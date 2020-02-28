Orijinal magnolia tarifi
New York'un ünlü Magnolia Bakery'sinin imza lezzeti olan magnolia pudding, bugün dünyada en tanınan tatlılar arasında yer alıyor. Biz farklı meyvelerle yapılan hallerini de seviyoruz ancak orijinal magnolia muz dilimleriyle lezzet kazanıyor. Siz de bu tatlıyı evinizde hazırlamak ve çay saatlerinde misafirlerinize ikram etmek isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2-3 adet muz
- 3 yemek kaşığı krema
- 5 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- 1 paket vanilya
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 yumurta
- 1 paket fındıklı bisküvi
Orijinal magnolia tarifi nasıl yapılır?
Muzları soyup dilimleyin.
Bisküvileri mutfak robotunda incecik çekin.
Un, şeker, nişasta, yumurta, süt ve kremayı derin bir tencerede bir araya getirin ve karıştırarak pişirin.
Muhallebi kıvamı alan sütlü karışıma vanilyayı ilave edin ve karıştırın.
Kaselerin ya da küçük kavanozların tabanına robotta çektiğiniz bisküvilerden 1 yemek kaşığı kadar koyun.
Üzerine muz dilimlerini yerinde tutacak kadar muhallebi ekleyin.
Muz dilimlerini kavanozun iç yüzeyine yerleştirin.
Üzerine yeniden muhallebi koyup üzerini bisküvi kırıntıları ve muz dilimleriyle süsleyin.
Buzdolabında 3-4 saat dinlendirip soğuttuğunuz magnolia’larınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…