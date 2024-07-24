MasterChef analı kızlı tarifi: Analı kızlı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
MasterChef analı kızlı tarifi ve malzeme listesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. İçli köfte, bulgur köftesi, nohut ve etin aynı tabakta buluştuğu bu lezzet Adana mutfağına ait. Yapımı zahmetli olsa da tadı buna değer. Ayrıca oldukça da doyurucu bir tarif. Peki analı kızlı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Eğer denemek isterseniz, analı kızlı tarifi, yapım aşamaları ve malzeme listesi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
ANALI KIZLI TARİFİ MALZEMELERİ
200 gram kuzu eti
200 gram kıyma
1,5 su bardağı ince bulgur
1 adet yumurta
1 adet kuru soğan
1 su bardağı haşlanmış nohut
3 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı domates salçası
Toz kırmızı biber
Karabiber
Tuz
İlk olarak bulguru ıslatın.
Yumuşayınca salça ve tuzu ekleyip yoğurun.
Daha sonra yumurta ve unu da ilave edip istenilen kıvama gelene kadar yoğurun.
Soğanı küçük doğrayıp sıvı yağda kavurun.
Üzerine kıymayı da ilave edip kavurmaya devam edin.
Baharatları ve tuzu da ekleyip ocaktan alın.
Bulgurlu hamurdan parça alıp içli köfte gibi oyun ve içine kıymalı harçtan koyun.
Bütün malzemeye aynı işlemi uygulayın.
Geri kalan bulgurlu hamurdan da içi boş olacak şekilde minik köfteler yapın.
Tencerede suyu kaynatın. Köfteleri de sıcak suya atın.
Ardından yarım limonun suyunu ve tuz ekleyin.
Tereyağı, sıvı yağı ve salçayı bir tavada kızdırıp tencereye dökün.
Et ve haşlanmış nohutu da tencereye ilave edip pişirin.
En son küçük köfteleri de ekleyip biraz daha pişirin ve ocaktan alın.
Afiyet olsun...