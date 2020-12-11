Kaymaçina tatlısı tarifi
Kaymaçina tatlısı, Makedonya gibi eski Yugoslav ülkelerinin mutfaklarında bulunan çok lezzetli ve pratik bir tatlı. Türkiye’de de bu ülkelerden gelen göçmenlerin evlerinde çok sık pişiyor. Kaymaçina tatlısı için gerekli malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda sizin için sıraladık. İşte kaymaçina tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 litre süt
- 5 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı toz vanilya
Kaymaçina tatlısı tarifi Nasıl yapılır?
Yumurtaları derin bir kaseye kırıp mikserle tamamen homojen olana kadar çırpın.
Şekeri ekleyip eriyene kadar çırpmaya devam edin.
İyice eridiğinde sütü ve vanilyayı da ekleyip karıştırın.
Malzemeyi çok sığ olmayan bir fırın kabına aktarın.
Fırını 160 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tatlıyı fırına verin.
1,5 saat kadar pişirdiğiniz tatlıyı fırından alıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.
Ardından buzdolabına kaldırıp 8 saat kadar soğutun.
Sertleşen tatlıyı dilimleyip servis edin. Afiyet olsun…