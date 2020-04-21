Kavurmalı tantuni tarifi
Tantuni Türkiye’nin en bilinen ve sevilen sokak lezzetlerinden. Mersin mutfağına ait bu lezzeti birkaç ufak değişiklikle evinizde de yapabilirsiniz. Sizin için kavurmayla yapabileceğiniz ve dışarıda yediklerinizi aratmayacak pratik bir tantuni tarifi hazırladık. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 6 adet lavaş
- 350 gram kavurma
- 2 su bardağı et suyu
- 1 adet kuru soğan
- 1 çay kaşığı sumak
- 2 adet domates
- Yarım demet maydanoz
- Yarım limon
- Karabiber
- Pul biber ya da kırmızı toz biber
- Tuz
- Zeytinyağı
Kavurmalı tantuni tarifi Nasıl yapılır?
Kuru soğanı ince piyazlık doğrayın ve küçük bir kaba alın.
Üzerine sumağı ekleyip hafifçe ovalayarak karıştırın.
Biraz pul biber ve limon ekleyip harmanladıktan sonra dinlenmeye bırakın.
Kavurmayı parmak parmak kesip kızgın tavada kavurun.
Üzerine 1 su kepçe et suyu ekleyip suyu çekene kadar pişirin.
Aynı işlemi etler iyice yumuşayana kadar sürdürün.
Yumuşayan etlere tuz, karabiber ve kırmızı biber ekleyin.
Domatesleri küp küp doğrayıp etinize ekleyin.
30 saniye daha kavurup ocağı kapatın.
Maydanozu ince ince doğrayıp sumaklı soğanla karıştırın.
Lavaşın bir yüzünü tavadaki kavurmaların üzerine bastırarak ıslatın.
Ardından lavaşın bu yüzüne kavurmayı ince uzun bir şerit halinde yerleştirin.
Maydanozlu soğanı da ilave edip dilerseniz biraz da çiğ domates ekleyin.
Lavaşınızı incecik dürüm yapıp yanında limon suyu ve turşuyla servis edin. Afiyet olsun…