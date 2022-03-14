Bahçeşehir Gölet'in parlayan yıldızları

ALAZZ RESTORAN

Bu mekan, ekranlardan da aşina olduğunuz Bolulu ünlü şeflerimizden Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkanı Ahmet Karaman ile işletmeci dostum Fatih Kişman tarafından açıldı. Restoran gerçekten çok klas. VIP bölümü olan, tertemiz enfes bir yer. İspir kuru fasulye, hünkârbeğendi gibi Türk Mutfağına ait yemekler var. Ama bu restoranı diğerlerinden farklı kılan enfes güveç yemekleri. Güveçte pişen et yemeklerine doyamadım desem yeridir. Farklı pişirme tekniği kullandıklarını söyleyen Ahmet şef, meşe odununda ağır ağır pişen etlerin müşteriler tarafından çok beğenildiğini belirtiyor. Sırsız toprak kapta yaklaşık 3,5 saat ateşte kalan etler lokum gibi ağızda dağılıyor. Ahmet Şef gerçekten bu işi iyi biliyor.

Fatih Kişman ise gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyleyerek, paket servisi de olan restoranda güveç yemekleri özel güveç kabıyla birlikte evlere gönderildiğini belirtiyor. Kişman, ”Özel güveç kabıyla birlikte giden servis personelimiz, yemeği itinalı bir şekilde sıcak sıcak sofraya servis ediyor. Bu sayede hem tazelik muhafaza edilmiş oluyor hem de güveçteki etler, profesyonel bir şekilde servis edildiğinden nefasetinden bir şey kaybetmiyor” diyor. Ben burayı ve lezzetini çok sevdim. Eşinizle, dostlarınızla unutulmaz bir yemek isteyenlere şiddetle tavsiye ediyorum.

INSTAGRAM: @alazzbahcesehir

☎️ TELEFON: 0 (212) 890 56 38

ADRES: Bahçeşehir 1. Kısım Mh. Doğa Parkı Cd. I Blok No:13-15 Dükkan: 6 Başakşehir/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK





OT CAFE

2013 yılında “Maksat Yeşillik Olsun” sloganı ile yayın hayatına başlayan OT dergisi esprili hayata bakış açısıyla benim de favorilerim arasında. Bu dergi mizahı sevenleri bir arada toplamak amacıyla farklı bir konsepte cafe kurmaya karar vermiş. “Okurlarımızın, kaliteli vakit geçireceği, kendini yabancı hissetmeyeceği mekân oluşturalım” diyen yönetim OT Cafe’yi kurmaya karar verir. Ankara, Diyarbakır, Bursa, Mersin bir çok yerde “Maksat Muhabbet Olsun” parolasıyla art arta mekan açıyorlar. Gölet’teki yer de harika olmuş. Her yer esprili sözlerle dolu. Kahvaltını, tostunu, dünya mutfaklarından farklı yemekleri yiyebileceğiniz, çayınızı, kahvenizi İçebileceğiniz muhteşem bir mekan. Sloganlarında da dedikleri gibi: Maksat muhabbet olsun...

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

INSTAGRAM: @ otcafebahcesehir

☎️ TELEFON 0 555 168 22 33

ADRES: Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi M Blok No: 13-15 Başakşehir/İSTANBUL

ENBEY DÖNER

2013 yılında, ilk olarak İstanbul Beylikdüzü’nde faaliyete geçiyor. Firma büyüyor, Avcılar, Beykent, Esenyurt derken Bahçeşehir Gölet’de de yeni bir mekan açıyor. Buranın işletmesi sevgili arkadaşım Harun Yıldırım’a ait. Harun Bey’in daveti üzerine mekana gittim. Kocaman bir yeri baştan aşağı harika dizayn etmiş. Sıcacık lavaşı kendileri yapıyorlar. Parça etlerden oluşan nefis döner lavaş ve anne patatesiyle harika oluyor. Ardından dönerin yanında Diyarbakır usulü kadayıf geldi. Tel tel ayrılmış mis gibi kadayıfa kim hayır diyebilir ki. Uygun fiyat politikasıyla bu mekanı da gidilecekler listesine ekleyin dostlarım.

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

INSTAGRAM: @ enbeybahcesehir

☎️ TELEFON (0212) 693 75 75

ADRES: Bahçeşehir 1. Kısım mah. Doğa parkı cad. E blok no 13/15EA (GÖLET) Başakşehir/İSTANBUL