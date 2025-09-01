MENÜ
Fırında kremalı karnabahar tarifi
GeriSebze Yemekleri Fırında kremalı karnabahar tarifi
Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 22.09.2025 - 09:50

Fırında kremalı karnabahar tarifi

Fırında kremalı karnabahar tarifi

Mevsimin en çok sevilen ve düşük kalorili olan sebzesi karnabaharı sizini için fırınladık.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        1 adet orta boy karnabahar
·        400 ml krema
·        4 yemek kaşığı zeytinyağı
·        1 litre su
·        1 tatlı kaşığı tuz
·        1 tatlı kaşığı karabiber
·        100 g rendelenmiş taze kaşar peyniri

Sunum için:

·        Kıyılmış maydanoz

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik A Fry Ankastre Fırın     
·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Fırında kremalı karnabahar tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Karnabaharları yıkayıp çiçeklerini ayırın.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan tencerenin içine karnabahar ve suyu ekleyip, karnabaharlar hafif yumuşayana kadar pişirin.
  3. Ardından yağlanmış bir fırın kabının içerisine aktarın. 
  4. Cam bir kase içine zeytinyağı, krema, karabiber ve tuzu ekleyip çatal yardımı ile karıştırın ve karnabaharların üzerine gezdirin.
  5. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin.
  6. Yumuşayınca çıkarıp üzerine kaşar peyniri serpin ve birkaç dakika daha peynirler eriyene kadar fırınlayın.
  7. Fırında kremalı karnabahar yemeğiniz hazır.
  8. Üzerine kıyılmış maydanoz serperek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

