MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriDomates soslu sosisli makarna tarifi
GeriPilav ve Makarna Domates soslu sosisli makarna tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pilav ve Makarna
Haber Giriş: 01.08.2025 - 11:33 | Son Güncelleme:

Domates soslu sosisli makarna tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Domates soslu sosisli makarna tarifi

Sosuyla konuşan tabak! Domates ve sosisin lezzet ortaklığı ile karşınızdayız.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        500 g penne makarna

·        5 adet cherry domates

·        Yarım çay bardağı ev yapımı domates sosu

·        2 adet dilimlenmiş sosis

·        1 çay kaşığı tuz

·        1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

·        Taze nane

·        Rendelenmiş parmesan

·        Tane karabiber

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Domates soslu sosisli makarna tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Cherry domatesleri yıkayıp bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölün.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine penne makarna ve üzerini geçecek kadar su ilave edip, makarnaları yarı diri kalacak şekilde 15 dakika haşlayın.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir sos tenceresinde tereyağını eritip sosisleri arkalı önlü kızartın.
  4. Kızaran sosislerin üzerine cherry domates, domates sosu ve tuzu ilave edip 10 dakika pişirin.
  5. Süzdüğünüz makarnaları tekrar tencereye alıp üzerine hazırladığınız sosisli domates sosunu ilave edip birbirine iyice harmanlayarak Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta 5 dakika daha pişirin.
  6. Domates soslu sosisli makarnanız hazır.
  7. Sunum tabağına aldığınız makarnanızın üzerini tane nane, tane karabiber ve rendelenmiş parmesan peyniri ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi