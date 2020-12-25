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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Mileytut tatlısı tarifi

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Mileytut tatlısı tarifi
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Mileytut, Adana ve Mersin yörelerinde karşımıza çıkan bir tatlı. Görüntüsüyle aşureyi andıran bu yöresel tatlı için basit bir hamur ve basit bir şerbet hazırlanıyor. İçine bol miktarda baharat ilave edilen ve mis gibi kokusuyla herkesi mest eden şerbeti mileytut tatlısının en önemli özelliği. İşte evde yapabileceğiniz mileytut tatlısı için malzemeler ve yapılış aşamaları…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk
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Yapımı için malzemeler

Hamuru için:

  • 500 gram un
  • Su

Şerbeti için:

  • 1,5 kilogram şeker
  • 1,5 litre su
  • 2 tatlı kaşığı baharat karışımı (Yenibahar, toz tarçın, karanfil, zencefil)

Üzeri için:

  • 2 su bardağı dövülmüş ceviz
  • Baharat karışımı (Yenibahar, toz tarçın, karanfil, zencefil)

Mileytut tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Unu bir kaseye alıp azar azar suyunu ekleyerek sert bit hamur elde edin.

Yoğurduğunuz hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıp tezgahın üzerinde yuvarlayarak çubuk gibi şekil verin.

Bu hamurları bıçakla ufak ufak kesip bir kevgir yardımıyla şekil verin. (Kalburabastı gibi olmalı.)

Şerbet için su ve şekeri tencerede kaynatın.

Baharat karışımının 2 tatlı kaşığı kadarını da içine ilave edin.

Son olarak hamurları ekleyin.

Pişen hamurlar su yüzüne çıktığında tatlınız hazır demektir.

Kaselere bölüştürdükten sonra üzerine baharat karışımı ve cevizi serpip servis edin. Afiyet olsun…

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