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Domates soslu sosisli makarna tarifi
Sosuyla konuşan tabak! Domates ve sosisin lezzet ortaklığı ile karşınızdayız.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 500 g penne makarna
· 5 adet cherry domates
· Yarım çay bardağı ev yapımı domates sosu
· 2 adet dilimlenmiş sosis
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için;
· Taze nane
· Rendelenmiş parmesan
· Tane karabiber
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Domates soslu sosisli makarna tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Cherry domatesleri yıkayıp bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölün.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine penne makarna ve üzerini geçecek kadar su ilave edip, makarnaları yarı diri kalacak şekilde 15 dakika haşlayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir sos tenceresinde tereyağını eritip sosisleri arkalı önlü kızartın.
- Kızaran sosislerin üzerine cherry domates, domates sosu ve tuzu ilave edip 10 dakika pişirin.
- Süzdüğünüz makarnaları tekrar tencereye alıp üzerine hazırladığınız sosisli domates sosunu ilave edip birbirine iyice harmanlayarak Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta 5 dakika daha pişirin.
- Domates soslu sosisli makarnanız hazır.
- Sunum tabağına aldığınız makarnanızın üzerini tane nane, tane karabiber ve rendelenmiş parmesan peyniri ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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