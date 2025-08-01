Son Güncelleme:
Limon şerbeti tarifi
Amalfi Sahili'nden esinlenerek en lezzetli ve ferahlatıcı İtalyan limon şerbetini sizin için derledik.
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 450 ml su
· 2 su bardağı pudra şekeri
· 12 adet limon
Üzeri için;
· Limon dilimi
· Taze nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Limon şerbeti tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Limonları sebze soyacağıyla ile soyun ve beyaz kısımlarına dokunmayın çünkü bu şerbetin acılaşmasına neden olur.
- Limonların suyunu bir süzgeçten geçirerek posasını ve çekirdeklerini çıkarın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine su ve pudra şekeri ekleyip kaynatın.
- Şeker eridikten sonra limon kabuklarını ekleyin ve 15 dakika dinlemeye bırakın.
- Şurup soğuduktan sonra limon kabuklarını çıkarıp limon suyunu şerbete ekleyin.
- Hazır olan şerbeti Arçelik No Frost Buzdolabı’ nın dondurucu bölümünde 6 saat dondurun.
- Sunum için, bir limonu bıçak yardımı ile ortadan ikiye kesip içlerini kaşık yardımı ile temizleyin.
- Limon kabuklarının içine donmuş şerbetten ilave edin.
- Limon şerbetiniz hazır.
- Üzerini limon dilimi ve taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.