AynÄ± anda bir deÄŸil iki hayat kadÄ±nÄ±yla aldatÄ±ldÄ±: Ama yine de iÃ§indeki sesi dinleyip onunla evlendi

Haberin DevamÄ±

HAYAT KADINLARIYLA ALDATTI, SONRA DA Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

TÄ±pkÄ± David Beckham'Ä±n 2000'lerin baÅŸÄ±nda Real Madrid'de top koÅŸtururken asistanÄ± Rebecca Loos ile kaÃ§amak iliÅŸki yaÅŸayÄ±p karÄ±sÄ± Victoria'yÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n unutulmadÄ±ÄŸÄ± gibi.

Åžimdi gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda buna benzer baÅŸka bir Ã¶ykÃ¼ daha var. Bu kez de sÃ¶z konusu olan kiÅŸi futbol sahalarÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri.

Uzun sÃ¼redir evli olduÄŸu karÄ±sÄ±, onun kendisine daha evlilikleri bile baÅŸlamadan Ã¶nce hayat kadÄ±nlarÄ±yla nasÄ±l ihanet ettiÄŸini anlattÄ±. Hem de yÄ±llar sonra.

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz futbol yÄ±ldÄ±zÄ± Wayne Rooney. Onun ihanetini anlatan kiÅŸi de karÄ±sÄ± ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n annesi Coleen Rooney.

Åžu anda 37 yaÅŸÄ±nda olan Coleen Rooney, kocasÄ± Wayne'in daha flÃ¶rt ettikleri dÃ¶nemde kendisine ihanet etmesinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± ilk kez anlattÄ±.

Haberin DevamÄ±

Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m bu olay 2002 yÄ±lÄ±nda meydana geldi. O sÄ±rada sevgilisi olan Coleen'i aldatan Wayne de daha 16 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

YANINDA BÄ°R DEÄžÄ°L Ä°KÄ° HAYAT KADINI VARDI

Coleen Rooney, bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± "KorkunÃ§ bir rÃ¼ya" olarak nitelendirdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re olay sadece Wayne'in bir hayat kadÄ±nÄ±yla birlikte olmasÄ± deÄŸildi.

O buluÅŸmada Wayne Rooney hem Gina MCCarrick adlÄ± hayat kadÄ±nÄ±yla hem de onun bÃ¼yÃ¼kannesiyle vakit geÃ§irmiÅŸti.

Coleen Rooney, hafÄ±zasÄ±ndan hiÃ§ Ã§Ä±kmayan bu olayÄ±, hayatÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± My Account, Mrs Rooney adlÄ± kitapta satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.





'BENÄ° OTURTTU VE KONUNUN BASINA YANSIYACAÄžINI SÃ–YLEDÄ°

BakalÄ±m Coolen Rooney, daha sevgilisi olan genÃ§ adamÄ±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± kitabÄ±nda nasÄ±l yazdÄ±: " Bu hikaye Wayne daha 16 yaÅŸÄ±ndayken Liverpool'daki bir masaj salonuna gidip orada fahiÅŸelerle vakit geÃ§irmesiydi. Wayne beni oturttu ve bu konuda sÃ¶ylenenlerin doÄŸru olduÄŸunu hatta olayÄ±n ulusal basÄ±na yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kafam karÄ±ÅŸtÄ± ve incindim. Onunla konuÅŸamÄ±yordum bile."

Haberin DevamÄ±

Coleen Rooney, sadece Ã¼zÃ¼lmekle kalmayÄ±p bunun da Ã¶tesinde utandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. Coleen, bu olayÄ±n ardÄ±ndan bu iliÅŸkinin bir geleceÄŸi olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda endiÅŸeye kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gizlemedi.

SonrasÄ±nda olanlar hakkÄ±nda da ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: " Herkes biliyordu ve herkesin bir fikri vardÄ±. Neyin iyi olduÄŸuna ya da ne istediÄŸime karar veremeden korkunÃ§ bir rÃ¼yada gibi oturdum kaldÄ±m."





Ä°Ã‡Ä°NDEN YÃœKSELEN SESÄ° DÄ°NLEDÄ°

Sonra Coleen'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re iÃ§inden bir ses ona aceleyle ve bunca Ã¶fke iÃ§indeyken bir karar vermemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Tabii ki Coleen, iÃ§inden yÃ¼kselen bu sesi dinledi ve Ã¶fkesinin geÃ§mesini bekledi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ift, iliÅŸkilerinin genÃ§lik dÃ¶nemindeki bu ihanete raÄŸmen 2008 yÄ±lÄ±nda evlendi. Hatta dÃ¶rt tane de Ã§ocuklarÄ± oldu.

Haberin DevamÄ±

Sevgilisinin ihanetiyle nasÄ±l baÅŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na dÃ¶nersek... Coleen Rooney o sÄ±rada kendisinin de henÃ¼z 18 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu ve hem Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu hem de kafasÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± satÄ±rlarÄ±na ekledi.

BÃ¶yle bir durumla baÅŸa Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n da ne kadar kalp kÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸunu anlattÄ±.

O sÄ±rada Wayne hakkÄ±ndaki hislerini ayÄ±rt edemediÄŸini ama Ã¶te yandan ailesinin de onu korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettiÄŸini yazdÄ± Coleen.





HÄ°KAYEYÄ° BÄ°R DE ONDAN DÄ°NLEMEYE KARAR VERDÄ°

Sonra mantÄ±ÄŸÄ±yla hareket ederek bir karar verdi Coleen Rooney.: Wayne ile konuÅŸmak ve hikayeyi bir de onun tarafÄ±ndan dinlemek!

Ä°kili Coleen'in teyzesinin evinde herkesten gizli bir buluÅŸma ayarladÄ±. Orada Wayne ona her ÅŸeyi anlattÄ±. Ama bu konuda konuÅŸulan bazÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ±n da uydurma olduÄŸunu belirtti.

Haberin DevamÄ±

O konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan iki genÃ§ Blackpool'da bir plaja gitti. HayatlarÄ±nÄ± normal bir hale sokma Ã§abasÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ±ydÄ± bu. Orada da geleceklerini tartÄ±ÅŸtÄ±lar.





Ã–ZÃœR DÄ°LEDÄ°, O DA KABUL ETTÄ°

Zaten bu konuÅŸmanÄ±n Ã¼zerinden birkaÃ§ hafta geÃ§tikten sonra da Coleen, Wayne'in Ã¶zÃ¼rÃ¼nÃ¼ kabul etti.

O anlarÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Coleen Rooney "Bunun ne kadar kÃ¶tÃ¼ ve ne kadar yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu biliyordu. SÃ¼rekli olarak yere bakÄ±yordu ve beni bÃ¶yle bir duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in kendini ne kadar kÃ¶tÃ¼ hissettiÄŸini sÃ¶yledi."

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n ardÄ±ndan Coleen, sevgilisi Wayne'i affetti ve Ã§ift bugÃ¼nlere geldi.





Haberin DevamÄ±

Ã‡OCUKLUKLARINDAN BERÄ° TANIÅžIYORLAR

AslÄ±nda Coleen ve Wayne'in birbirlerinden kolay kopmamalarÄ±nÄ±n nedeni ikisinin de birbirlerinin Ã§ocukluk aÅŸkÄ± olmasÄ±. Ä°kili, Liverpool'da aynÄ± bÃ¶lgede yaÅŸÄ±yordu. TanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda ikisi de henÃ¼z 10'lu yaÅŸlarÄ±nda Ã§ocuklardÄ±.

Ä°lk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda da birbirlerinin flÃ¶rtÃ¼ oldular. Wayne, 17 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde bÃ¶lgenin Liverpool'dan sonraki en Ã¼nlÃ¼ futbol takÄ±mÄ± Everton ile anlaÅŸma imzaladÄ±. Sonra da futbolcu olarak kariyerine baÅŸladÄ±.

Wayne'in kariyerinin ilk yÄ±llarÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi Coleen oldu.

Ã‡ocukluk aÅŸÄ±klarÄ± Wayne ve Coleen, 2008 yÄ±lÄ±nda Ä°talya'da "aÅŸÄ±klarÄ±n kasabasÄ±" olarak bilinen Portofino'da gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendiler.

Â

Wayne ve Coleen Rooney, evlilikleri sÄ±rasÄ±nda dÃ¶rt tane Ã§ocuk sahibi oldu.Â