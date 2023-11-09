Hem lezzet ustası, hem ekran yıldızı: Fazla paradan şımarmasınlar diye çocuklarına tuvalet temizletiyor

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DİĞER ÜNLÜ ÇOCUKLARINDAN ÇOK FARKLI

Bazılarını anne ve babaları kameralardan dolayısıyla da kamuoyundan uzakta tutar. Ama bazıları kelimenin tam anlamıyla anne ve babalarının hayranı olan milyonların gözleri önünde büyür. Elbette ünlü ve zengin ailelerinin onlara sağladığı olanakları da göz ardı etmemek gerek.

Kısaca özetlemek gerekirse ünlülerin çocukları ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadan büyürler. Aksini seçmedikleri sürece geri kalan hayatları da bu şekilde geçer gider.

Tabii ki bazı istisnalar var. İşte bunlardan biri de yaptığı TV programıyla ünlenen ve "Pastacılar Kralı" olarak anılan bir yıldızın çocukları.

Bu çocuklar, babalarının onlara verdiği eğitim gereği tuvalet bile temizliyorlar. Amaç ise gerçek hayatla yüzleşerek büyümeleri.

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Bakalım kimmiş bu TV ünlüsü ve neden çocuklarını bu şekilde büyütmeyi tercih ediyor.

Eğer mutfakta vakit geçirmeye özellikle de birbirinden lezzetli ve rengarenk pastalar yapmaya meraklıysanız büyük ihtimalle Buddy Valastro'nun adını duymuşsunuzdur. Belki sunduğu programları bile izlemiş olabilirsiniz.

TV dünyasında "Pastacılar Kralı" olarak tanınan 46 yaşındaki Buddy Valastro, 2001 yılında evlendiği Lisa Valastro'dan dört tane çocuk sahibi. 20 yaşındaki Sofia, 19 yaşındaki Bartolo Buddy, 16 yaşındaki Marco ve 12 yaşındaki Carlo'nun da aile işine girmesine sıcak bakıyor.

Ama onun isteği üç çocuğunun sadece "patron gibi" davranması değil. Aile şirketinin her bölümünde aktif olarak görev almalarını istiyor. Buna tuvalet temizlemek de dahil!

SORUMLULUK DUYGUSU AŞILAMAK İÇİN

ABD çapında tanınan bir pastacı zincirinin sahibi olan tam adıyla Bartolo Valastro, kendisi de aile işini sürdürüyor. Kamera karşısına geçtiği TV şovu sayesinde de sadece bir pasta ustası değil aynı zamanda bir ekran yüzü olarak da tanınıyor.

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Buddy Valastro, Fox News'a verdiği röportajda çocuklarının çok şanslı olduğunu söyledi. Kendisinin yaşam tarzı sayesinde onlarında "şımartılmış" bir hayat sürdürdüklerini sözlerine ekledi ünlü pastacı.

Buna bir diyeceği yok ama bir baba olarak çocuklarına sorumluluk duygusu aşılamak için yaptığı farklı şeyler de var. Ki onları birçok zengin aile yapmamayı tercih ediyor.

Valastro'nun anlattığına göre çocuklarını görenler onların ne kadar gerçekçi olduğunu söylüyor. Bunun nedenini de şöyle anlattı ünlü pastacı: "Bu, benim ve eşimin onları gerektiği şekilde yetiştirdiğimiz anlamına geliyor. Benim iş yerime gelip çalışıyorlar. Ne yapmak istedikleri kendilerine kalmış. Ama kesinlikle sorumluluk duygusunu öğrenmeleri gerekiyor."

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BAZEN YERLERİ SİLİYORLAR, BAZEN TUVALET TEMİZLİYORLAR

Buddy Valastro'nun anlattığına göre çocukları kendi sahibi olduğu iş yerlerine gittiklerinde ellerinin ve dizlerinin üzerinde yerleri fırçalıyorlar. Kimi zamaN tuvaletleri temizliyorlar, kimi zaman da rafları temizliyorlar. Bu şekilde de onları görenler bu çocuklara saygı duyuyor.

Valastro, böyle sorumluluk duygusu gelişmiş çocuklar yetiştirmeyi kendi babasından öğrendiğini de sözlerine ekledi: " Babamın bana öğrettiği buydu. Bugün hala bunu uyguluyorum. Ve bunu çocuklarıma da aşılamam gerekiyor."

Amacının çocuklarına bazı değerleri öğretmek olduğunu belirten usta pastacı "Bunlar örnek göstererek vermeniz gereken dersler. Ama aynı zamanda çocuklarımla şakalaşırız, güleriz, yemek yeriz" diye sürdürdü sözlerini.

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KENDİSİ DE BABASININ FIRININI TEMİZLEYEN BİR ÇOCUKTU

Bugün "pastacılar kralı" olarak tanına Buddy Valastro, kendisi de çocukken adını aldığı babasının fırınında çalışarak bu işleri öğrendi. Henüz 11 yaşındayken mutfakta temizlik yaparak babasına yardımcı oldu. Ardından 15 yaşına geldiğinde pasta süslemeye başladı.

Valastro'nun babasının da kendisinin de mesleğe adım attığı fırın aslında 1910 yılında Carlo Fuastaffero tarafından açıldı.

Valastro'nun babası 1964 yılında burayı satın aldı. Babası 1994 yılında kanser nedeniyle 54 yaşında öldüğünde Buddy Valastro, okulu bırakıp işin başına geçti. O sırada kendisi de henüz 17 yaşındaydı. Bu şekilde başladığı aile şirketini ABD'nin dört bir yanında faaliyet gösteren fırınlar zincirine dönüştürdü.

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'Pastacılar Kralı' Buddy Valastro, eşi Lisa ile 2001 yılından bu yana evli.Çiftin dört tane çocuğu var. Babasının dükkanında çalışarak iş hayatına atılan Valastro, kendi çocuklarına da aile mesleğini öğretiyor.