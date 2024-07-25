Elmalı anne kurabiyesi tarifi

Haberin Devamı

Elmalı kurabiye malzemeleri

-2 su bardağı un

-100 gr tereyağı

-4 çorba kaşığı toz şeker

-1 adet yumurta

-1 paket vanilin

-Yarım paket kabartma tozu

-1 tutam tuz

İç harcı için;

3 kırmızı elma rendesi

1 çay kaşığı ucuyla tarçın

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

Ceviz

Üzeri için;

Pudra şekeri

Hazırlanışı;

Unum içerisine tereyağı , toz şeker , yumurta , vanilin, yarım kabartma tozu , tuzu ekleyip yoğuralım.

30 dakika hamuru dinlendirelim.

1 çay bardağı cevizi elinizle ufak ufak parçalayın. 1 yemek kaşığından tereyağıyla geniş bir tavada kısık ateşte 2 dakika kavurun. Kavrulan cevizlere rendelenmiş elmayı, 2 yemek kaşığı toz şekeri, ve 1 çay kaşığı toz tarçını ekleyin.

Haberin Devamı

Tavanın dibinde ki su çekilene kadar kavurun ve altını kapatıp soğumaya bırakın. Elmalar kupkuru olmayacak sadece fazla suyunun uçsun yeter.

Dinlenen hamuru merdane ile açıp ,bardak ile yuvarlak kesip elmayı arasına koyup kapatalım.

180 derece 20 dakika pişirelim.

Afiyet olsun.

Dilerseniz piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.