası oluşturdu. Son olarak da bir dijital yayın platformu için Next in Fashion adlı bir program için kamera karşısına gçemeşe başladı. Bütün bunları neden yaptığını da şöyle anlattı Gigi Hadid: "Modelliği yaşam tarzım olarak görmek sanırım gerçekçi olmaz."

'GENÇ YAŞTA ANNE OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLU'

Gigi Hadid röportajda eski sevgilisi Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Khai'den ve annelikten de söz etti. Her zaman anne olmayı istediğini saklamayan Hadid "Ama bu konuda takıntım yoktu. Genç yaşta anne olduğum için mutluyum. Khai bana o kadar çok şey verdi ki" diye konuştu güzel model.

Her ne kadar Khai'nin babası Zayn Malik ile yollarını ayırmış olsalar da küçük kıza ortak anne ve babalık yapıyor eski çift. Bu durumu da "çocuğun mutluluğunu her şeyin önüne koymak" olarak nitelendirdi. Kızı Khai, babası Zayn Malik ile birlikte olduğunda kendisinin de işlerine yoğunlaştığını sözlerine ekledi.

Gigi Hadid'in geçmişine kısaca bir bakacak olursak... Hollandalı model Yolanda Hadid ile Filistin asıllı emlakçı Mohamed Hadid'in en büyük kızı olarak dünyaya geldi Gigi ya da tam adıyla Jelena Noura Hadid . Anne ve babasının ayrıcalıklı çevresi nedeniyle de ilk modellik deneyimini henüz 2 yaşındayken yaptı. Sonra ilk gençlik yıllarına kadar mesleğe ara verdi. 2011 yılında yine modellik yapmaya başladı. Asıl büyük çıkışını da 2013 ve 2014 yıllarında yaptı. Bu yıl, Models.com sitesi tarafından en iyi 50 model listesinde yer aldı. 2016 yılında Britanya Moda Konseyi tarafından "Yılın Modeli" seçildi. Zaten sonra da moda dünyasında onun hızını kimse kesemedi.

Bu arada Gigi Hadid ile ilgili enteresan bir not düşelim... Liseyi bitirdikten sonra ailesiyle yaşadığı Beverly Hills'ten New York'a taşındı. Amacı ise adli psikoloji okumaktı. Fakat model olarak kariyerine yoğunlaşmak için okulu bıraktı. Gigi Hadid'in yıllarca voleybol oynadığını ve at binme konusunda da eğitim aldığını hatırlatalım.

ZAYN İLE İLİŞKİSİ OLAYLI BİTTİ

Gigi Hadid, özel hayatıyla da her zaman ilgi çekti. Yaşadığı bütün ilişkiler magazin basınında manşetlere çıktı. Uzun süre Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson ile romantik bir ilişki yaşadı. Ardından Joe Jonas ile kısa süren bir ilişkisi oldu. Ama en uzun ve en çok konuşulanilişkisini Zayn Malik ile yaşadı. Çiftin ilişkisi bir dargın bir barışık 2015 ile 2021 arasında devam etti. Ünlü çiftin ayrılığı olaylı oldu. Hadid, geçen aylarda da Leonardo DiCaprio ile yaşadığı yakınlaşmayla gündeme geldi. Fakat bu konuda bir ilerleme kaydedilmedi.