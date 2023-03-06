Annesi, doğum gününü kutlarken açıkladı: Kızım haftaya gelin oluyor

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İLK DÜĞÜN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONU

Ürdün kraliyet ailesini bu yıl iki düğün heyecanı sardı. En çok konuşulanı, Kral Abdullah ile karısı Kraliçe Rania'nın en büyük çocuğu, veliaht prens Hüseyin ile nişanlısı Rajwa'nın önümüzdeki haziran ayında gerçekleşecek olan düğünü. 28 yaşındaki Hüseyin, veliaht olduğu için bu tören "şanına yakışır" bir şekilde olacak büyük olasılıkla. Fakat Ürdün kraliyet ailesi ondan önce çok yakın bir tarihte yaniönümüzdeki cumartesi günü başka bir düğüne ev sahipliği yapacak. Başka bir deyişle Kraliçe Rania ile Kral Abdullah, büyük kızları 26 yaşındaki Prenses Iman ile nişanlısı Jameel Thermiotis'in mutluluğuna tanıklık edecek. Çift; dört evlatlarından birinin ilk mürüvvetini görecek.

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SOSYAL MEDYADAN HABER VERDİ

Moda anlamında dünyanın en tarz sahibi kadınlarından biri olarak nitelendirilen Kraliçe Rania, kızı Prenses Iman ile nişanlısı Jameel Thermiotis'in düğün tarihini de ilginç bir şekilde duyurdu. Rania, sadece konukların değil meraklıların da büyük bir heyecanla beklediği bu düğünü başka bir kutlama mesajının arasında sosyal medyadan haber verdi.

DUYGU DOLU BİR MESAJ EŞLİK ETTİ

Kraliçe Rania, büyük kızı Iman'ın doğum günü nedeniyle dün sabah saatlerinde resmi Instagram sayfasından bir paylaşım yaptı. Iman'ın, 1996 yılında dünyaya gözlerini açtığı ilk andan başlayarak çeşitli dönemlerini yansıtan görüntülerinden oluşan bir video paylaştı Rania. O paylaşımına duygu dolu bir mesaj eşlik etti.

'BİR HAFTA İÇİNDE GELİN OLACAK'

Kraliçe Rania satırlarına "Kızımı ilk kez kucağıma aldığımda, hayatımın asla eskisi gibi olmayacağını biliyordum" diye başladı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Bir hafta içinde gelin olacak. Benim değerli Iman'ım, senin için ve olduğun her şey için çok mutluyum." Böylece bir yandan kızı Iman'ın yeni yaşını kutlarken diğer yandan da geçen yıl nişanlanan Iman'ın, Jamal Thermiotis ile önümüzdeki hafta dünya evine gireceğini takipçileriyle paylaştı. Kraliçe Rania'nın iki mutlu duyuruyu aynı anda yaptığı bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik yorumu geldi. Birçok kişi Rania'ya, genç nişanlılara ve tüm aileye mutluluk dileklerini gönderdi.

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Rania'nın paylaşımında, dikkat çeken bir ayrıntı bu taç oldu. Kraliçe, kızı Iman'ın, kendisine ait olan ve çok sevdiği ünlü taçla çekilen bir fotoğrafına da yer verdi.

ÜRDÜN SARAYININ DAMADI

Ürdün kraliyet ailesinin damadı, Jameel Alexander Thermiotis Venezuela doğumlu bir iş insanı. Prenses İman'dan üç yaş büyük olan Thermiotis, New York'ta yaşıyor ve orada kurulu olan bir şirketin de ortaklarından. Genç adamın babasının Yunan asıllı Alexandros Thermiotis annesinin ise Corina Hernández olduğu belirtiliyor.

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ARDI ARDINA İKİ NİŞAN DUYURUSU YAPILMIŞTI

Ürdün Kraliyet ailesi, geçen yıl ardı ardına iki nişan duyurusu yapmıştı. Bunlardan ilki Prenses Iman ile Jamal Thermiotis'inki oldu. Bu duyuruyu resmi olarak yapmak da Kraliçe Rania'ya düştü. 52 yaşında art arda iki kez kayınvalide olmaya hazırlanan Rania, önce kızı Iman'la ilgili olan nişan duyurusunu yaptı. Kızı ile damadının nişan pozunu sosyal medya sayfasında paylaşan Rania 6 Temmuz 2022'deki paylaşımda "Tebrikler sevgimi Iman'ım. Gülümsemen, doğduğun günden bu yana değer verdiğim sevgi dolu bir hediye oldu. Sana ve Jamaal'a sevgi ve gülücüklerle dolu bir hayat diliyorum" diye yazdı.

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ARDINDAN İKİNCİ NİŞAN DUYURUSU GELDİ

Bu duyurunun üzerinden sadece birkaç gün geçmişti ki Ürdün kraliyet ailesinden başka bir mutlu haber daha geldi. Bu kez haber Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın ilk çocuğu 28 yaşındaki Veliaht Prens Hüseyin ile ilgiliydi. 17 Ağustos'taki o paylaşımda da Rania, ilk göz ağrısı, en büyük oğlu Hüseyin ile Rajwa Al Saif'in evlilik yolunda ilk adımı attığını büyük bir coşkuyla duyuruyordu. Bu arada gelininin Rania'ya olan benzerliği, daha o ilk paylaşımda bütün dünyanın dikkatini çekti. Hatta birçok kişi Rajwa'nın, Rania'ya kendi öz kızları Iman ve Hüseyin ile Salma'dan daha çok benzediğini ileri sürdü. Gerçekten de durum bu!

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İKİNCİ DÜĞÜN 1 HAZİRAN'DA

Bu arada yeri gelmişken, Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif'in önümüzdeki 1 Haziran'da evleneceklerini hatırlatalım. Prens Hüseyin ile Suudi Arabistan'ın önde gelen iş insanlarından birinin kızı olan Rajwa Al Saif'in düğünü için bu tarihin seçilmesinin özel bir önemi var. Çünkü genç Prens'in annesi ve babası, Rania ile Abdullah, 10 Haziran'da 30'uncu evlilik yıldönümlerini kutlayacak. Bundan birkaç gün önce de aile yeni bir düğün heyecanı yaşamış olacak.

EVLİLİK ÇAĞINA GELENLER DIŞINDA İKİ ÇOCUKLARI DAHA VAR: Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın, 28 yaşındaki Hüseyin ve 25 yaşındaki İman'ın yanı sıra 21 yaşında Salma adında bir kızı ve 17 yaşında Hashem adında bir oğlu daha bulunuyor.