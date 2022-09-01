Ayrılığın ardından başka bir isim çıktı: Eski sevgilisinden 3 yaş daha genç

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DAHA GENÇ BİR KADINLA YENİ AŞK İDDİASI

Tam tersine Leonardo DiCaprio hakkında ortaya atılan "yeni aşk" iddiası. Üstelik bu söylenti, Leo'nun 25 yaşından büyük kadınlarla romantik ilişki yaşamak istemediğini savunanları da heyecanlandıracak türden.

KAMUOYU AYRILIĞI YENİ ÖĞRENDİ AMA...

Bütün dünya Leonardo DiCaprio ile 2017'den bu yana birlikte olduğu Camila Morrone'nin ayrıldığını henüz öğrendi. Ama ABD ve İngiltere magazin basınının ortaya attığı iddialara bakılırsa bu ayrılık yeni değil. Çünkü Leonardo DiCaprio, geçtiğimiz temmuz ayında Fransa'nın gözde tatil beldelerinden St. Tropez'de bir başka güzelle birlikte görüntülendi bile!

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LÜKS YATTA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Gelelim bu genç kadının kimliğine... İleri sürülenlere göre Leonardo DiCaprio, Ukraynalı model Maria Beregova ile yakın bir ilişki içinde. Hatta yeni bir aşka çoktan başladı. Gerçekten bir aşk yaşanır mı, yaşanırsa ne kadar sürer şu anda bilinmez ama gerçek olan bir ayrıntı var: Maria Beregova ile Leonardo DiCaprio, geçen temmuz ayında St. Tropez'de lüks bir yatta birlikte görüntülendi.

HENÜZ 22 YAŞINDA

İşin ilginç yanı kocasından bir süre önce boşanan Ukraynalı Maria Beregova'nın tekrar kızlık soyadını kullanmaya başlaması ve elbette yaşı! Leonardo DiCaprio'nun 25 yaşına gelen sevgililerinden ayrılıp daha genç bir yenisini bulduğunu ileri sürenleri heyecanlandıran ayrıntı da zaten Beregova'nın yaşı. Her ne kadar dünya sahnesinde biraz da eski kocası nedeniyle tanınan bir isim olsa da Maria Beregova henüz 22 yaşında.

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EVLİLİĞİ KISA SÜRE ÖNCE BİTTİ

Maria Beregova'yı biraz daha yakından tanımak gerekirse... Genç kadın, kısa bir süre öncesine kadar Libya asıllı 30 yaşındaki Ahmet Mesud Abdelhafid ile evliydi. Monako'da bir moda ve emlak imparatorluğunun başında olan Abdelhadif aslında bilinen bir aileden geliyor. Ahmed Mesud Abdelhadif, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin sağ kolu olarak da bilinen eski içişleri bakanı Mesut Abdelhadif'in torunu.

İSVİÇRE'DE BÜYÜDÜ, LONDRA'DA YAŞIYOR

Genç kadın her ne kadar Ukraynalı olsa da İsviçre'de büyüdü. Özel bir yatılı okulda öğrenim gördü. Şu anda ise hayatını Londra'da sürdürüyor. Hedefi, ailesinin sahip olduğu bir eczacılık firmasını babasından devralıp bu işi sürdürmek.

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Evlilikleri sırasında Monako'da yaşayan Maria Beregova ile Ahmed Mesut Abdelhadif boşanma işlemlerini de aynı ülkede tamamladı. Fakat genç kadının çok zengin bir iş insanı olan eski eşinden bir tazminat alıp almadığı da bilinmiyor.





SOSYAL MEDYADA LÜKS HAYATINI PAYLAŞIYOR

Beregova, Instagram hesabından, sürdürdüğü gösterişli hayata dair yaptığı paylaşımlarla da biliniyor. Hatta DiCaprio ile birlikte lüks yatta partiye katıldığı St. Tropez'de kaldığı geceliği bin 220 dolarlık villada çekilen pozlarını da takipçileriyle paylaştı.

AL PACINO SAYESİNDE TANIŞTILAR

Morrone ile DiCaprio'nun ilişkisi beş yıl sürdü. Romantik ilişki başladığında Morrone 20 yaşındaydı. Şimdi sona erdiğinde ise 25 yaşına girdi. Bu durum Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatıyla ilgili çarpıcı bir durumu da bir kez daha gözler önüne serdi. İkili ilk tanıştıklarında Morrone sadece 12 yaşında bir çocuktu. 2008 yılında onları tanıştıran ise Camila Morrone'nin annesi Lucila Sola'nın erkek arkadaşı ünlü aktör Al Pacino oldu. Elbette o dönemde aralarında bir şey yaşanmadı. Ama aradan yıllar geçip Camila Morrone 20'li yaşlarına gelince DiCaprio ile aşk yaşamaya başladılar.

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KENDİSİ YAŞLANIYOR, SEVGİLİLERİ GENÇ KALIYOR

Camila Morrone ile ayrılığı nedeniyle Leonardo DiCaprio'nun geçmişteki sevgilileri tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada da dün en çok konuşulan konulardan biri DiCaprio'nun, sevgili seçimiydi. Genel olarak fiziksel benzerlikleri bir yana aktörün 25 yaşından büyük kadınlarla aşk yaşamaması da kimi zaman eleştirel, kimi zaman da esprili yorumlara neden oldu. Şimdi Leonardo'nun gönül defterinin sayfalarını bir karıştıralım ve eski sevgililerini, ne kadar süre romantik ilişki yaşadıklarını ve ayrılıktan sonra neler olduğunu bir hatırlayalım.

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ONUN UĞRUNA HAMİLE SEVGİLİSİNİ TERK ETTİ: Bundchen bu ilişkinin bir yıl sonrasında Tom Brady ile romantik bir ilişkiye başladı. Çift, 2009 yılında evlendi. İki çocuklu mutlu evlilikleri sürüyor. Bu arada onunla tanışan Brady'nin hamile sevgilisi Bridget Moynahan'ı terk ettiğini de hatırlatalım.

2000'lerin başında Leonardo DiCaprio, kariyerinde hızla yükselirken bir yandan da özel hayatıyla gündemin ilk sıralarını işgal etmeye başladı. Bu dönemde en çok konuşulan ilişkisini model Gisele Bundchen ile yaşadı. DiCaprio ile Bundchen aşk yaşamaya başladıklarında aktör 25 yaşındaydı. Moda dünyasında adını duyurmaya başlayan Gisele Bundchen ise 18 yaşına girmişti. Herkesin evlilik ya da en azından bir nişan haberi beklediği bu ilişki 2000 ile 2005 arasında sürdü. Gisele Bundchen, 23 yaşına girdiğinde ikili yollarını ayırdı.

HERKES 'BU KEZ EVLENİR' DEMİŞTİ

Sonra Leonardo DiCaprio için başka bir dönem başladı. Yine kariyerinin parlak dönemlerinde olan bir modelle, İsrailli Bar Refaeli ile çıkmaya başladı. Üstelik de Bundchen'den ayrıldığı aynı yıl içinde. O sırada Refaeli 20 yaşındaydı. İlişkileri beş yıl sürdü. Bar Refaeli 25 yaşına girdiğinde ilişki de bitti. Leonardo DiCaprio ile Bar Refaeli nişanlanmıştı. Herkes bu kez aktör için evliliğe kesin gözüyle bakıyordu ama yine olmadı.

AYRILDIKTAN SONRA BAŞKASIYLA EVLENDİ: İlk evliliğini 2003 ile 2005 arasında Arik Weinstein ile yapan Refaeli, DiCaprio ile yollarını ayırdıktan beş yıl sora Adi Ezra ile evlendi. Şimdi üç çocuk annesi.

İLİŞKİ KISA SÜRDÜ

Leonardo DiCaprio kısa süreli ilişkilerinden birini oyuncu Blake Lively ile yaşadı. 2011 yılındaki Cannes Film Festivali'nde tanışan ikili aynı yıl kısa bir birliktelik yaşadı. Sadece 11 ay süren bu romantik ilişki sırasında Lively 23 yaşındaydı.

