Kaynadıkça lezzetlenen, paylaştıkça bereketlenen tatlımız

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KLASİK AŞURE (10-15 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
◊ 2 su bardağı aşurelik buğday
◊ 1/2 su bardağı nohut
◊ 1/2 su bardağı kuru fasulye
◊ 1 kahve fincanı pirinç
◊ 8 su bardağı toz şeker
◊ 1 su bardağı kuru kayısı
◊ 1/2 su bardağı kuru üzüm
◊ 1 çay kaşığı ucu tuz
◊ 2 yemek kaşığı gül suyu
◊ 1 adet nar
◊ 3 yemek kaşığı tuzsuz çamfıstığı
◊ 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
◊ 1 çay bardağı fındık
NASIL YAPARIM?
◊ Aşurelik buğdayı tencereye koyup üzerini kapatacak kadar ılık su ekleyin. Geceden sabaha bekletin. Nohut ve fasulyeleri de geceden ıslatın.
◊ Sabah buğdayın suyunu dökün. İyice yıkayın.
◊ Tencereye koyup 8 su bardağı sıcak su ilave edin. Buğdaylar açılana kadar 1 saat kaynatın. Gerekirse sıcak su ekleyin.
◊ Kayısıları ve üzümleri yıkayın. Ilık suda bekletin.
◊ Nohut ve kuru fasulyeleri yıkayarak ayrı ayrı tencerelerde yumuşayana kadar pişirin. Sularını süzüp ocaktaki buğdayın içine ekleyerek karıştırın.
◊ Pirinç ve tuzu da katıp 30 dakika daha kaynatın.
◊ Suyu azaldıkça sıcak su ekleyin.
◊ Bakliyat çeşitleri yumuşayınca içine suyu süzülmüş kayısı ve üzüm ekleyip karıştırın. 30 dakika daha kaynatın ve şekerini ilave edin.
◊ Eğer gerekiyorsa şekerle birlikte son defa su ekleyin. Tekrar su eklenirse rengi kararır.
◊ Kısık ateşte 45 dakika kaynatın. Ocağın altını kapatın. Gül suyu ilave edip bir sefer daha karıştırın. Kâselere yerleştirin. Aşure ılıyınca üzerini badem, ceviz içi, fındık içi, nar taneleriyle süsleyin. Buzdolabında 2 saat bekletin. Sonra servis yapın.
SAHRAP’IN SÜTLÜ-ELMALI AŞURESİ (8 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
◊ 2 su bardağı aşurelik buğday
◊ 1 su bardağı kuru fasulye
◊ 1 su bardağı nohut
◊ 1 yemek kaşığı pirinç
◊ 1 yemek kaşığı dolusu kalın bulgur
◊ 4 su bardağı toz şeker
◊ 1/2 su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm
◊ 2 adet orta boy elma
◊ 4-5 adet incir
◊ 8-10 adet kuru kayısı
◊ 3 su bardağı ılık süt
◊ Yaklaşık 14 bardak su
◊ 1 paket vanilya
Üzeri için
◊ 2-3 adet narın ayıklanmış tanesi
◊ 2 su bardağı fındık içi
◊ 2 su bardağı ceviz içi
◊ Varsa 100 gr badem içi
◊ 1 yemek kaşığı toz tarçın
NASIL YAPARIM?
◊ Aşurelik buğday, kuru fasulye ve nohudu ayrı ayrı kaplara koyup üzerlerine 4 parmak çıkacak kadar soğuk suyla bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Ertesi güne kadar bu şekilde bekletin.
◊ Ertesi gün tüm malzemeleri büyük bir tencereye aktarıp üzerine 10 santim çıkacak kadar (en az 14 bardak olmalı) sıcak su ilave edin ve malzemeler iyice yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin.
◊ İyice yumuşayan malzemelerin üzerine yıkadığınız pirinci ve bulguru ekleyin.
◊ Elmaların kabuklarını soyup temizledikten sonra çok minik, tavla zarı şeklinde doğrayın. Sonra da aşureye ilave edin.
◊ Kaynayan aşureye toz şeker ve yıkayıp süzdüğünüz kuru üzümleri ilave ettikten sonra tavla zarı formunda doğradığınız kuru kayısıları katarak 15 dakika daha pişirin.
◊ Suyu azsa sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin. Aşure koyu kıvamlı bir çorba gibi olmalıdır.
◊ İncirleri de yıkayıp minik minik dilimleyin.
◊ Son olarak, oda sıcaklığındaki sütü, inciri ve vanilyayı sık sık karıştırarak tencereye katın, 15 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.
◊ Hafifçe ılık hale gelmesini bekleyip kâselere paylaştırdığınız aşurenin üzerine önce tarçın serpiştirin.
◊ Cevizle karışık fındık ve en son üzerine nar taneleri koyun. Soğuk servis edin.
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