Lezzetli ve besleyici: Kırmızı soğan köftesi

Şüphesiz ki Türkiye, köfte çeşitleriyle dolu bir ülke. İnegöl köfte, Tekirdağ köftesi, Sakarya ıslama köfte, Akçaabat köfte, Hatay içli köfte hatta İzmir Hasan Paşa köfte; her biri özel malzemeleri ve geleneksel hazırlık yöntemleri ile kendine özgü tatlar sunuyor. Fakat bazen hepimiz, klasik kıyma içeren köfteler dışında seçenekler arayabiliyor, sebzelerle hazırlanan, daha çok meze sınıfında paylaşımlık tabaklarla sunabileceğimiz alternatifler tercihler edebiliyoruz. Özellikle son dönemde tercih oranı gittikçe artan vejetaryen beslenen sevdiklerimize kuracağımız sofralar için bu arayış daha da artabiliyor. İşte birazdan aşağıda reçetesini paylaşacağım kırmızı soğan köftesini ister kahvaltıda, ister et yemeklerinin yanında, ister vejetaryen sofralarda sunabilir, basit malzemelerle mucizevi lezzetler yaratabilirsiniz.



Kötü kokuya sebep olduğu için soğan tüketmek konusunda çekingen kalanların serzenişlerini duyar gibiyim. Ancak mucize bir besin olan soğanın, cilt sağlığından formda kalamaya kadar birçok faydası olduğunun altını çizersem belki fikrinizi değiştirebilirim. Her şeyden önce soğan, vücudumuz için yararlı olan 25 farklı antioksidana ev sahipliği yapıyor. Bu antioksidanlarsa, hücre hasarını önlemesi ve yaşlanmayı geciktirmesiyle dikkat çekiyor. Sindirimi hızlandıran liflerle dolu soğan, bağırsaklardaki “iyi bakteri” üretimini artırmasıyla da biliniyor. Tabii bu durum da sindirimin kolaylaşmasını sağlıyor. Ayrıca anti-inflamatuar özellikleri yüksek olan soğan, kötü kolesterolü azaltmasıyla da gönülleri fethetmeyi başarıyor. Cilt güzelliğine olan katkılarını da unutmamak gerekiyor. A, C ve E vitaminleri bakımından zengin olan soğan, ışıltılı ve güzel bir cilde sahip olmaya katkı sağlıyor. Sofralarınızda yeni lezzetler arayışı içindeyseniz ve sağlıklı yemekleri tercih ediyorsanız, kırmızı soğan köftesinin artık mükemmel bir seçenek olacağı konusunda anlaştığımızı düşünüyorum. Zaten piştiğinde soğanın kokusundan eser kalmayacak.



Soğana bu kadar değinmişken diyet listelerinin en sağlıklılarından olan ıspanaktan ve vitamin ve mineral açısından oldukça zengin fakat gluten açısından bir o kadar fakir olan nohut unundan bahsetmemek olmaz. Reçetemde nohut unu kullandığım için bu tarifi gluten alerjisi olan çölyak hastaları da rahatlıkla tüketebilir. Ayrıca iyi bir lif kaynağı olan nohut unu, protein bakımından da zengin bir besindir. Bol miktarda demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum minerallerini içeren nohut unu, A ve B6 vitaminiyle de sağlık dostu özellik taşıyor. Ispanağı sevmek içinse zaten sayısız nedenimiz var. Bir kere her tarifle muhteşem bir uyum yaklayan ve adeta lezzet şöleni sunan bu sebze, içeriği ile folik asit ve magnezyum deposu. İçerdiği K vitamini ile kemik gelişimi ve sağlığı için oldukça büyük önem taşırken, A vitamini ile de bakteri ve virüslerin etkili bir şekilde vücuttan uzaklaştırılmasına yardım ediyor. Ispanağın ayrıca kalp dostu sebzelerin başında geldiğini de unutmamak gerekiyor. Hepsinin bir araya geldiği bir reçete düşünün… Üstelik çocuklara da çok fazla katkısı olacak ve severek yiyecekleri bir tarif… O zaman hazırsak, reçetemin detaylarına geçebiliriz.



Sorularınız, merak ettikleriniz ve diğer leziz tariflerime ulaşmak için beni Instagram’da @cheffyildiz hesabımdan takip edebilirsiniz.

Malzemeler

Yarım demet ıspanak

1 adet kırmızı soğan

Yarım kase nohut unu

1 adet kapya biber

1 adet yeşil sivri biber

1 çay kaşığı toz pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 tutam zerdeçal

1 çay kaşığı tuz

1 tatlın kaşığı sirke



Kızartmak için

Sıvı yağ



Üzeri için

İnce kıyılmış maydanoz

Süzme yoğurt



Yapılışı

. Ispanakları güzelce yıkayıp kurulayın ve çok küçük olamayacak şekilde doğrayın.

. Ardından soğanları yarım ay, biberleri de çok küçük olacak şekilde doğrayın.

. Geniş bir kaseye önce doğradığınız ıspanakları, sonra sırası ile soğanları, nohut ununu, baharatları, tuzu ve sirkeyi ilave edin.

. Elinizle hafif bastırarak bütün harcı karıştırın. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayıp köfteler elde edin.

kızgın yağda iki taraflı pembeleşinceye kadar pişirelim.

. Geniş bir servis tabağına önce yoğurdu, sonra kızarttığınız köfteleri yerleştirin. Son olarak doğradığınız maydanozları serperek servis edin.

Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun…