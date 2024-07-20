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Kaynadıkça lezzetlenen, paylaştıkça bereketlenen tatlımız

#Aşure#Tatlı#Tarif

Mutfakların en eski ve geleneksel tatlısı aşure… Pek çok malzemenin birlikte pişirilmesiyle hazırlanan bu lezzetimizin yapılışı ve içine konanlar yöreden yöreye farklılık gösterir. Bazı yörelerde kurban etinden bir parça saklanıp aşure yapılırken içine atılır. Kimileri buğdayla karışık pirinç kullanır. Bazı yörelerde şeker yerine pekmez konur; Gaziantep’te anason da eklendiği olur. Aşure ayı gelmişken size bir klasik, bir de farklı bir tarif vermek istiyorum...

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KLASİK AŞURE (10-15 KİŞİLİK)

Kaynadıkça lezzetlenen, paylaştıkça bereketlenen tatlımız

NE LAZIM?

2 su bardağı aşurelik buğday

1/2 su bardağı nohut

1/2 su bardağı kuru fasulye

1 kahve fincanı pirinç

8 su bardağı toz şeker

1 su bardağı kuru kayısı

1/2 su bardağı kuru üzüm

1 çay kaşığı ucu tuz

2 yemek kaşığı gül suyu

1 adet nar

3 yemek kaşığı tuzsuz çamfıstığı

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

1 çay bardağı fındık

NASIL YAPARIM?

Aşurelik buğdayı tencereye koyup üzerini kapatacak kadar ılık su ekleyin. Geceden sabaha bekletin. Nohut ve fasulyeleri de geceden ıslatın.

Sabah buğdayın suyunu dökün. İyice yıkayın.

Tencereye koyup 8 su bardağı sıcak su ilave edin. Buğdaylar açılana kadar 1 saat kaynatın. Gerekirse sıcak su ekleyin.

Kayısıları ve üzümleri yıkayın. Ilık suda bekletin.

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Nohut ve kuru fasulyeleri yıkayarak ayrı ayrı tencerelerde yumuşayana kadar pişirin. Sularını süzüp ocaktaki buğdayın içine ekleyerek karıştırın.

Pirinç ve tuzu da katıp 30 dakika daha kaynatın.

Suyu azaldıkça sıcak su ekleyin.

Bakliyat çeşitleri yumuşayınca içine suyu süzülmüş kayısı ve üzüm ekleyip karıştırın. 30 dakika daha kaynatın ve şekerini ilave edin.

Eğer gerekiyorsa şekerle birlikte son defa su ekleyin. Tekrar su eklenirse rengi kararır.

Kısık ateşte 45 dakika kaynatın. Ocağın altını kapatın. Gül suyu ilave edip bir sefer daha karıştırın. Kâselere yerleştirin. Aşure ılıyınca üzerini badem, ceviz içi, fındık içi, nar taneleriyle süsleyin. Buzdolabında 2 saat bekletin. Sonra servis yapın.

SAHRAP’IN SÜTLÜ-ELMALI AŞURESİ (8 KİŞİLİK)

Kaynadıkça lezzetlenen, paylaştıkça bereketlenen tatlımız

NE LAZIM?

2 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

1 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı dolusu kalın bulgur

4 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm

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2 adet orta boy elma

4-5 adet incir

8-10 adet kuru kayısı

3 su bardağı ılık süt

Yaklaşık 14 bardak su

1 paket vanilya

Üzeri için

2-3 adet narın ayıklanmış tanesi

2 su bardağı fındık içi

2 su bardağı ceviz içi

Varsa 100 gr badem içi

1 yemek kaşığı toz tarçın

NASIL YAPARIM?

Aşurelik buğday, kuru fasulye ve nohudu ayrı ayrı kaplara koyup üzerlerine 4 parmak çıkacak kadar soğuk suyla bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Ertesi güne kadar bu şekilde bekletin.

Ertesi gün tüm malzemeleri büyük bir tencereye aktarıp üzerine 10 santim çıkacak kadar (en az 14 bardak olmalı) sıcak su ilave edin ve malzemeler iyice yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin.

İyice yumuşayan malzemelerin üzerine yıkadığınız pirinci ve bulguru ekleyin.

Elmaların kabuklarını soyup temizledikten sonra çok minik, tavla zarı şeklinde doğrayın. Sonra da aşureye ilave edin.

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Kaynayan aşureye toz şeker ve yıkayıp süzdüğünüz kuru üzümleri ilave ettikten sonra tavla zarı formunda doğradığınız kuru kayısıları katarak 15 dakika daha pişirin.

Suyu azsa sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin. Aşure koyu kıvamlı bir çorba gibi olmalıdır.

İncirleri de yıkayıp minik minik dilimleyin.

Son olarak, oda sıcaklığındaki sütü, inciri ve vanilyayı sık sık karıştırarak tencereye katın, 15 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Hafifçe ılık hale gelmesini bekleyip kâselere paylaştırdığınız aşurenin üzerine önce tarçın serpiştirin.

Cevizle karışık fındık ve en son üzerine nar taneleri koyun. Soğuk servis edin.

 

#Aşure#Tatlı#Tarif
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