Tahinli kurabiye tarifi
GeriTatli Tahinli kurabiye tarifi
Tatli
Haber Giriş: 01.08.2025 - 12:23 | Son Güncelleme:

Tahinli kurabiye tarifi

Tahinli kurabiye tarifi

Ağızda dağılan, helva tadında, çok lezzetli bir kurabiye tarifi ile karşınızdayız.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        1 su bardağı ince dövülmüş ceviz içi

·        1 su bardağı tahin

·        1 su bardağı pudra şekeri

·        1 su bardağı sıvı yağ

·        1 paket kabartma tozu

·        1 paket vanilya

·        3.5 su bardağı un

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·        Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·        Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Tahinli kurabiye tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine tahin, sıvı yağ, ceviz içi, pudra şekeri, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip çalıştırın.
  2. Hazır olan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle şekil verin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine ekleyin.
  3. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 15 dakika pişirin.
  4. Tahinli kurabiyeleriniz hazır.
  5. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

