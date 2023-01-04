Sen bebek gizlemeyi iyi bilirsin: Yoksa bu kızın babası da sen misin!

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HÂLÂ BİR SIR

Sizi bilemeyiz ama birçok hayranı için Amber Heard ile ilgili olarak en çok merak edilen ayrıntı, bu yaz ilk yaşını kutlayan kızı Oonagh Paige Heard. Daha doğrusu bebeğin babasının kim olduğu. Çünkü bu konu aradan geçen bir yılı aşkın süreye rağmen hala bir sır.

MUTLU HABER ŞOKE ETTİ

Olayın geçmişine bakacak olursak... Amber Heard, 2021 yılında tam da eski eşi Johnny Depp ile o kavgalı yasal hesaplaşmaları sürerken, bir anda anne olduğunu açıkladı ve herkesi şaşırttı. Küçücük kızıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaştı ve mutlu haberi duyurdu. Hatta kızı için seçtiği isimlerden birinin, bir önceki yıl kaybettiği annesinin anısına konulduğunu da gözler önüne serdi. İşte bu bebek haberi onu çok yakından takip eden hayranlarını bile şaşırttı. Bunun nedenine gelirsek...

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BEBEĞİNİ KENDİSİ DÜNYAYA GETİRMEDİ

Amber Heard, bu bebek haberini büyük bir gizlilik içinde 'kendine sakladı'. O sıralarda zaten eski eşi Johnny Depp ile aralarındaki sorunlar da iyice zirve noktasına ulaşmıştı. Üstelik ve hepsinden daha önemlisi Amber Heard hamile bile kalmamıştı. Yani bu bebeği kendisi dünyaya getirmiş olamazdı.

TAŞIYICI ANNE ŞAŞILACAK BİR SEÇENEK DEĞİL AMA...

Zaten bir süre sonra minik Oonagh Pagie'in gerçekten de taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiği ortaya çıktı. Bu, Hollywood ünlüleri söz konusu olduğunda hiç şaşılacak bir durum değil. Nicole Kidman, Elizabeth Banks, Lucy Liu, tıpkı Amber Heard gibi bebek sahibi olduğunu duyurup herkesi şoke eden model Tyra Banks, bu yolla anne olan ünlüler. Özetle, Amber Heard'ün de böyle bir yöntemle bebek sahibi olmasında şaşılacak bir durum yok.

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ESKİ SEVGİLİSİ ELON MUSK DONÖR OLDU İDDİASI

Amber Heard'ün kızıyla ilgili asıl merak edilen ayrıntı ise babasının kim olduğuydu. Johnny Depp olamazdı, çünkü Heard ile aralarında böyle bir şeye izin vermeyecek büyük bir mücadele vardı. İşte o sıralarda Amber Heard'ün kızının babasıyla yani sperm donörüyle ilgili çok çarpıcı iddialar ortalıkta dolaşmaya başladı. Üstelik bütün bu söylentiler bugün bile durulmuş değil. Bu iddialara göre Amber Heard'ün kızının babası, yani güzel oyuncunun anne olabilmesi için spermlerini bağışlayan kişi eski sevgilisi Elon Musk!

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BEBEK HABERLERİNİ GİZLEMEYİ İYİ BİLİYOR

Bu iddiayı ortaya atanlardan biri de Hello dergisinin İngiltere edisyonu. Derginin ileri sürdüğüne göre Elon Musk, gönüllü olarak

eski sevgilisinin kızının babası oldu. Elbette Musk ya da Amber Heard, bu iddiaları doğrulamış değil. Amber Heard'ün eski sevgilisi, Elon Musk'ın sperm donörü olabileceği olasılığını yükselten etkenlerden biri ünlü iş insanının doğan çocuklarını gizleme konusundaki başarısı. Bir dönem birlikte olduğu, Kanadalı sanatçı Grimes'tan bir oğlu olduğunu kendisi duyurdu. Fakat Grimes ile bir başka bebeklerinin dünyaya geldiği ise evlerine röportaja giden bir muhabir sayesinde duyuldu. İşte bu yüzden Amber Heard'ün kızı Oonagh Pagie'in babasının sperm donörünün Elon Musk olabileceği ağır basan görüş. Bu arada Musk'un şu anda 8 tane çocuğu olduğunu, Nevada Alexander adındaki 2002 doğumlu oğlunun ise bebekken öldüğünü hatırlatalım.

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HEM ANNE HEM BABA

Sonra da dönelim Amber Heard'e. "Kızının hem annesi hem babası" olduğunu söyleyen güzel oyuncuya göre evindeki patron da kızı Oonagh Paige. Heard, anne olduğunu, 2021 yılında sosyal medya sayfasından bebeğiyle çekilen fotoğraflar eşliğinde duyurdu. Güzel oyuncu"Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum" diye yazdı.

