Çocukluk aşkıyla evliydi, ayrılık acılı oldu: Kalbim milyonlarca parçaya bölündü

O evliliğini bitirip iki çocuğuyla birlikte yeni bir hayata doğru yola çıkarken kocası da ortadan kayboldu. Başarılı kariyeri tepetaklak olmuştu. Neredeyse iki yıl boyunca gözlerden uzak kalan eski eşi geçen ay ortaya çıkıp ilk kez konuştu. Hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Her ne yaşandıysa aslında kendisini suçlayan kadınların da rızasıyla yapıldığını ileri sürdü. Hatta bununla da yetinmeyip kendisinin de daha 13 yaşında bir çocukken tacize uğradığını ilk kez itiraf etti. Bütün bunlar olup biterken, bu taciz skandalının ardından boşandığı eski eşi hep suskun kaldı. Ama o da sonunda sessizliğini bozdu... Kocasının adının karıştığı bu taciz iddialarının hayatını nasıl etkilediğini anlattı.

Burada sözünü ettiğimiz kişi başta Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) adlı filmle kariyerinde iyi bir çıkış elde eden Armie Hammer'ın eski eşi Elizabeth Chambers. Hakkında birçok kadın tarafından taciz ve yamyaklık iddiaları ortaya atılan Hammer'ın eski eşi Chambers, bu uzun sürecin ardından ilk kez konuştu. Elle dergisine konuşan iki çocuk annesi Chambers, kocası hakkındaki suçlamalardan kendisinin sorumlu tutulamayacağını savundu. Chambers "İnsanlar, yaptıklarının sorumluluğunu almalı" diye konuştu.

KALBİM MİLYONLARCA PARÇAYA BÖLÜNDÜ

2010 yılında evlenen Armie Hammer ile Elizabeth Chambers, 2020'de tam da Covid 19 pandemisinin dünyayı kasıp kavurduğu bir sırada boşanacaklarını açıklamıştı. Chambers, verdiği röportajda o dönemi anlattı. Eski eşi Armie'yi her zaman desteklediğini söyleyen Elizabeth Chambers, görünüşe göre bunu iki çocuğunun hatırı için yapıyor. "Her zaman Armie'nin kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve mutlu olmasını istedim. Çocuklarım söz konusu olduğunda onun için isteyebileceğim şey bu. Bütün çocuklar için isteyebileceğiniz bir şey sağlam duran ebeveynler, öyle değil mi?. Bu yüzden elimden gelen desteği her zaman vereceğim" dedi.

Elizabeth Chambers'ın anlattığına göre evliliklerinin sonu Covid 19 karantinası için bulundukları Cayman Adaları'nda geldi. Armie Hammer, onu, iki çocuklarıyla birlikte orada bırakıp California'ya dönmeye karar verdiğinde artık evliliklerinin bittiğini anlamış Chambers. O dönemi şu sözlerle anlattı: "Onu havaalanına götürürken kalbim milyonlarca parçaya bölündü. Birine elinizden geleni verebilirsiniz, birini sevebilirsiniz, her zaman birinin yanında olabilirsiniz. Ama aynı zamanda insanların, yaptıklarının sorumluluğunu taşıması da gerekir."

TACİZ İDDİALARINI BASINDAN ÖĞRENMİŞ

Elizabeth Chambers, eski kocası Armie Hammer hakkında ortaya atılan taciz ve yamyamlık iddialarını herkesle birlikte aynı zamanda basından öğrendiğini söyledi. Sonra da bu konuda söyleyecek bir sözü olmadığını ekledi. Chambers, kendisinin sorumluluğu olmayan eylemler yüzünden sinirlenmek ya da rahatsız olmak istemediğini belirtti.

Elizabeth Chambers, anlattığına göre artık geçmişe yani Armie Hammer ile birlikte sürdürdüğü hayata bakmak yerine gelecekteki hayatına odaklanıyor. Bu arada Chambers'ın, bir süredir 26 yaşındaki Ricardas Kazinec ile yeni bir aşka yelken açtığını hatırlatalım.

Elizabeth Chambers, 2020 yılında ayrılık kararını açıklamalarından kısa bir süre önce evlilik yıl dönümlerini bir sosyal medya paylaşımıyla kutlamıştı. Chambers, o paylaşımda Hammer ile toplam birlikteliklerinin 12 yıl, evliliklerinin de 10 yıl olduğunu yazmıştı. Chambers, ondan önce de çok yakın arkadaş olduklarını belirtmişti.

