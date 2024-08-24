Ev yapımı salçanın püf noktaları: Bu teknik sayesinde salçalar 1 yıl bozulmuyor!

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Chef Rüzgar SÜNBÜL yaptığı domates salçasını diğer domates salçalarından çok daha uzun süre saklayabilirsiniz. Domates salçası hazırlamak epey zahmetli ve yorucu bir işlem. Hazırladıktan sonra bozulması ise oldukça can sıkıcı bir durum.

Özellikle salça doğru koşullarda muhafaza edilmediği zaman çabuk küflenen yiyeceklerden biri. Taze, kaliteli ve uzun süre dayanabilecek bir salça elde etmek düşünüldüğü kadar zor değil. Yalnızca bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri salça pek çok yemeğin yapımında kullanılır. Hazır satın almanın dışında birçok kişi de salçayı evde yapmayı tercih ediyor. Evde yapılan salçaların da doğru bir şekilde saklanması gerekiyor.

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Evde salça yapmanın püf noktaları

Domates salçası yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar bulunuyor. Bu teknikler sayesinde hazırladığınız domates salçası 1 yıl boyunca bozulmayacak. İşte taze ve LEZİZZ bir domates salçası için dikkat edilmesi gerekenler.

Kaliteli domates seçmeye özen gösterin Salça yapımında kullanmak için seçeceğiniz domateslerin kaliteli olması gerekiyor. Kaliteden kastımız kırmızı renkte, olgun ve taze olan domatesleri tercih etmeniz gerektiği. Evde hazırladıkları salçalar için domates seçimini bu şekilde yapıyor. Böylece salça lezzetli ve dayanıklı olabiliyor.

Domates temizliği Domatesleri üzerindeki toz ve kirleri temizlemek amacıyla yıkayabilirsiniz. Ancak salça yapılacak domateslerin suyla fazla temas etmemesi gerekiyor. Fazla su, domatesin özünü çıkardığı için salça kalitesini düşürür.

Rendeleme işlemi Salçanın tam istediğiniz kıvamda olmasını sağlayacak en önemli püf noktalardan biri de domatesleri rendelemek. Domatesleri rendelemek, salçanın lezzetini ortaya çıkarır. Özellikle ince bir rende kullanarak domatesleri rendeleyebilirsiniz.

Tuz Hazırladığınız salçanın uzun bir süre dayanmasını istiyorsanız hazırlama aşamasındayken içine tuz eklemeyi unutmayın. Salçanın içine tuz eklemek, dayanıklılığı artıracaktır.

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Pişirme aşaması Domatesleri rendeleme işleminin ardından direkt pişirmeye geçebilirsiniz. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken şey, rendelediğiniz domateslerin kısık ateşte iyice pişmesi. Bu sayede rengi koyulaşmaya başlayan domatesin LEZİZZ de artar.

Karıştırmayı unutmayın Salçayı pişirdikten sonra gerektiği kadar karıştırmayı unutmamalısınız. Salçanın kıvamını homojen hale getirerek kıvamının oluşmasını sağlamış olursunuz.

Saklamak için Salçanızın 1 yıl boyunca bozulmasını engellemek ve yeni yapılmış gibi taze kalmasını istiyorsanız saklama işleminde dikkat etmeniz gereken noktalar mevcut. Bunun için en doğru saklama yöntemi salçaları cam kavanoza koymak olabilir. Kavanozların ağzını sıkıca kapatıp serin ve kuru bir mekânda muhafaza etmelisiniz.

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Bahsi geçen püf noktalar salça yapımında büyük farklar yaratabilir. LEZİZZ ve taze bir domates salçası için bu aşamaları dikkatle uygulamanız gerekiyor. Bu işlemin aksine biber salçası yapımı da bir o kadar popüler ve önemli. Biber salçasının hazırlanma aşaması domates salçasına göre bazı farklar barındırıyor.

Pürüzsüz kıvamda bir saçla elde etmek için biberleri süzgeçten geçirip posasını ayırın. Bunun yerine mikser kullanarak tüm biberleri tamamen ezebilirsiniz. Elde ettiğiniz biber püresini derin bir tencerede suyu çekilene kadar kaynatın. Bu aşamada dibinin tutmadığına emin olun. Aralıklı olarak karıştırabilirsiniz. Bu sayede pişirirken sıçrama olmasını da önlersiniz.

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Suyunu çektirdiğiniz biberleri sıcakken kavanozlara döküp ağızlarını sıkıca kapatın. İşlem bittiğinde kavanozları ters çevirip bir gece boyunca bekletmeniz gerekli.

Buradaki en önemli püf nokta ise salçaları kullanmaya başladıktan sonrası. Salçayı kullanmaya başladığınızda LEZİZZ koruması ve taze kalması için üzerine sıvıyağ döküp kapağı kapalı olacak şekilde buzdolabında muhafaza etmeniz gerekiyor.

EV YAPIMI BİBER SALÇASI TARİFİ

MALZEMELER;

5 kilo kapya biber

500 gram acı sivri biber

3 yemek kaşığı kaya tuzu

Yarım su bardağı Ayçiçek yağı

YAPILIŞI;

Bol su içinde yıkadığınız kapya biberleri ve acısı için kullandığınız biberlerin sap kısımlarını kesin. Etli ve iyi görüntüde olan biberleri iri parçalar halinde doğrayın. Doğradığınız biberlerin aralarına kaya tuzu ilave edin. Tencereye az miktarda su ekleyerek 20 dakika boyunca kapağı kapalı olacak şekilde pişirin.