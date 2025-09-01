Son Güncelleme:
Fırında kremalı karnabahar tarifi
Mevsimin en çok sevilen ve düşük kalorili olan sebzesi karnabaharı sizini için fırınladık.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 adet orta boy karnabahar
· 400 ml krema
· 4 yemek kaşığı zeytinyağı
· 1 litre su
· 1 tatlı kaşığı tuz
· 1 tatlı kaşığı karabiber
· 100 g rendelenmiş taze kaşar peyniri
Sunum için:
· Kıyılmış maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Fırında kremalı karnabahar tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Karnabaharları yıkayıp çiçeklerini ayırın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine karnabahar ve suyu ekleyip, karnabaharlar hafif yumuşayana kadar pişirin.
- Ardından yağlanmış bir fırın kabının içerisine aktarın.
- Cam bir kase içine zeytinyağı, krema, karabiber ve tuzu ekleyip çatal yardımı ile karıştırın ve karnabaharların üzerine gezdirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin.
- Yumuşayınca çıkarıp üzerine kaşar peyniri serpin ve birkaç dakika daha peynirler eriyene kadar fırınlayın.
- Fırında kremalı karnabahar yemeğiniz hazır.
- Üzerine kıyılmış maydanoz serperek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