O DA SONRASINDA HAYATININ AŞKINI BULDU: Lively, bu kısa ilişkinin ardından Ryan Reynolds ile aşk yaşamaya başladı. Çift, 2012 yılında evlendi. Üç çocuklu mutlu bir evlilikleri var.

NİŞAN HABERİ GELDİ: Erin Heatherton, DiCaprio ile yollarını ayırdıktan sonra evlenmeye sayılı eski sevgililerinden biri. Fakat ondan da geçen mart ayında bir nişan haberi gerdi. Heatherton, Karol Kocemba ile nişanlandığı haberini sosyal medyadan paylaştı.

DiCaprio, Lively ile ilişkisi bittikten sonra gönül defterine yine moda dünyasından birinin adını yazdı: Erin Heatherton. İlişki sadece 10 ay sürdü. O sırada Heatherton, 22 yaşındaydı.

ALDATILDIĞI İÇİN AYRILDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bunun hemen ardından 2013 ile 2014 arasına model Toni Garrn ile bir ilişkiye başladı Leonardo DiCaprio. Alman model, ilişki başladığında 20, bittiğinde ise 21 yaşındaydı. İddialara göre Toni Garrn, aktör tarafından aldatıldığı için ilişkiyi bitirdi.

O DA EVLENDİ: Toni Garrn, 2020 yılında Alex Pettyfer ile evlendi. Onun da mutlu bir evliliği var.

ROTAYI HOLLYWOOD'A ÇEVİRDİ

Bu ilişkinin ardından Leonardo DiCaprio, rotayı yine Holllwood'a çevirdi. Rol aldığı Baywatch dizisiyle tanınan Kelly Rohrback ile 2015 yılı içinde başlayıp biten bir ilişki yaşadı. O sırada Rohrbach, 25 yaşındaydı.

ŞİMDİ BİR ÇOCUK ANNESİ: Kelly Rohrbach, 2019 yılında Steuart Walton ile evlendi. Bir çocuk annesi oldu.

O HENÜZ EVLENMEDİ AMA YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI; Agdal'ın adı son dönemde Logan Paul ile birlikte anılıyor.

Bunun ardından DiCaprio, 2016 ile 2017 arasında model Nina Agdal ile romantik bir ilişki yaşadı. İlişki başladığında 24 yaşında olan Agdal ile DiCaprio, dünyanın gözde tatil beldelerinde samimi pozlarda görüntülendi. Nina Agdal, 25 yaşına girdiğinde ilişki bitti.

TEK İSTİSNA SON SEVGİLİSİ

Leonardo DiCaprio'nun sevgilileriyle ilgili başka bikr çarpıcı gerçek daha var. Camila Morrone hariç, 2000'lerin başından bu yana birlikte olduğu sevgililerinin fiziksel özellikleri birbirine benziyor. Hepsi ince, uzun boylu, sarışın ve mavi gözlü. Bir tek son sevgilisi Camila Morrone bu konuda istisna.

GENÇLİK AŞKLARINDAN BİRİ BRIDGET HALL

Elbette DiCaprio'nun gönül defterinde adı yazılı olan ünlüler sadece bunlar değil. Geçmişte de yani kariyerinin ilk dönemlerinde de bazı ilişkiler yaşadı aktör. Bunlardan biri model Bridget Hall oldu. İkili, 1994 yılında ilişki yaşadı. Bu arada Hall'un DiCaprio'dan sadece 3 yaş genç olduğunu hatırlatalım.

ESKİ SEVGİLİSİ YAŞITIYDI

DiCaprio'nun aynı kuşaktan sevgililerinden biri de Kristen Zang oldu. 1996 yılında birlikte olan ikili, DiCaprio'nun kariyeri için önemli bir dönüm noktası olan Titanik filminin gösterime girmesinden kısa bir süre önce ayrıldı. Zang, aktör gibi 1974 doğumlu.