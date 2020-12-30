Tahinli tarator tarifi

Lezzetli ve pratik bir meze arıyorsanız hemen tahinli taratoru denemelisiniz. Tahinli meze keyfiyle yoğurtlu meze keyfini tek tabakta birleştiren bu nefis mezeyi mutlaka denemelisiniz. Mersin yöresinde çok sık karışımıza çıkan tahinli tarator için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

Çiğ

4 - 6 Kişilik

4 - 6 Kişilik 30-60 dk

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