O sözler yine gündeme geldi: 'Kariyerim uğruna onunla birlikte olmamı önerdiler'

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BU SÖZLER NİYE GÜNDEME GELDİ?

Aslında şu anda 37 yaşında olan Mischa Barton, bu sözleri 2005 yılında Harpers&Queen adlı dergiye verdiği röportajda söylemişti. O sırada Gossip Girl adlı diziyle kariyerinin zirvesinde olan Barton'un bu eski röportajının yeniden gündeme gelmesinin bir nedeni var elbette. Ona da bir bakalım...

29 YAŞ GENÇ MODELLE İLİŞKİ İDDİALARI ELEŞTİRİ KONUSU OLDU: Genellikle 25 yaşına gelen sevgililerinden ayrılan DiCaprio bu kez beklenmedik bir şekilde eleştiri konusu oldu.

48 yaşındaki Leonardo DiCaprio bir süre önce yeni bir aşk yaşadığı iddialarıyla gündemdeydi. O dönemde adının birlikte anıldığı kişi 19 yaşındaki Eden Polani oldu. Hollywood'un müzmin bekarı DiCaprio, bu iddiaların ardından sosyal medyada bugüne kadar eşi görülmemiş bir şekilde eleştiri bombardımanına tutuldu. Birçok kişi Leonardo DiCaprio'yla ilgili bu yeni aşk iddiasına ağır yorumlar yaptı. Birçok kullanıcı ünlü oyuncuya "Sen Titanik filmiyle ünlü olduğunda o daha doğmamıştı" diye seslendi. Hatta DiCaprio'ya 19 yaşındaki Eden'in eğitimini engellediği eleştirileri de yöneltildi. Tabii bu arada Leonardo DiCaprio, kendisinin yarı yaşından da genç olan Polani ile aşk ilişkisi iddialarını yalanladı.

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KARİYERİM UĞRUNA ONUNLA BİRLİKTE OLMAMI ÖNERDİLER

İşte tam bu iddialar gündemin ilk sıralarındayken Mischa Barton'un 2005 yılında verdiği o röportaj bir kez daha gündeme geldi. Barton, henüz 19 yaşında olduğu o dönemde kendisine, kariyeri uğruna Leonardo DiCaprio ile birlikte olmasının önerildiğini söylemişti. Barton o röportajda bu teklifi reddettiğini belirtip "Benden daha büyük erkeklerle ilgilenmiyorum. Leo 30 yaşında falan değil mi?" diye sorduğunu anlatmıştı. Gerçekten de o sırada Leonardo DiCaprio 30 yaşındaydı.

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Eğer Mischa Barton gerçekten de kendisine önerildiği gibi o sırada Leonardo DiCaprio ile birlikte olsaydı; ünlü oyuncunun yarı yaşındaki sevgileri arasında yer alacaktı. Ama kendisinin söylediğine göre bunu reddetti.

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PARİS DOĞUMLU MODELLE AŞK SÖYLENTİSİ

Leonardo DiCaprio geçen ay yine kendisinden çok küçük bir modelle aşk söylentilerinin başrolünde yer almıştı. Bir partide yan yana otururken görüntülenen ve sonra da adı ünlü oyuncuyla aşk söylentilerine karışan Eden Polani, Paris doğumlu. Annesi Fransız babası ise İsrailli. 19 yaşındaki Polani, bir süre önce aralarında birçok modele şöhretin yolunu açan IT Models da dahil birçok firmayla anlaşma imzaladı. Aslında yıllar boyunca modellik teklifleri alan Eden Polani, önce bunlara kayıtsız kaldı. Fakat sonra Glamour dergisinin Bulgaristan baskısına kapak pozu vererek piyasaya iddialı bir giriş yaptı.

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Bugüne kadar 25 yaşına gelen bütün sevgililerini bırakıp daha gençlerle flört etmesiyle bilinen Leonardo DiCaprio, Eden Polani ile ilişki iddiaları ortaya çıktıktan sonra beklenmedik bir eleştiri bombardımanına tutuldu. Birçok kişi Polani'nin, DiCaprio'yu şöhrete kavuşturan Titanik filminden bile çok daha genç olduğunu söyleyip ünlü oyuncunun neden bu kadar genç bir kızla vakit geçirdiğini sordu.

TİTANİK FİLMİ ÇEKİLDİĞİNDE O DAHA DOĞMAMIŞTI

Bazı kişiler Eden Polani'nin eğitim hayatının önce Covid 19 pandemisi yüzünden sekteye uğradığını şimdi de Leonardo aşkı yüzünden okulunu bitiremeyeceğini ileri sürdü. Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Birisi Leonardo DiCaprio'yu durdurmalı" diye yazarak görüşünü bildirdi. DiCaprio'nun iklim değişikliği ve çevre konusunda bir aktivist olduğunu hatırlatan bir başkası "Bu konuya ilgi duyuyor çünkü geride kalan kız arkadaşlarına daha iyi bir dünya bırakmak istiyor" yorumunu yaptı.

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SON SÖYLENTİ 28 YAŞINDAKİ MODELLE

Fakat Eden Polani ile ilişki iddialarının daha dumanı tüterken DiCaprio, bu kez bambaşka biriyle anılmaya başlandı. İşin şaşırtıcı yanı bu kez adının anıldığı kişinin onun için alışılmışın dışında "yaşlı" olmasıydı. Leonardo DiCaprio son haftalarda 28 yaşındaki Belçikalı model Rose Bertram ile anılıyor. Elbette ünlü oyuncu, bu konuda herhangi bir yorum yapmıyor.





GIGI İLE İLİŞKİSİ YÜRÜMEDİ

Bu arada bir başka önemli not... Birkaç ay önce de Leonardo DiCaprio'nun adı top model Gigi Hadid ile anılmıştı. Hatta o dönem Hadid, "Leonardo'nun en yaşlı sevgilisi" olarak anılıyordu. Yakınlarının anlattığına göre ikili, o sıralarda birbirlerini tanımaya çalışıyordu. Ancak görünüşe göre ilişkileri yürümedi.