İlk yurt dışı tatiline de çıktılar... Artık sevgilisinin ev hallerini bile saklamıyor

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Büyük bir aşkla başladığı evliliğini bitiren güzel yıldız, bir süredir de bambaşka sektörden birisiyle çok konuşulan bir aşk yaşıyor.

Önceleri bu yeni aşkını sır gibi gizleyen yıldız, şimdilerde ise çoktan onu hem aile hem de arkadaş çevresine katmış durumda.

Öyle ki son bir haftadır yeni aşkıyla birlikte yanlarında bir arkadaş grubuyla güzel bir tatil yapıyor.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA AŞIKLAR İTALYA TATİLİNE ÇIKTI

Şu sıralar hem yeni aşkının hem de tatilinin keyfini çıkaran bu ünlü Sofia Vergara'nın ta kendisi...

Oyuncu Joe Manganiello ile evliliğini bitiren 52 yaşındaki Vergara bir süredir ortopedik cerrah Justin Saliman ile birlikte. Mutlu çift, şimdi de arkadaşlarının da katılımıyla İtalya'da tatilin keyfini çıkarıyor.

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Saliman ile birlikteliğinin ilk döneminde özel hayatı hakkında sosyal medya sayfasından hiç ipucu vermeyen Sofia Vergara, tatil günlerinde ise bu kuralını bir kenara bırakmış durumda.

Rol aldığı Modern Family adlı diziyle TV dünyasının en çok kazananları arasına giren Vergara, birkaç gündür Instagram sayfasından tatilde çekilen pozlarını paylaşıyor.

SEVGİLİSİNİN BOY BOY FOTOĞRAFINI PAYLAŞIYOR

İtalya güneşi altında aşkının keyfini çıkaran Vergara; önceki gün de sosyal medya takipçileriyle tatilinden görüntüler paylaştı.

Bunlardan birinde yeni sevgilisi Justin Saliman, üzerinde çiçekli şortu ve beyaz tişörtüyle bir koltukta uzanırken görülüyor.

Tatil karelerinden birinde de Vergara, sarı elbisesiyle objektife poz veriyor. Bu arada yeri gelmişken Sofia Vergara'nın bu yaz nedendir bilinmez sık sık sarı renkli elbiseler giydiğini de hatırlatalım.

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Vergara, İtalya tatilinde çekilen pozlarını sık sık Instagram sayfasından paylaşıyor.





ESKİ KOCASI ÇOK KONUŞULAN AÇIKLAMAYI YALANLADI

Vergara, eski kocası Manganiello'dan boşandığında da yaptığı açıklamayla gündem yaratmıştı.

El Pais'ye bir röportaj veren Vergara boşanma gerekçesi olarak Manganiello'nun çocuk isteğini göstermişti.

"Benim zaten bir çocuğum var. Joe ise kendi çocuğunu istiyordu. Ben 50 yaşından sonra anne değil büyükanne olmak istiyorum" diye konuşmuştu Vergara.

Eski kocası Manganiello ise geçen hafta verdiği bir röportajda bunu yalanlayıp eski karısının kendisiyle ilgili yanlış fikirler yarattığını ileri sürdü. "Biz bu çocuk konusunu ilişkimizin başında konuşup hallettik" diye konuştu Manganiello.

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YENİ AŞKI DA BOŞANMIŞ VE ÇOCUKLU

Sofia Vergara şimdilik ortopedik cerrah Justin Saliman ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Kendisi gibi boşanmış ve iki çocuklu olan Saliman, daha önce verdiği bir röportajda söylediklerine bakılırsa tam da Vergara'nın hayallerindeki sevgili.

Justin Saliman'ın eski eşi Bree Turner'dan 13 ve 11 aşlarında iki tane çocuğu bulunuyor. Kendi alanında tanınmış bir ortopedik cerrah olan Saliman ile eski eşi 2018 yılında evliliklerini noktalamıştı. Ayrılığa rağmen eski eşler çocukları için zaman zaman bir araya geliyorlar.

Güzel yıldız bu yılın başlarında verdiği bir röportajda hayal ettiği sevgiliyi de anlatmıştı. Bir İspanyol TV kanalında yayınlanan programa konuşan Vergara "Hayatıma girecek erkek tıpkı benim gibi 50'li yaşlarında olmalı" dedi o programda.

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Bir başka arzusu da yeni sevgilisinin çoktan çoluk çocuk işini çözmüş olmasıydı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü güzel oyuncu "Elbette düzgün bir fiziksel görünümü olmalı. Ama mutlaka bir film yıldızı kadar yakışıklı olmasına gerek yok."

TANINMIŞ VE BAŞARILI BİR ORTOPEDİK CERRAH

Bir başka kriteri de sevgilisi olacak adamın ya kendisine eşit ya da daha fazla serveti olması gerektiğiydi.

Görünüşe göre Justin Saliman bütün bu ölçüleri karşılıyor. Tıpkı Sofia Vergara gibi 51 yaşında Saliman.

Ayrıca her ne kadar gösteri dünyasında kariyer yapmasa da çok başarılı bir ortopedik cerrah olarak biliniyor. Eski evliliğinden iki tane çocuk sahibi.

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Bir film yıldızı kadar yakışıklı olmasa da yine de dikkat çeken bir fiziksel görünüme sahip. Özetle tam da Sofia Vergara'nın aradığı sevgilinin tüm özelliklerini taşıyor.

Vergara, Justin Saliman ile ilişkisini açık bir şekilde geçen ay yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi.

Kendisini sağ dizinden ameliyat eden Saliman'ın bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve yanına da ilginç bir not yazdı: " Eğer bir diz ameliyatı geçirirseniz o gece sizinle birlikte kalacak yakışıklı bir doktor bulduğunuzdan emin olun. Seni seviyorum."