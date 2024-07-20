Kaynadıkça lezzetlenen, paylaştıkça bereketlenen tatlımız

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KLASİK AŞURE (10-15 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 2 su bardağı aşurelik buğday

◊ 1/2 su bardağı nohut

◊ 1/2 su bardağı kuru fasulye

◊ 1 kahve fincanı pirinç

◊ 8 su bardağı toz şeker

◊ 1 su bardağı kuru kayısı

◊ 1/2 su bardağı kuru üzüm

◊ 1 çay kaşığı ucu tuz

◊ 2 yemek kaşığı gül suyu

◊ 1 adet nar

◊ 3 yemek kaşığı tuzsuz çamfıstığı

◊ 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

◊ 1 çay bardağı fındık

NASIL YAPARIM?

◊ Aşurelik buğdayı tencereye koyup üzerini kapatacak kadar ılık su ekleyin. Geceden sabaha bekletin. Nohut ve fasulyeleri de geceden ıslatın.



◊ Sabah buğdayın suyunu dökün. İyice yıkayın.

◊ Tencereye koyup 8 su bardağı sıcak su ilave edin. Buğdaylar açılana kadar 1 saat kaynatın. Gerekirse sıcak su ekleyin.



◊ Kayısıları ve üzümleri yıkayın. Ilık suda bekletin.

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◊ Nohut ve kuru fasulyeleri yıkayarak ayrı ayrı tencerelerde yumuşayana kadar pişirin. Sularını süzüp ocaktaki buğdayın içine ekleyerek karıştırın.

◊ Pirinç ve tuzu da katıp 30 dakika daha kaynatın.

◊ Suyu azaldıkça sıcak su ekleyin.

◊ Bakliyat çeşitleri yumuşayınca içine suyu süzülmüş kayısı ve üzüm ekleyip karıştırın. 30 dakika daha kaynatın ve şekerini ilave edin.

◊ Eğer gerekiyorsa şekerle birlikte son defa su ekleyin. Tekrar su eklenirse rengi kararır.



◊ Kısık ateşte 45 dakika kaynatın. Ocağın altını kapatın. Gül suyu ilave edip bir sefer daha karıştırın. Kâselere yerleştirin. Aşure ılıyınca üzerini badem, ceviz içi, fındık içi, nar taneleriyle süsleyin. Buzdolabında 2 saat bekletin. Sonra servis yapın.

SAHRAP’IN SÜTLÜ-ELMALI AŞURESİ (8 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 2 su bardağı aşurelik buğday

◊ 1 su bardağı kuru fasulye

◊ 1 su bardağı nohut

◊ 1 yemek kaşığı pirinç

◊ 1 yemek kaşığı dolusu kalın bulgur

◊ 4 su bardağı toz şeker

◊ 1/2 su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm

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◊ 2 adet orta boy elma

◊ 4-5 adet incir

◊ 8-10 adet kuru kayısı

◊ 3 su bardağı ılık süt

◊ Yaklaşık 14 bardak su

◊ 1 paket vanilya

Üzeri için

◊ 2-3 adet narın ayıklanmış tanesi

◊ 2 su bardağı fındık içi

◊ 2 su bardağı ceviz içi

◊ Varsa 100 gr badem içi

◊ 1 yemek kaşığı toz tarçın

NASIL YAPARIM?

◊ Aşurelik buğday, kuru fasulye ve nohudu ayrı ayrı kaplara koyup üzerlerine 4 parmak çıkacak kadar soğuk suyla bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Ertesi güne kadar bu şekilde bekletin.

◊ Ertesi gün tüm malzemeleri büyük bir tencereye aktarıp üzerine 10 santim çıkacak kadar (en az 14 bardak olmalı) sıcak su ilave edin ve malzemeler iyice yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin.



◊ İyice yumuşayan malzemelerin üzerine yıkadığınız pirinci ve bulguru ekleyin.



◊ Elmaların kabuklarını soyup temizledikten sonra çok minik, tavla zarı şeklinde doğrayın. Sonra da aşureye ilave edin.

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◊ Kaynayan aşureye toz şeker ve yıkayıp süzdüğünüz kuru üzümleri ilave ettikten sonra tavla zarı formunda doğradığınız kuru kayısıları katarak 15 dakika daha pişirin.

◊ Suyu azsa sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin. Aşure koyu kıvamlı bir çorba gibi olmalıdır.

◊ İncirleri de yıkayıp minik minik dilimleyin.

◊ Son olarak, oda sıcaklığındaki sütü, inciri ve vanilyayı sık sık karıştırarak tencereye katın, 15 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

◊ Hafifçe ılık hale gelmesini bekleyip kâselere paylaştırdığınız aşurenin üzerine önce tarçın serpiştirin.

◊ Cevizle karışık fındık ve en son üzerine nar taneleri koyun. Soğuk servis edin.