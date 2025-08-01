MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriLimon şerbeti tarifi
GeriTatli Limon şerbeti tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatli
Haber Giriş: 01.08.2025 - 11:59 | Son Güncelleme:

Limon şerbeti tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Limon şerbeti tarifi

Amalfi Sahili'nden esinlenerek en lezzetli ve ferahlatıcı İtalyan limon şerbetini sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        450 ml su

·        2 su bardağı pudra şekeri

·        12 adet limon

Üzeri için;

·        Limon dilimi

·        Taze nane

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·        Arçelik No Frost Buzdolabı

Limon şerbeti tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Limonları sebze soyacağıyla ile soyun ve beyaz kısımlarına dokunmayın çünkü bu şerbetin acılaşmasına neden olur.
  2. Limonların suyunu bir süzgeçten geçirerek posasını ve çekirdeklerini çıkarın.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine su ve pudra şekeri ekleyip kaynatın.
  4. Şeker eridikten sonra limon kabuklarını ekleyin ve 15 dakika dinlemeye bırakın.
  5. Şurup soğuduktan sonra limon kabuklarını çıkarıp limon suyunu şerbete ekleyin.
  6. Hazır olan şerbeti Arçelik No Frost Buzdolabı nın dondurucu bölümünde 6 saat dondurun.
  7. Sunum için, bir limonu bıçak yardımı ile ortadan ikiye kesip içlerini kaşık yardımı ile temizleyin.
  8. Limon kabuklarının içine donmuş şerbetten ilave edin.
  9. Limon şerbetiniz hazır.
  10. Üzerini limon dilimi ve taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi