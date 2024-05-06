Çocuk sağlığı ve yapay zeka

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“Örneğin: çocuklarda teşhisi oldukça güç olan pulmoner hipertansiyon yapay zekanın bir tipi olan derin makine öğrenimiyle daha erken ve daha doğru teşhis edilmeye başlandı. Başka bir örnek olarak; beyin hacminin aşırı büyümesi ile otizm arasındaki ilişkiyi araştıran araştırmacıların, yapay zeka teknolojisi ile erken beyin değişiklikleri ile otizm arasındaki ilişkiyi doğrulayarak otizmin erken teşhisi için adım atmaları verilebilir. Yine yenidoğan sarılığının cep telefonları yardımıyla izlenmesi, doğuştan dudak ve damak yarığının genetik analizinde yapay zekanın uygulanması, umut verici ilerlemeler. Zatürrenin röntgen görüntü bankaları ile daha doğru bir şekilde tanınması yapay zeka ile mümkün olmuştur. Farklı pediatrik hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik yapay zeka destekli laboratuvar testleri, yapay zeka destekli tıbbi görüntüleme ve yapay zeka tabanlı teşhis koyma sistemleri hızla gelişmekte. Teknoloji nasıl gelişirse gelişsin, hastalar için en uygun yönetimi sağlamak pediatristin temel hedefi olmalıdır. İşte bu hedefle yola çıktık. İzmir’in çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi veren tüm “Pediatri Eğitim Kurumları” bir araya geldik ve bu kongreyi hayata geçirmek için çalışmalara başladık.

BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR

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İzmir’de ilk kez olacak ortak bir kongre ile “Birlikten güç doğar” ilkesini hayata geçirmeye karar verildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi ile afiliye olan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ortak olarak düzenlenecek kongreye her sene bir ‘’Pediatri Eğitim Kurumu’’nun ev sahipliği yapması planlandı. İzmir halkına mal olmuş adıyla İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nin ev sahipliğinde yapılacak ilk kongrenin mottosu ‘’Çocuk Sağlığı ve Yapay Zeka’’ olarak belirlenmiş olup, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’dan TİKA ve YTB kurumlarının katkıları ile öğretim üyesi ve uzmanlık öğrencisi düzeyinde katılımlar olacağı için uluslararası nitelikte. Bu kongrede özellikle güncel ihtiyaç duyulan konulara yönelik olarak kurslar ile bilimsel düzeyi yüksek çalışmaların paylaşılacağı, tartışılacağı oturumlar ve sempozyumlarda, genel pediatri ve tüm pediatri yan dal uzmanlık alanlarındaki yenilikler, güncel uygulamalar yanı sıra çocuk psikiyatrisi konuları, sık karşılaşılan cerrahi sorunlar ve tedavileri gibi çocuk sağlığının her alanını ilgilendiren konular ve yapay zekanın çocuk sağlığı ve izlemine etkileri ele alınacak.”

9-11 MAYIS’TA YAPILACAK

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Doğanın uyandığı ilkbahar mevsiminde, 09 - 11 Mayıs 2024 tarihinde Kaya Thermal Hotel İzmir’de, İzmir Çocuk Sağlığı Derneği organizasyonunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi tarafından gerçekleştirilecek olan 1. İzmir Çocuk Kongresinin (İzÇoK 2024) hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor.