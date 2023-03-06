AyrÄ±calÄ±klÄ± olduÄŸumu her zaman biliyordum ama... DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel insanÄ± deÄŸilim

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ÃœNLÃœ ANNE VE BABASI MESLEÄžÄ°NDE YÃœKSELMEK Ä°Ã‡Ä°N 'BÄ°RAZ' YARDIM ETTÄ°

One Direction grubundan Zayn Malik ile iliÅŸkisinden 2 yaÅŸÄ±nda Khai adÄ±nda bir kÄ±zÄ± olan Gigi Hadid, geÃ§en yÄ±lÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan konularÄ±ndan biri olan "nepotizm bebekleri" tartÄ±ÅŸmalarÄ±nda da hep gÃ¼ndemdeydi. Zaten yukarÄ±daki sÃ¶zleri de bu konuya iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ifade ederken kullandÄ±. NÃ¼fuzlu bir anne ve babanÄ±n, yani eski model yeni tasarÄ±mcÄ± Yolanda Hadid ile Ã¼nlÃ¼ emlakÃ§Ä± Mohamed Hadid'in kÄ±zÄ± olan Gigi, moda dÃ¼nyasÄ±nda bu kadar hÄ±zlÄ± yÃ¼kselmek iÃ§in bir yardÄ±m almasÄ± gerektiÄŸini gizlemedi.

'BAÅžARILI OLMAK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK Ã‡ALIÅžTIM'

Ä°ngiltere'de yayÄ±nlanan The Sunday Times'a konuÅŸan Hadid, rÃ¶portajda nepotizm bebeÄŸi yani Ã¼nlÃ¼lerin ayrÄ±calÄ±klÄ± Ã§ocuklarÄ±ndan biri olduÄŸunu gizlemedi. Ãœstelik itiraf ettiÄŸine gÃ¶re daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocukken sahip olduÄŸu ayrÄ±calÄ±klarÄ±n da farkÄ±ndaydÄ±. Her ne kadar annesi ve babasÄ± sayesinde kariyerinde kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± kazanmÄ±ÅŸ olsa da yine de Yolanda Hadid ile Mohamad Hadid'in ona iÅŸ ahlakÄ± konusunda sÃ¼rekli nasihatlerde bulunduÄŸunu gizlemedi. O henÃ¼z 5 yaÅŸÄ±ndayken boÅŸanan Yolanda ile Mohamed Hadid'in her ne olursa olsun bir iÅŸte baÅŸarÄ±yÄ± yakalayabilmek iÃ§in kibar olmasÄ± ve Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini kendisine Ã¶ÄŸrettiklerini sÃ¶zlerine ekledi. Top model, her ÅŸeye raÄŸmen mesleÄŸinde iyi olabilmek iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

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KARDEÅžLERÄ° BELLA VE ANWAR DA MODEL: Bu arada yeri gelmiÅŸken Gigi'nin iki kardeÅŸinin de moda dünyasÄ±nda kariyer yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Bella Hadid de tÄ±pkÄ± onun gibi çok baÅŸarÄ±lÄ± bir model. Ä°ki kÄ±z kardeÅŸin bir de Anwar adÄ±nda bir erkek kardeÅŸi var. O da ablalarÄ± gibi model olarak kariyer yapÄ±yor.





'DÃœNYANIN EN GÃœZEL Ä°NSANI OLDUÄžUMU SANMIYORUM'

Gigi Hadid, rÃ¶portajda fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne dair bazÄ± deÄŸerlendirmeler de yaptÄ±. Top model, kariyerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±kÄ± voleybol eÄŸitimi yÃ¼zÃ¼nden vÃ¼cudunun moda endÃ¼strisinin ince eleyip sÄ±k dokuyan standartlarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± inancÄ±ndaymÄ±ÅŸ anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. "Kendimi aÃ§lÄ±ktan Ã¶ldÃ¼rmÃ¼yordum ama sÄ±radan bir vÃ¼cudum vardÄ±. VÃ¼cudumu seviyorum ama ona takÄ±ntÄ±lÄ± deÄŸilim" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Gigi Hadid dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼yle ilgili olarak "DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel insanÄ± olduÄŸumu sanmÄ±yorum. SanÄ±rÄ±m biraz botoksun yardÄ±mÄ± olabilirdi" dedi.

