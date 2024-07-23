Bayan kahkaha mı bay asık surat mı

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Biden yerine yardımcısı Kamala Harris’i önerdi. 19 Ağustos’ta yapılacak olan kongrede Demokrat Parti’nin Kamala Harris’i aday göstermesi bekleniyor. Pek ihtimal verilmemekle birlikte Michelle Obama’nın ismi de gündemde. Bu durumda seçimlerde Kamala Harris’le Trump yarışacak.

Kamala Harris kahkahalarıyla ünlü bir isim. Bu nedenle kendisine “Bayan kahkaha” deniliyor. Öyle ki en olmadık yerde yüksek sesli bir kahkaha atmasına tanıklık edebiliriz.

Trump ise asık suratlı bir siyasetçi. Gözaltında çekilen fotoğrafında asık suratlıydı. Suikasta uğradığında dahi ayağa kalkıp “Savaş, savaş, savaş” diye bağırdı.

Bakalım seçimlerde bayan kahkaha mı seçilecek, yoksa bay asık surat mı yeniden Amerikan başkanı olacak?

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KAMALA HARRIS’İN AVANTAJLARI

- Kadın olması. Seçilirse ABD’nin ilk kadın başkanı olacak.

- Siyahi olması.

- Azınlıkların desteği. Seçimlerde azınlık oyları önemli olacak. Hint kökenli olması nedeniyle azınlık oylarına sempatik gelebilir.

DEZAVANTAJLARI

- Başkan yardımcılığı döneminde başarılı bir performans ortaya koyamaması.

- Biden politikalarının silik bir uygulayıcısı olması.

-Size kan ve gözyaşından başka bir şey vaat etmiyorum” diyen Churchill misali, size Biden’ın savaş politikalarından başka

bir şey vaat etmiyorum durumunda.

- Amerikan halkı sandığa ‘ekonomi ve savaşlar bitsin’ diye gidecek. Kamala Harris bu konuda yeni bir politika önermiyor.

TRUMP’IN DEZAVANTAJLARI

- Amerikan seçimleri, Trump seçimlerine döndü. Bir grup ‘Trump gitsin’ derken, başka bir grup ölümüne ‘Trump gelsin’ diyor.

- ABD’nin en çok tartışılan, en yıpranmış başkanı. Amerikan Kongresi’ne baskın olayı, bir porno yıldızına sus payı vermekle ilgili davada suçlu bulunması yıpranmasına neden oldu.

AVANTAJLARI

- Ne Trump’la ne de Trump’sız olmuyor durumu söz konusu.

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-Trump’ın politikaları çok net.

- ‘Ekonomik sıkıntılar ve savaşları bitireceğim’ diyor. Biden dönemi ekonomide yaşanan zorluklar nedeniyle Amerikan halkı Trump’a yöneldi. Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğini vaat etmesi ise sadece ABD için değil, dünya için bir şans.

BIDEN’LA BİRLİKTE REYTİNGLER DE GİTTİ

Biden gitti, gerisini CNN TÜRK düşünsün diyeceğim. Biden çekildi ya CNN TÜRK Haber Programları Müdürü Onur Akhan’ın en az Biden kadar üzüntülü olduğunu düşünüyorum. Ahmet Hakan’ın program sırasında sık sık, “Onur, Onur” diye adını zikrettiği Onur’dan söz ediyorum. Çünkü Biden, Onur’un reyting makinasıydı. Biden’in görüntülerini ekrana verince gelsin reytingler.

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Sanıyorum bir süre İtalya Başbakanı Meloni’nin gözlerini çevirdiği görüntülerle idare edeceğiz.

ÖLÜLER KONUŞMAZ

Trump suikastına ben mi çok taktım yoksa dünyanın umurunda mı değil...

Trump suikastı da Kennedy suikastı gibi üzerinden yıllar geçtikten sonra mı konuşulacak? Oysa Amerikan seçimlerinde en güçlü aday olan Trump’a yönelik suikast girişimi üzerinde durulmaya değer. Çünkü bütün oklar Gizli Servis’i gösteriyor.

GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILMAMIŞ

1- ‘18 aydır 52 saha ajanıyla bu kampanyaya hazırlanıyoruz’ diyen Gizli Servis, miting sabahı yapılan güvenlik toplantısına katılmamış.

2- Suikastçı, Trump kürsüye çıkmadan önce dron uçurup, havadan keşif yapmış.

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3- Dedektörlerin bulunduğu bölümde tüfeğiyle keşif yapan suikastçı şüphe uyandırmış. Gizli Servis, fotoğraflarını çekip “şüpheli şahıs, gereğini yapın” notuyla paylaşmış ama önlem almamışlar.

4- Üç ayrı görgü tanığı çatıya tırmanan silahlı şahsı Gizli Servis’e ihbar etmiş ama gereğini yapmamışlar.

62 DAKİKA ÖNCE TESPİT ETMİŞLER

5- Görgü tanıklarının ihbar etmesi ve Gizli Servis’in teşhis etmesinin üzerinden 62 dakika geçiyor ama bu sürede suikastçıya müdahale edilmiyor. Tam aksine suikastçı binanın çatısına tırmanıyor, silahını kürsüyü hedef alacak şekilde yerleştirip Trump’ın konuşmaya başlamasını bekliyor.

6- Suikastçıyı gören 1 ve 3 no’lu binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirilmiş. Dürbünlü tüfekleriyle suikatçının her hareketini izlemişler ama engel olmamışlar. Keskin nişancıların yerleşmesinden 20 dakika sonra suikastçı silahını ateşlemiş.

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GİZLİ SERVİS BİNANIN İÇİNDE

7- Bir yerel polis binanın çatısına tırmanıyor. Suikastçıyı tespit ediyor. Suikastçı silahını doğrultunca korkup iniyor. Yerel polisin Gizli Servis’e bilgi verip vermediği belli değil. Ama bu manzara zaten iki keskin nişancının suikastçıyı izlediği sırada gerçekleşiyor.

8- Suikastçının çatısına çıktığı binanın içinde ise üç Gizli Servis görevlisi bulunuyor. Bunların çatıya bakmak akıllarına gelmiyor. Binanın içindeki Gizli Servis görevlileri ne yapar? Yoksa keskin nişancılar suikatçıyı öldürmese, görev bunlara mı düşecekti?

9- Sukastçı tetiğe bastığı anda keskin nişancılar karşılık verip şahsı öldürmüş. Suikastçının tetiğe basmasına kadar neden beklenmiş?

SUSTURULMUŞ

Bu sorunun cevabı tek bir cümlede gizli. Çünkü, ‘ölüler konuşmaz’.

Konuşunca suikastın arkasındaki bağlantılar ortaya çıkar, susturulunca her şey karanlığa gömülmüş olur.

Burada da suikastın önlenmesi değil suikastçının susturulması hedef alınmış.

OMERTA KURALI

“Omerta” yani “Suskunluk Yasası” mafyanın ve derin devletin altın kuralıdır. Ya susarsın ya da sustururlar. Kennedy suikastında da öyle olmuştu. Hatta suikastçı Oswald canlı olarak yakalanmıştı. Ancak mahkemeye çıkarılmadan iki gün önce polis gözetiminde tutulduğu yerde öldürüldü. Çünkü konuşmaması gerekiyordu.