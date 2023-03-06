Yıllar sonra burada evleneceğimi bilmiyordum

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O AN AKLININ UCUNDAN BİLE GEÇMİYORDU

İşte bu ünlü çiftin "erkek tarafı" yıllardır mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşiyle dolaylı yoldan da olsa bağlantılı olan bir tesadüfü, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu sözünü ettiğimiz çift, birçok kişinin tahmin ettiği gibi sinemanın en yakışıklı James Bond'larından biri olarak bilinen Pierce Brosnan ile eşi Keely Shaye Smith Brosnan. 2001 yılında evlenen çift, oğulları Dylan ve Paris'in yanı sıra Brosnan'ın eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte mutlu bir evlilik yürütüyor. Çiftin en çarpıcı özelliklerinden biri de özel günlerini, yıl dönümlerini kendi aralarında kutladıkları gibi bunu sosyal medya hesaplarından da yapmaları. Bunun yanı sıra zaman zaman da birbirleriyle bağlantılı anılarını yine sosyal medyada takipçilerin gözleri önüne seriyor. Pierce Brosnan bunun örneklerinden biri de kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda dile getirdi.

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YILLAR SONRA ORADA EVLENECEĞİNİ BİLMİYORDU

Brosnan'ın paylaştığı bu fotoğraf 1984 yılından. Görüntüler o dönemin en ünlü yapımlarından biri olan Remington Steel adlı diziye ait. Çekim ise İrlanda'daki Ashford Şatosu'nun bahçesinde yapılmış. Bu kalenin Brosnan için önemini biraz sonra açıklayacağız. Ama önce bakalım ünlü oyuncu bu paylaşımda ne anlatıyor. İşte Brosnan'ın satırları.

"Remington Steel... 1984.. Yapımcılar o yıl Los Angeles'ta düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nın, sokaklarda çekim yapılan dizimizin programını olumsuz etkileyeceğini düşünüyordu. O yüzden Avrupa'ya taşındık. İrlanda'da bir ekiple anlaştık. Fransa ve Malta'ya gittik. Sonra da İrlanda'ya. Bu fotoğraf Ashford Kalesi'nde yapıldı. Sahnenin ne hakkında olduğu hakkında hiçbir fikrim yok." Bunları yazdıktan sonra Brosnan bu kalenin kendisi için önemine değindi paylaşımında.

"Bir gün sevgilim Keely Shaye ile Ashford Kalesi'nde evleneceğimi bilmiyordum. 4 Ağustos 2001. Remington Steel hayatımın en büyük hediyelerinden biriydi. Beni ABD'ye getirdi. İki hafta için gelmiştim, bir iş buldum ve bir ömür kaldım."

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O ÇEKİMİN ÜZERİNDEN YILLAR GEÇTİ, AYNI YERDE EVLENDİLER

Brosnan'ın kendisinin de anlattığı gibi 1984 yılında yani Keely Shaye Smith ile evlenmesinden tam 17 yıl önce önünde çekim yaptığı Ashford Kalesi, uzun süre sonra çiftin düğününe ev sahipliği yaptı. Bu arada Pierce Brosnan'ın aslen İrlandalı olduğunu hatırlatalım. İlk karısı Cassandra Harris'i erken yaşta kaybeden Brosnan daha sonra Smith ile ikinci evliliğini yaptı.

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, İrlanda'daki Ashfort Kalesi'nde evlendiler ama bu onlar için hiç kolay olmadı. Elbette birbirlerini seviyorlardı ama önlerine hiç beklemedikleri o kadar çok engel çıktı ki! Hatta Shaye Smith bunun kendisine gönderilen bir işaret olduğunu düşünüp düğünü iptal etmeyi bile düşündü.

AKSİLİKLER ARDI ARDINA GELDİ

Çiftin birlikteliklerinin 30 yıllık bir geçmişi var. Bunun son 22 yılı evlilikle geçti. Ondan önce de uzun süreli bir flört dönemi oldu mutlu çiftin. En sonunda da düğün gerçekleşti. Ama bu kolay olmadı. Hatta o dönemde konuşulanlara göre ardı ardına meydana gelen aksilikler yüzünden Smith düğünden vazgeçmeyi bile düşündü.

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Pierce Brosnan ile Kelly Shaye Smith'in düğünü ilk olarak Brosnan'ın oğlu Trafik kazası geçirince ertelendi. Çift ikinci kez bir tarih belirledi. Bu sefer de Smith'in teyzesi evde düşün ayak bileğini kırınca tören bir daha ertelendi. Ama o kadarla kalmadı. Keely Shaye Smith, hafif yaralandığı bir trafik kazası geçirince tören yine ileri bir tarihe atıldı.

Tabii resmi olarak evlenmelerinin önündeki engeller yine kalkmadı. Düğün organizasyonunu üstlenen şirketin sahibi kalp krizi geçirip öldü. Ardından başka bir ölüm haberi geldi: Brosnan'ın hastalığı boyunca destek verdiği Dash Dunbar isimli küçük kanser hastası hayata veda etti. Brosnan o küçüğü çok seviyordu ve ölümünün ardından düğün yapmak istemedi.

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GELİN NEREDEYSE EVLENMEKTEN VAZGEÇECEKTİ

Nihayet Brosnan ile Smith, yakışıklı oyuncunun memleketi olan İrlanda'da evlenmeye karar verdi. Bunun için bir şato kiraladılar. Düğün için verilen bütün hediyeler de ABD'deki evlerinden o şatoya gönderilmişti. Ama bu kez de şatoya giren hırsızlar sadece hediyeleri değil, düğün davetiyelerini bile çaldı. Bütün bunlar Kelly Shaye Smith'in geri adım atmayı düşünmesine bile neden oldu. Gelin olmaya hazırlanan Smith ardı ardına yaşanan aksiliklerin Brosnan ile evlenmemesi için gönderilen bir işaret olduğunu bile düşündü. Ama sonunda bütün zorluklar aşıldı ve çift; nice badirenin ardından 4 Ağustos 2001'de evlendi.