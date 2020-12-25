Mileytut tatlısı tarifi

Mileytut, Adana ve Mersin yörelerinde karşımıza çıkan bir tatlı. Görüntüsüyle aşureyi andıran bu yöresel tatlı için basit bir hamur ve basit bir şerbet hazırlanıyor. İçine bol miktarda baharat ilave edilen ve mis gibi kokusuyla herkesi mest eden şerbeti mileytut tatlısının en önemli özelliği. İşte evde yapabileceğiniz mileytut tatlısı için malzemeler ve yapılış aşamaları…

Ocakta

4 - 6 Kişilik

4 - 6 Kişilik 30-60 dk

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