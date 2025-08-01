Son Güncelleme:
Tahinli kurabiye tarifi
Ağızda dağılan, helva tadında, çok lezzetli bir kurabiye tarifi ile karşınızdayız.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 su bardağı ince dövülmüş ceviz içi
· 1 su bardağı tahin
· 1 su bardağı pudra şekeri
· 1 su bardağı sıvı yağ
· 1 paket kabartma tozu
· 1 paket vanilya
· 3.5 su bardağı un
Tahinli kurabiye tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
Bir kapta tahin, sıvı yağ, ceviz içi, pudra şekeri, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip karıştırın.
- Hazır olan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle şekil verin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine ekleyin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin.
- Tahinli kurabiyeleriniz hazır.
Bol köpüklü kahve eşliğinde kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
