MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek Tarifleri Tatlı Tarifleri Kaymaçina tatlısı tarifi
GeriTatlı Tarifleri Kaymaçina tatlısı tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Tatlı Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 11.12.2020 - 12:29 | Son Güncelleme:

Kaymaçina tatlısı tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaymaçina tatlısı tarifi
Abone Olgoogle-news

Kaymaçina tatlısı, Makedonya gibi eski Yugoslav ülkelerinin mutfaklarında bulunan çok lezzetli ve pratik bir tatlı. Türkiye’de de bu ülkelerden gelen göçmenlerin evlerinde çok sık pişiyor. Kaymaçina tatlısı için gerekli malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda sizin için sıraladık. İşte kaymaçina tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 litre süt
  • 5 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı toz vanilya

Kaymaçina tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Yumurtaları derin bir kaseye kırıp mikserle tamamen homojen olana kadar çırpın.

Şekeri ekleyip eriyene kadar çırpmaya devam edin.

İyice eridiğinde sütü ve vanilyayı da ekleyip karıştırın.

Malzemeyi çok sığ olmayan bir fırın kabına aktarın.

Fırını 160 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tatlıyı fırına verin.

1,5 saat kadar pişirdiğiniz tatlıyı fırından alıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

Ardından buzdolabına kaldırıp 8 saat kadar soğutun.

Sertleşen tatlıyı dilimleyip servis edin. Afiyet olsun…

Limonlu İrmik Tatlısı | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi