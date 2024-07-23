Bu kez Biden’ın gidişini bildiler... Yılın ikinci yarısında astrolojik anlamda bizi ne bekliyor

Haberin Devamı

Astrologların dönüşü muhteşem oldu!

28 Aralık 2023’te buluştuğum astrologlar Aygül Aydın ve Hande Kazanova yerel seçimlerde Türkiye’yi büyük bir değişikliğin beklediğini, Trump’ın suikasta uğrayacağı ile Biden’ın yarıştan çekileceğini ta 6.5 ay önce anlatmışlardı.

Bugün öngördükleri o noktadayız! Ve ne tesadüf ki 2 gece önce “dönüm noktası” dedikleri bir dolunay gerçekleşti. İkisini de aradım. Yılın diğer yarısında astrolojik olarak bizi ne bekliyor sordum.

Haberin Devamı

BIDEN’IN GİDİŞİ TAM BİR OĞLAK DOLUNAYI BİTİŞİDİR

Astrolojiye “çocuğum illa şu burç olsun” diye sezaryene girecek kadar, “körü körüne” inanmıyorum ancak zaman zaman, hele de yaptığım röportajlara dönüp bakınca, astrologların öngördükleri ne kadar çok şeyin nasıl da tam isabet tuttuğuna şaşırıyor ve “kadim medeniyetlerin gökyüzü ile bu kadar haşır neşir olmasının varmış bir sebebi” diyorum. Önce astrolog Aygül Aydın’ı aradım ve Biden’ın gidişinden, yerel seçimler, hatta yazılım sistemlerinin çökmesine kadar geniş bir yelpazedeki öngörülerinin nasıl olup da tuttuğunu sordum. Diyor ki: “Astroloji matematik işidir. Gök cisimlerinin konumu ve hareketlerinden yola çıkarak öngörülerde bulunulur. Altını çizmek isterim; falcı ya da büyücü değiliz. Bu, öngörüler bazen gerçekleşir bazen de gerçekleşmeyebilir.”





YA TAMAM YA DEVAM

Peki yılın geri kalanı için öngörüleri neler? Yanıtı şu: “21 Temmuz günü, 29. derecede Oğlak dolunayı gerçekleşti. Astrolojide 29. derece önemli bir “dönüm noktası”dır ve “kaderin cilvesi” olarak kabul edilir. Bu derece olayların zirveye ulaştığı anları simgeler. Gezegenler bu konumdayken, genellikle “tamam” ya da “devam” hissi ortaya çıkar. Bu dönemde bir şeylerin sonlanması gerektiği yönünde güçlü bir ‘aciliyet’ duygusu hissedilir. Buyurun Biden’ın gidişi... Oğlak dolunayı ile kariyerinde ani bir bitiş gerçekleştirdi. Kişisel hayatlarımızda da iyi şeyler olacak hissini ama bir yandan da her şey kötüye gidiyor çaresizliğini aynı anda yaşayabilirsiniz. Ama unutmayın, her bitiş yeni bir başlangıçtır.”

Haberin Devamı

İTİBAR KAYIPLARI YAŞANABİLİR

“5 Ağustos sabah 07.56’da ise Merkür gerilemeye başlayacak. Gölgeli günleri başladı. Büyük itibar kayıpları ya da beklenmedik kişilerin büyük itibar kazanabileceği bir döngüye gireceğiz. Bu, liderler özelinde olduğu gibi kişisel hayatlarımızda da olabilir. Arkadaşlıklarımız ciddi bir imtihandan geçecek. Kavga, tartışma, sorunlar yaşanabilir. Haklı iken haksız duruma düşebilirsiniz. Fazla sivri konuşmalar yapmayın derim. Geçtiğimiz hafta Microsoft’ta yaşanan arıza, havacılık ve bankacılık sistemini durma noktasına getirmişti hatırlarsan. İletişim, havacılık ve bankacılık sektörleri açısından yine sıkıntılı günler var. Sosyal medya yasakları duyabiliriz.”

Haberin Devamı

GİZLİ DÜŞMANLARA DİKKAT

“Güç gezegeni Mars 13 Ağustos’ta Jüpiter ile kavuşacak. 14-15-16 Ağustos’ta hem dünya hem de kişisel gündemlerimizde büyük değişimler olabilir. Bu dönem ayrıca uzun zamandır üzerinde çalışılan fikir ve projelerin ortaya çıkarılması için muhteşem bir dönem. 14-30 Ağustos tarihleri arasında ise Mars, Türkiye’nin ay burcundan geçecek. Bu, askeri anlamda sırtımızdan vurulmayı, gizli düşmanları, güvenlik meselelerini temsil eder. Ülke gündemimizde bunlar olabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber altın fiyatları hızla yükselebilir. 2 Eylül’de Plüton 29. derece Oğlak burcuna geri dönecek. Geçmişten edindiğimiz tecrübelerde ustalaşıp ustalaşmadığımız sınanacak. Çünkü bazı konularda artık ustalaşmamız lazım. Ancak bu konuda ego ya da kibirle hareket ederseniz sistem muhakkak bir cevap verecektir. Unutmayın! “Çırak ustayı sollamazsa sanat ölür, hatalı sollarsa çırak ölür.”

Haberin Devamı





DEĞİŞİM GÜÇLÜ ŞEKİLDE BAŞLADI

Astrolog Hande Kazanova da öngörülerinin tutması konusunda benzer fikirde: “Astroloji her şeyin cevabı değildir, sadece olasılıklar bütünüdür.” Peki 21 Temmuz, öğlen 13:17’de Oğlak burcunun son derecesinde gerçekleşen Dolunay, dünyayı siyaseten ve ekonomik anlamda nasıl etkileyecek? Yanıtı şu: “Oğlak burcu astrolojide ekonomiyi, finans kaynakları ile devleti temsil eder ve son dereceleri oldukça kritiktir; sonlanma, bitiş enerjisi taşır. Bir konunun kapanması, sonlanması anlamına gelir, ABD Başkanı Biden’ın yarıştan çekilmesi de işte böyle bir dolunayda geldi. Kişisel yaşamlarımız için de benzeri söz konusu. İşimiz, arkadaşlıklarımız, evliliğimiz, ilişkilerimizle alakalı bitişler, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Bu dönem pek fazla empati kuramayacak, bardağın daha ziyade sadece boş tarafını görmeye odaklanacağız.”

Haberin Devamı

ZORLU BİR DÖNEM

“Ekonomik anlamda ise zorlanacağımız, bazı iflas haberleri alabileceğimiz bir dönem! 22 Haziran’da ekonomik tedbirler anlamında bazı kararlar alınmıştı hatırlarsan. Şimdi o zaman alınan o kararların sonuçlarını görmemiz olası. Ancak Satürn geri hareketinde. Bu da demek oluyor ki bazı konularda geri adımlar atıldığını da göreceğiz. Ağustos ayı özellikle finansal anlamda çok önemli bir ay olacak. Yoğun gezegen geçişleri var. Özellikle 20 Ağustos ve sonrası borsada yatırım yapanlar dikkatli olmalı. Hele de ABD seçimlerin devreye gireceği eylül ayında tüm dünyada borsada sert düşüşler bekliyoruz. Ayrıca ülkeler arası savaş konusunun daha öne çıkacağı ve dünya liderlerinin pozisyonlarının sıklıkla tartışılacağını da söylemek mümkün. Bu yılın ikinci yarısının bir diğer önemli konusu da aşırı rüzgarlara bağlı olarak aniden çıkan ve çabuk büyüyen yangınlar. En ufak bir kıvılcım çabucak büyüyebilir. Tabii bunlar hep olasılık!”