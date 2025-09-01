MENÜ
Bezelyeli makarna tarifi
GeriPilav ve Makarna Bezelyeli makarna tarifi
Pilav ve Makarna
Haber Giriş: 12.09.2025 - 11:20

Bezelyeli makarna tarifi

Bezelyeli makarna tarifi

Tereyağı, sarımsak, bezelye ve makarnanın muhteşem buluşması…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        Yarım paket spagetti

·        1 diş rendelenmiş sarımsak

·        1 yemek kaşığı tereyağı

·        1 tatlı kaşığı zeytinyağı

·        1 su bardağı haşlanmış bezelye

·        1 tepeleme çay kaşığı tuz

Üzeri için;

·        Rendelenmiş parmesan peyniri

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

 

 

Bezelyeli makarna tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine spagetti makarnayı koyun ve üzerine su ekleyip hafif diri kalacak şekilde 10 dakika haşlayın.
  2. Haşlanan makarnayı süzün ve kenara alın.
  3. Ardından Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan aynı tencerenin içine tuz, tereyağı ve zeytinyağını ekleyip, kızdırın.
  4. Ardından sarımsağı ekleyip soteleyin.
  5. En son bezelye ve spagetti makarnayı ilave edip 1 tur karıştırın.
  6. Bezelyeli makarnanız hazır.
  7. Sunum tabağına aldığınız makarnanın üzerine parmesan peyniri serperek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

