Son Güncelleme:
Bezelyeli makarna tarifi
Tereyağı, sarımsak, bezelye ve makarnanın muhteşem buluşması…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· Yarım paket spagetti
· 1 diş rendelenmiş sarımsak
· 1 yemek kaşığı tereyağı
· 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
· 1 su bardağı haşlanmış bezelye
· 1 tepeleme çay kaşığı tuz
Üzeri için;
· Rendelenmiş parmesan peyniri
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Bezelyeli makarna tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine spagetti makarnayı koyun ve üzerine su ekleyip hafif diri kalacak şekilde 10 dakika haşlayın.
- Haşlanan makarnayı süzün ve kenara alın.
- Ardından Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan aynı tencerenin içine tuz, tereyağı ve zeytinyağını ekleyip, kızdırın.
- Ardından sarımsağı ekleyip soteleyin.
- En son bezelye ve spagetti makarnayı ilave edip 1 tur karıştırın.
- Bezelyeli makarnanız hazır.
- Sunum tabağına aldığınız makarnanın üzerine parmesan peyniri serperek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.
Gözden KaçmasınKırmızı biber turşusu tarifi