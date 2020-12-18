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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 18.12.2020 - 17:47 | Son Güncelleme:

Beyaz lahana turşusu tarifi

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Beyaz lahana turşusu tarifi
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Neredeyse her yemeğin yanına yakışan, kış aylarının favorisi lahana turşusunu hepimiz çok seviyoruz. Sağlık açısından da oldukça faydalı bu lezzetli turşunun yapımı aslında çok pratik. İşte karşınızda, Derya Baykal’la Gülümse programının özel tarifiyle evde kolay beyaz lahana turşusu yapımı…

  • Çiğ
  • 6+ Kişilik
  • 30 dk
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Yapımı için malzemeler

  • 1 adet beyaz lahana
  • 1 kase soyulmuş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı biber salçası
  • 4 yemek kaşığı turşuluk iri tuz
  • 1 demet maydanoz
  • 3 şişe üzüm sirkesi
  • 2,5 litrelik cam kavanoz

Beyaz lahana turşusu tarifi Nasıl yapılır?

Lahananızı parçalara ayırın ve büyük bir kabın içine koyun.

Üzerine turşuluk iri tuzu serpin. Tuz, lahananın sulanmasını sağlayacaktır.

Daha sonra, tercihen ev yapımı olan biber salçasını ekleyin.

Karışımı iyice yedirene kadar yoğurun.

Sarımsakları ekleyip, biraz daha yoğurmaya devam edin.
 
Yumuşayan lahanaları cam kavanozlara sıkı sıkı bastırarak yerleştirin.

Ardından, üzerini geçecek kadar üzüm sirkesi doldurun.

Dilerseniz mayalanmasını kolaylaştırması için bir avuç kadar nohut da ekleyebilirsiniz.

Son olarak kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve güneş görmeyen bir yerde en az 10 gün boyunca muhafaza edin. Afiyet olsun…

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