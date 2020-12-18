Beyaz lahana turşusu tarifi

Lahananızı parçalara ayırın ve büyük bir kabın içine koyun.



Üzerine turşuluk iri tuzu serpin. Tuz, lahananın sulanmasını sağlayacaktır.



Daha sonra, tercihen ev yapımı olan biber salçasını ekleyin.

Karışımı iyice yedirene kadar yoğurun.



Sarımsakları ekleyip, biraz daha yoğurmaya devam edin.



Yumuşayan lahanaları cam kavanozlara sıkı sıkı bastırarak yerleştirin.



Ardından, üzerini geçecek kadar üzüm sirkesi doldurun.



Dilerseniz mayalanmasını kolaylaştırması için bir avuç kadar nohut da ekleyebilirsiniz.

Son olarak kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve güneş görmeyen bir yerde en az 10 gün boyunca muhafaza edin. Afiyet olsun…