Annesi evlenmesini dört gözle bekliyor ama o daldan dala, sefa peşinde

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ÜNLÜ ARKADAŞI DA YANINDA

Evet... Tanıdınız mı bu ünlüyü? Sizce kimden söz ediyoruz? Elbette Leonardo Di Caprio'dan. Geçtiğimiz eylül ayında 25 yaşına giren sevgilisi Camila Morrone'den ayrılan DiCaprio'nun adı, önce Ukraynalı model Maria Beregova ile anıldı. 20 yaşındaki Beregova ile bu yazın temmuz ayında St. Tropez'de lüks bir yatta görüldüğü ileri sürülen Leonardo DiCaprio sonra rotayı Gigi Hadid'e çevirdi. Aslında, Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adında bir kızı olan 27 yaşındaki Hadid, DiCaprio'nun sevgili profiline uymuyordu. Ama yine de Gigi Hadid ile Leonardo DiCaprio, yakın çevrelerinin deyimiyle birkaç ay birbirlerini tanımaya çalıştılar. Sonuç olarak ilişki yürümedi, ayrıldılar. Tabii DiCaprio hız kesmedi ve çok kısa bir süre önce magazin basınında isminin yanına bir başka güzelin, 23 yaşındaki Victoria Lamas'ın adı yazıldı. Bu konudaki iddialar gerçek mi, varsa eğer böyle bir ilişki ne kadar sürecek bilinmez. Fakat Leonardo DiCaprio, şimdi de 2023 yılının ilk gününde lüks yatla çıktığı bir turda görüntülendi. Tabii ki yanında bazıları, arkadaşlarının eş ya da sevgilileri olan ama bazılarının kim olduğu henüz bilinmeyen güzellerle. Ona eşlik edenler arasında Tobey Maguire da vardı.

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ALTIN ZİNCİRİ DE BOYNUNDA

Teknede mavi şort mayosuyla görülen Leonardo sıcak havaya uygun olarak üstsüzdü. Bu arada boynundaki altın zincir de dikkat çekti. Yeri gelmişken Leonardo DiCaprio ve Tobey Maguire'ın da gösteri dünyasının ünlüleri gibi yeni yıl tatili için St. Barts adasını seçtiklerini hatırlatalım.

ARKADAŞININ NİŞANLISI DA TEKNEDE

DiCapiro'un beraberindekiler arasında yakın arkadaşı olan Joe Nahmad'ın nişanlısı Madison Headrick de bulunuyordu. İkilinin bir süre teknenin güvertesinde sohbet etmesi paparazzilerin objektiflerinden kaçmadı.

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BİR DÖNEMİN ÜNLÜ OYUNCUSUNUN KIZI

Leonardo DiCaprio son olarak genç model Victoria Lamas ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Yine küçük bir hatırlatma... Adı Leo ile aşk söylentisine karışan Victoria Lamas'ın, bir dönemin en gözde dizi oyuncularından Lorenzo Lamas'ın Shauna Sand ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen kızı. Tabii ki Leonardo DiCaprio ile Victoria Lamas arasında ciddi bir yaş farkı var. DiCaprio, 1997 yılında Titanik filmiyle şöhretin zirvesine yerleştiğinde Victoria'nın dünyaya gelmesine daha iki yıl vardı. Victoria'nın babası Lorenzo Lamas ise ülkemizde 1980'lerde Şahin Tepesi adıyla yayınlanan Falcon Crest adlı diziyle tanınıyor.

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Victoria'nın babası Lorenzo Lamas bir dönemin ünlü oyuncularından biriydi. Annesi Shauna Sand da adını ünlü dergilere verdiği pozlarla duyurdu.





EN ÇOK ANNESİ ARTIK DURULMASINI İSTİYOR

Bu arada... Hollywood'un müzmin bekarlarından en ünlüsü olan Leonardo DiCaprio'nun hayranlarının bazıları artık onun bir an önce evlenmesini ve kendine bir hayat kurmasını istiyor. Ama aslına bakılırsa, 50 yaşına merdiven dayanan oyuncunun artık yuvasını kurmasını herkesten çok isteyen biri var: Annesi Irmelin Indenbirken Oyuncunun yakın çevresinin ifade ettiğine göre özellikle de oğlunun, Al Pacino'nun üvey kızı olarak tanınan Camila Morrone ile birlikteliği sırasında Irmelin bu konuda çok umutlandı. Leo'nun, Camila ile 2017 yılında başlayan ilişkisi hatırı sayılır bir süre devam edince Irmelin de oğlunun artık durulup oturacağı konusunda umutlandı. Hatta önceki yıl, Irmeline'in oğluna "evlenmeni istiyorum, hemen şimdi" dediği bile ileri sürülmüştü..