O DA BİR SÜRE ÖNCE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Chambers'ın eski eşi Armie Hammer da geçen hafta sonu iki yıl sonra ilk kez konuşmuş ve hayatının en karanlık sırrını açık etmişti.

36 yaşındaki Hammer'ın dışarıdan bakıldığında mutlu ve başarılı görünen hayatı, 2021 yılında adını Effie olarak açıklayan genç bir kadının hakkında ortaya attığı "taciz ve şiddet" iddialarından sonra asla eskisi gibi olmamıştı. O genç kadının ardından eski sevgilileri de dahil birçok kadın Armie Hammer hakkında benzer iddialarla ortaya çıkmıştı.

Bütün bunların bedelini de çocukluk aşkı olan karısı ve iki çocuğunun annesi Elizabeth Chambers ile boşanmakla ödedi oyuncu.Sadece bu da değil aynı zamanda kariyeri de yokuş ayağı gitti. Sonra Hammer ortadan kayboldu. Bir ara Cayman Adaları'nda emlak komisyonculuğu yaptığı iddialarıyla gündeme geldi. Yine de son iki yılı büyük bir suskunluk içinde geçirdi.

13 YAŞINDAYKEN TACİZE UĞRADIĞINI İTİRAF ETTİ

Armie Hammer, bu iki yılın sonunda Air Mail'de Graydon Carter ile bir röportaj yaparak sessizliğini bozdu. Özellikle rol aldığı Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) adlı filmle yıldızı parlayan Hammer, o röportajda hayatının en karanlık sırrını açıkladı. Oyuncu,henüz 13 yaşındayken bir papazın tacizine uğradığını itiraf etti. Bu yaşadığı olayın da yetişkinliğindeki cinsel davranışlarını şekillendirdiğini ileri sürdü. Hammer, kendisini tacizle suçlayan kadınların öne sürdüğü fiziksel şiddet davranışlarının kaynağının da bu korkunç olay olduğunu savundu.

Çocuk yaşta uğradığı bu taciz nedeniyle, cinselliğin hayatına kontrolsüz bir şekilde girdiğini söyledi Hammer. Sonra sözlerini şöyle sürdürdü: " O durumda güçsüzdüm. Kontrol bende olmadığı için cinsellikle korkunç bir şekilde tanıştım. Dana sonra da cinsel hayatımda kontrolü elimde tutmaya çalıştım."

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Armie Hammer, kendisine yöneltilen taciz iddialarını da ısrarla reddetti. Söz konusu kadınlarla giriştiği eylemlerin tamamen rızayla ve üzerinde anlaşarak gerçekleştiğin ileri sürdü. Oyuncu, genç kadınlara duygusal olarak tacizde bulunduğunu kabul etti ancak bir tecavüzcü olmadığını söyledi.

Hammer şu anda bütün hatalarını sahiplendiğini belirterek "Ben bencildim, insanları, bana kendimi daha iyi hissettirmeleri için kullanıyordum ve sonra her şey bittiğinde yoluma devam ediyordum" diye konuştu. Fakat sonra da şunları "Şimdi daha sağlıklı, mutlu ve dengeli bir insanım."

Röportajda bir suçlu olmadığını ileri süren Hammer, "kendini iptal kültürünün bir kurbanı olarak gördüğünü" söyledi. Akıl hocası olan ve geçmişte kendisi de kötü alışkanlıkları nedeniyle zor dönemler geçiren Robert Downey JR'ın olduğu gibi toplumun kendisine bir şans daha vermesini istiyor.

ÖLMEK İSTEMİŞ, ÇOCUKLARI AKLINA GELİNCE VAZGEÇMİŞ

Armie Hammer skandalın patlak verdiği dönemde gittiği Cayman adalarında kendini öldürmeyi düşündüğünü gizlemedi: Oyuncu "Okyanusa yürüdüm ve yüzmeye başladım. Sonra da boğulmayı ya da bana bir teknenin çarpmasını diledim ya da bir köpek balığının beni yemesini... Sonra çocuklarımın hala orada, kıyıda olduğunu hatırladım ve onları düşünerek bunu yapamadım" dedi.

Armie Hammer, 2010 yılında evlendiği ve 2020'de yollarını ayırdığı çocukluk aşkı Elizabeth Cambers'ten 8 yaşında Harper Grace adlı bir kız ile altı yaşında Ford Armand adlı bir erkek çocuk babası.