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Gigi Hadid, rÃ¶portajda modellik kariyeri ve geleceÄŸi dair hayat planlarÄ± hakkÄ±nda da konuÅŸtu. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re podyum dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka kariyer planlarÄ± da var Hadid'in. Hatta bunun ilk adÄ±mÄ±nÄ± geÃ§en yÄ±l attÄ± ve Guest In Residence adÄ±nda bir giyim markasÄ± oluÅŸturdu. Son olarak da bir dijital yayÄ±n platformu iÃ§in Next in Fashion adlÄ± bir program iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na gÃ§emeÅŸe baÅŸladÄ±. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± neden yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Gigi Hadid: "ModelliÄŸi yaÅŸam tarzÄ±m olarak gÃ¶rmek sanÄ±rÄ±m gerÃ§ekÃ§i olmaz."

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'GENÃ‡ YAÅžTA ANNE OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK MUTLU'

Gigi Hadid rÃ¶portajda eski sevgilisi Zayn Malik ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Khai'den ve annelikten de sÃ¶z etti. Her zaman anne olmayÄ± istediÄŸini saklamayan Hadid "Ama bu konuda takÄ±ntÄ±m yoktu. GenÃ§ yaÅŸta anne olduÄŸum iÃ§in mutluyum. Khai bana o kadar Ã§ok ÅŸey verdi ki" diye konuÅŸtu gÃ¼zel model.

Her ne kadar Khai'nin babasÄ± Zayn Malik ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ olsalar da kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±za ortak anne ve babalÄ±k yapÄ±yor eski Ã§ift. Bu durumu da "Ã§ocuÄŸun mutluluÄŸunu her ÅŸeyin Ã¶nÃ¼ne koymak" olarak nitelendirdi. KÄ±zÄ± Khai, babasÄ± Zayn Malik ile birlikte olduÄŸunda kendisinin de iÅŸlerine yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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Gigi Hadid'in geÃ§miÅŸine kÄ±saca bir bakacak olursak... HollandalÄ± model Yolanda Hadid ile Filistin asÄ±llÄ± emlakÃ§Ä± Mohamed Hadid'in en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya geldi Gigi ya da tam adÄ±yla Jelena Noura Hadid . Anne ve babasÄ±nÄ±n ayrÄ±calÄ±klÄ± Ã§evresi nedeniyle de ilk modellik deneyimini henÃ¼z 2 yaÅŸÄ±ndayken yaptÄ±. Sonra ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±na kadar mesleÄŸe ara verdi. 2011 yÄ±lÄ±nda yine modellik yapmaya baÅŸladÄ±. AsÄ±l bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± da 2013 ve 2014 yÄ±llarÄ±nda yaptÄ±. Bu yÄ±l, Models.com sitesi tarafÄ±ndan en iyi 50 model listesinde yer aldÄ±. 2016 yÄ±lÄ±nda Britanya Moda Konseyi tarafÄ±ndan "YÄ±lÄ±n Modeli" seÃ§ildi. Zaten sonra da moda dÃ¼nyasÄ±nda onun hÄ±zÄ±nÄ± kimse kesemedi.

Bu arada Gigi Hadid ile ilgili enteresan bir not dÃ¼ÅŸelim... Liseyi bitirdikten sonra ailesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Beverly Hills'ten New York'a taÅŸÄ±ndÄ±. AmacÄ± ise adli psikoloji okumaktÄ±. Fakat model olarak kariyerine yoÄŸunlaÅŸmak iÃ§in okulu bÄ±raktÄ±. Gigi Hadid'in yÄ±llarca voleybol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve at binme konusunda da eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

ZAYN Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ° OLAYLI BÄ°TTÄ°

Gigi Hadid, Ã¶zel hayatÄ±yla da her zaman ilgi Ã§ekti. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n iliÅŸkiler magazin basÄ±nÄ±nda manÅŸetlere Ã§Ä±ktÄ±. Uzun sÃ¼re AvustralyalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Cody Simpson ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. ArdÄ±ndan Joe Jonas ile kÄ±sa sÃ¼ren bir iliÅŸkisi oldu. Ama en uzun ve en Ã§ok konuÅŸulaniliÅŸkisini Zayn Malik ile yaÅŸadÄ±. Ã‡iftin iliÅŸkisi bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k 2015 ile 2021 arasÄ±nda devam etti. ÃœnlÃ¼ Ã§iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± olaylÄ± oldu. Hadid, geÃ§en aylarda da Leonardo DiCaprio ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yakÄ±nlaÅŸmayla gÃ¼ndeme geldi. Fakat bu konuda bir ilerleme kaydedilmedi.

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