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ANNESİNİ MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYOR

Yakın çevrenin ileri sürdüğüne göre Irmelin, oğlunun giderek evlilikten soğumasından korkuyor. Ama bir anne olarak bu konuda biraz daha beklemesi gerek gibi görünüyor. Bu arada Leonardo'dun neden evlenmediği ve hayatta belki de gerçekten sevdiği tek kadının annesi olduğuna dair bazı yorumlar da yıllardır yapılıyor. Leonardo DiCaprio, tıpkı meslektaşı Bradley Cooper ve Keanu Reeves gibi sık sık ödül gecelerine annesiyle katılan ünlülerden biri. Yakın çevrelerinin belirttiğine göre Irmelin Inderbirken, bu tür ışıltılı ortamları çok seviyor, Leo da annesini şımartmayı! Bazı yorumlara göre Leonardo DiCaprio, kendisini çok zor koşullarda büyüten annesinin yaptığı büyük fedakarlıkların karşılığını böyle vermek istiyor. Bu yoruma göre annesi Leo'nun hayatındaki tek önemli kadın. Belki de bu yüzden sevgilileriyle evlenmeye ve bir yuva kurmaya bir türlü yanaşmıyor.

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ANNESİ ONU ÇOK ZOR BİR BÖLGEDE BÜYÜTTÜ

Bu arada konuyu Leonardo DiCaprio'nun annesi Irmelin Indenbirken'in onu nasıl bir ortamda ve hangi koşullarda büyüttüğüne de bir bakarak toparlayalım. Leo, 11 Kasım 1974 yılında Los Angeles'ta dünyaya geldi. Los Angeles adını duyunca hemen aklınıza o pırıltılı dünya gelmesin. Çünkü aktör, bu güzel kentin arka sokaklarında büyüdü. Bunu da 2016 yılında kendi cümleleriyle şöyle anlatmıştı: " Ben ayrıcalıklarla dolu bir hayatın içinde büyümedim. Doğu Los Angeles'da zorluklar içinde büyüdüm." Oyuncunun, zorluklarla dolu dediği bu bölge uyuşturucu trafiğinin ve çeşitli kanun dışı olayların yoğun olarak yaşandığı bir yerdi. Almanya doğumlu olan annesi ve babası o çok küçükken ayrıldı. Fakat, Leonardo, babasıyla ilişkisini her zaman sıcak tuttu. Onu çocukluk yıllarında sanata yönlendiren kişi de annesi oldu. Oğlu için şartlarını da zorlayıp elinden gelenin fazlasını yaptı Irmelin Indenbirken. Bu arada Leo'nun Adam adında bir üvey kardeşi olduğunu da hatırlatalım.

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'O ZORLUKLAR BAŞARILI OLMAM İÇİN MOTİVASYON SAĞLADI'

Leonardo'nun çocukluğu, Los Angeles'ın bütün o ışıltısının yani film stüdyolarının bulunduğu, kırmızı halı törenlerinin yapıldığı bölgenin hemen aşağısında bulunuyordu. Çocukluğunu geçirdiği bu bölgenin kendisini nasıl etkilediğini DiCaprio yıllar sonra şöyle anlatmıştı: "Orası gerçekten zor bir bölgeydi. Ama sanırım bana başarılı olmak için gerekli motivasyonu sağladı."

O DA 53 YAŞINA KADAR DALDAN DALA KONDU

Madem 48 yaşına gelip çoğunluğun tersine evlenmeye yanaşmayan Leonardo'dan söz ediyoruz, onun artık yerini bulmasını isteyen annesinin içini rahatlatacak bir ayrıntıya değinelim. Bir zamanlar George Clooney, Hollywood'un müzmin bekarı olarak anılıyordu. Gerçi o yıllar önce başarısız bir evlilik geçirmişti ama 1989 ile 1993 arasında süren evliliği bittikten sonra 2014 yılında Amal Clooney ile bir hayat kurana kadar daldan dala konup durdu. Sonunda kendisine evliliği düşündüren Amal ile hayatını birleştirip ikiz babası oldu. Bu arada Clooney'in evlendiğinde 53 yaşında olduğunu da hatırlatalım.

O DA ANNE KUZUSU

Onun gibi evlenmeye yanaşmaya ünlülerden bikri de Keanu Reeves.Üstelik o Leo'dan tam 10 yaş daha büyük. Belki de eski kız arkadaşı Jennifer Sime hamileyken ondan ayrılması ve karnında onun bebeğiyle ölmesi, bu konuda Reeves'in kararsız kalmasına neden oldu. Ünlü oyuncu şu sıralar Alexandra Grant ile birlikte.

BİR YANDA SEVGİLİSİ BİR YANDA ANNESİ

Annesine olan yakınlığıyla bilinen ünlüleri sayıp Bradley Cooper'ı atlamak olmaz. Aslında o da 2006 ile 2007 arasında Jennifer Esposito ile evlenip boşandı. Ama 47 yaşındaki oyuncu ondan sonra bir daha evlenmedi. Cooper da sık sık annesiyle birlikte kımızı halıda kameralar karşısına çıkıyor. Fakat Cooper'ın Leonardo DiCaprio'dan bir farkı var. Evlenmese de Rus model Irina Shayk'tan bir kız çocuk sahibi oldu. Hatta iddialara göre çift, bir ayrılığın ardından tekrar bir araya geldi ve ikinci bir çocuk da düşünüyorlar.