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Meze Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 30.12.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Tahinli tarator tarifi

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Tahinli tarator tarifi
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Lezzetli ve pratik bir meze arıyorsanız hemen tahinli taratoru denemelisiniz. Tahinli meze keyfiyle yoğurtlu meze keyfini tek tabakta birleştiren bu nefis mezeyi mutlaka denemelisiniz. Mersin yöresinde çok sık karışımıza çıkan tahinli tarator için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

  • Çiğ
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk
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Yapımı için malzemeler

  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 su bardağı tahin
  • 1 adet limon
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 5-6 dal maydanoz

Tahinli tarator tarifi Nasıl yapılır?

Limonun suyunu sıkın, sarımsağı ezin.

Maydanozları ince ince kıyın.

Yoğurt, tahin, limon suyu, sarımsak, kimyon, tuz ve zeytinyağını karıştırın.

Son olarak maydanozu da ilave edip hepsini harmanlayın.

Tahinli tarator hazır. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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