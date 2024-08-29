Üzüm pestili tarifi: Üzüm pestili nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Üzüm pestili tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları

ÜZÜM PESTİLİ TARİFİ MALZEMELERİ

1 kilogram siyah üzüm

2 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz

ÜZÜM PESTİLİ NASIL YAPILIR?

Üzümleri yıkayıp saplarını ayıklayın.

Pişireceğiniz tencereye alıp patates ezeceği ile ezin ve biraz suyunu salmasını sağlayın.

Kaynadıktan sonra 15 dakika daha pişirin.

Soğuyunca tel süzgeçten ovalayarak geçirin.

Kabuklar ve çekirdekleri böylece ayırın.

Kalan meyve özünü tekrar tencereye alın ve üzerine nişastayı ekleyin.

Tekrar ocağa alın ve karıştırarak bozadan daha koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

Ilıdıktan sonra büyük fırın tepsisine yağlı kağıt serip, ince bir tabaka halinde yayın.

Üzerine dövülmüş cevizi serpin.

Güneşli ve havadar bir yerde 4 gün kadar kurutun.

Pestili yağlı kağıttan ayırmak için arkasını suyla iyice ıslatıp birkaç dakika bekletin.

Bir ucundan tutarak pestili yağlı kağıttan ayırın.

Arzunuza göre şekillendirip muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet olsun...