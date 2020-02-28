Orijinal magnolia tarifi

Muzları soyup dilimleyin.

Bisküvileri mutfak robotunda incecik çekin.

Un, şeker, nişasta, yumurta, süt ve kremayı derin bir tencerede bir araya getirin ve karıştırarak pişirin.

Muhallebi kıvamı alan sütlü karışıma vanilyayı ilave edin ve karıştırın.

Kaselerin ya da küçük kavanozların tabanına robotta çektiğiniz bisküvilerden 1 yemek kaşığı kadar koyun.

Üzerine muz dilimlerini yerinde tutacak kadar muhallebi ekleyin.

Muz dilimlerini kavanozun iç yüzeyine yerleştirin.

Üzerine yeniden muhallebi koyup üzerini bisküvi kırıntıları ve muz dilimleriyle süsleyin.

Buzdolabında 3-4 saat dinlendirip soğuttuğunuz magnolia’larınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…