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'GERÇEKTEN ÇOK AŞIKTIM, AYRILIK ÇOK KÖTÜ CANIMI YAKTI'

Amber Heard'ün kızının babasının Elon Musk olduğu iddialarının bu kadar konuşulması boşuna değil. Çünkü ikisinin artık kamuoyu tarafından bilinen bir geçmişi var. Heard'ün Depp ile evliliği sallantıdayken Elon Musk ile kısa süren bir ilişki yaşadı. Hatta Johnny Depp, kendisi film çekimi için uzaktayken, Amber Heard'ün Elon Musk'ı evlilik yuvalarına gizlicae konuk ettiğini ileri sürdü. Heard ile Musk'ın, söz konusu evin asansöründe çekilen görüntüleri de basına yansıdı.

Heard ile Depp'in evliliği çökünce güzel oyuncu ile Amber Heard arasında kısa süren bir ilişki yaşandı. Sokaklarda ya da partilerde samimi göüntüler sergileyen Heard ile Musk bir süre sonra yollarını ayırdılar. Ama görünüşe göre Musk, bu ayrılıktan etkilendi. Amber Heard ile yollarını ayırdıktan sonra aşk acısı çektiğini itiraf etmekten de geri durmadı.

Amber Heard ve ELON MUSK, yoğun çalışma programları nedeniyle 2017'de ayrıldıklarını açıkladı. Fakat görünüşe göre Elon Musk, bu ilişkinin sona ermesiyle büyük bir aşk acısı yaşadı. Heard'ün bir Instagram paylaşımının altına "nala arkadaş olduklarını ve birbirlerini sevdiklerini" belirten bir yorum yaptı. Bu konuda Rolling Stone'a verdiği demeçte de "Gerçekten çok aşıktım ve bu çok kötü canımı yaktı" diye konuştu.

BEŞİK ALMAK İÇİN YÜZÜK İSTEMEMENİN NORMALLEŞECEĞİ GÜNLER YAKINDIR UMARIM: Paylaşımında "Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz” diyen Heard, mesajını şöyle sürdürdü: "Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı."

GERÇEKLER YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bu arada... Gösteri dünyasında taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olan tek ünlü Amber Heard değil. Ama başka bir nokta daha var... Doğal yollarla anne olan yine de babayı bir sır gibi saklayan ya da bu gerçeği yıllar sonra açıklayan ünlüler de var. Gelin, bu ünlülere de bir bakalım.

'EVİMDE FAZLADAN BİR ODA YOK'

Mad Men adlı yapımla adını duyuran January Jones, büyük oğlu Xander'e hamile olarak kameralar karşısına çıktığında herkesi şaşırttı. Sonra 2011 yılında bebeğini dünyaya getirdi, ama bütün röportajlarında sorulsa da asla oğlunun babasının kimliğini açıklamadı. Bu konuda şunları söyledi Jones "Başka biri için evde fazladan bir odam yok. Yani eğer bir partnerim olsaydı nasıl yapardım bilmiyorum. Ama emin olduğum bir konu var ki oğlumu yalnız büyüteceğim ve bunun için heyecanlıyım."





HAMİLE KALMASI BİLE ÇOK ZORDU

Bu türden bir merak uyandıran bir başka ünlü de Padma Lakshmi... Kamera karşısına geçtiği Top Chef adlı yapımla tanınan Lakshmi için hamile kalmak başlı başına bir mucizeydi. Çünkü bazı sağlık sorunları nedeniyle doğal yollardan anne olması zordu. Hamilelik sürecinde en çok merak edilen konu ise bebeğin babasının kimliğiydi. Padma Lakshmi, 2010 yılında kızı Krishna'yı dünyaya getirdi. Ama babasının kim olduğunu asla söylemedi. Bu konudaki sorulara "Emin değilim" yanıtını verdi. Fakat spekülasyonlar aldı başını gitti. O süreçte romantik ilişki yaşadığı iş insanları Teddş Forstmann, Adam Dell'in adı geçti. Ve sonunda Laskhmi'nin sır gibi sakladığı gerçek yani Krishna'nın babasının ünlü bilgisayar firmasının kurucusu Michael Dell'in oğlu Adam olduğu ortaya çıktı.

KIZININ BABASINI UZUN SÜRE GİZLEDİ

Gelelim Spice Girls (Baharat Kızlar) grubundan Geri Halliwell'e. Güzel yıldızın 2015 yılında iş insanı Christian Horner ile evlendiğini ve bu evlilikten bir oğlu olduğunu herkes biliyor. Ama 2006 yılında dünyaya gelen kızı Blubell'in babasının kim olduğu uzun süre gizli kaldı. Çünkü Halliwell, kızını dünyaya getirdiğinde kimseyle ilişki yaşamıyordu. Sonunda Geri Halliwell'ın kızının babasının senaryo yazarı Sacha Gervasi olduğu ortaya çıktı.

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'ARTIK ONU KORUMAYACAĞIM'

Çocuğunun babasını uzun süre saklayan ünlülerden biri de Minnie Driver oldu. 2008 yılında dünyaya getirdiği oğlunun babasının kim olduğunu 2012 yılına kadar sakladı. Sonra da "Artık onu daha fazla korumak istemiyorum" diyerek oğlunun babasının, çalıştığı TV programının senaryo yazarlarından Timothy J. Lea olduğunu açıkladı. Minnie Driver oğluna kendi soyadını verdi.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, INSTAGRAM