Trendleri takip mecburiyeti

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Geçen hafta küllerinden doğan Snapchat yazılarını okurken, tamamen odak haline gelen kısa form videoların nasıl yönleneceğini merak ettim.

Mesela Vine da geri dönecek miydi?

Bu fikirlerime Luminate adlı bir şirketin araştırması yeni bir boyut kazandırdı. TikTok’un Amerika’da yasaklanma iddiaları nedeniyle ilginin YouTube’un kısa formdaki video yayınlarının yapıldığı YouTube Shorts’a yöneldiği açıkça belli oldu.

Luminate verilerine göre, YouTube Shorts büyüyerek TikTok’a yetişme yolunda ilerliyor. TikTok hâlâ en popüler platform olarak kalmaya devam ediyor.

2023’ün ikinci çeyreğinde, müzik dinleyicilerinin yaklaşık yüzde 33’ü TikTok kullandığını bildirirken, 2024’ün ikinci çeyreğinde de bu oranın aynı kaldığı görülüyor. Ancak YouTube Shorts, 2023’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 28’den 2024’ün ikinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 31’e yükselerek büyüyor ve TikTok da bu sırada duraksıyor.

Öyle ki 2025 yılında Tiktok’un pazar liderliğinin tehlikeye girebileceği konuşuluyor. Nedeni ise YouTube’un Google’dan sonra internetin en büyük ikinci web sitesi olması ve aylık yaklaşık 113 milyar ziyaretçi çekmesi.

Ayrıca Facebook’tan sonra en popüler ikinci sosyal ağ olan YouTube, aylık ortalama 2.5 milyar aktif kullanıcıya sahip. 2023’te günlük YouTube Shorts izlenme sayısı 70 milyara ulaştı ve platformda para kazanan yaklaşık 750 bin YouTube Shorts içerik oluşturucusu bulunuyor.

Araştırmaya baktığımızda Snapchat ise tüm bu platformları takip halinde

Özetle müzik pazarlaması konusunda TikTok odağının yanı sıra diğer platformlara da bakmak ve strateji hazırlamakta fayda var.

Müziklerinin bilinmesini isteyenlerin günümüz trendlerini takip etmesi bu yüzyılda büyük önem

taşıyor.

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DİKKAT ÇEKENLER

◊ Amazon Prime’da yayınlanan “I Am: Celine Dion” belgeselini izlemeyen varsa kaçırdıkları çok şey var. Rahatsızlığı nedeniyle sahnelerden uzak kalan Dion’un yaşadıkları o kadar üzücü ki... Sanatına ve sesine bakış açısı o kadar güzel ki.... Müzikle ilgilenen herkesin izlemesinde büyük fayda görüyorum.

◊ Görkem Karabudak’ın ilk albümü “Topyekün”, canlı konser kayıtlarından oluşuyor. “Kontra” EP’sindeki şarkılarının yanı sıra eski grubu Çilekeş’ten “Kara Mizah”, 2024 versiyonu ile bu çalışmada yer alıyor. Canlı konser albümü hasretinizi dindiren bir çalışma.

◊ Bilge Teker’in yeni şarkısı “Darmadağın” bu hafta yayınlanıyor. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkıda Teker’in yetenekleriyle birlikte elektronik pop alt yapısı resmen parlıyor.

◊ Etem’in yeni şarkısı “Soldurmadım Çiçeğini” yeni hit alarmı veriyor. Pop şarkının sözü ve müziği Etem Bostanoğlu’na ait. Duygusal şarkılardaki yeteneğine aşina olduğumuz Burak Bedirli ise şarkının aranje mix ve masteringini üstlenmiş. Etem’i radarınıza şimdiden ekleyin önümüz sonbahar, lazım olacak.

◊ Ankara çıkışlı alternatif müzik grubu Bodes, yeni teklileri “Beni Durdur”u yayınladı. Sarper Sonbay, Volkan Kanbur, Mert Gündüz ve Emre Elibol’dan oluşan grubun diğer şarkıları da oldukça keyifli.

NE DİNLEDİM

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∆ Prova İptal- “Niye Bu Haldeyiz”

∆ Dilhan Şeşen- “Her Meyve Bir Yara”

∆ Memzst, Kamufle- “Acil Müdahale”

∆ Müge Zümrütbel- “Hata”

∆ Yaşlı Amca- “İleri”