MASTERCHEF TESTİ KEBABI TARİFİ: Testi kebabı nasıl yapılır, malzemeleri neler, hangi yöreye ait?

İşte testi kebabı tarifi, malzemeleri ve yapılış aşamaları...

TESTİ KEBABI TARİFİ MALZEMELERİ

3 kilogram kuşbaşı et

500 gram arpacık soğan

1 kilogram domates

1 baş sarımsak

5-6 adet sivri biber

200 gram tereyağı

Karabiber

Kimyon

Tuz

Hamuru için:

Un

Su

TESTİ KEBABI NASIL YAPILIR?

İlk olarak domateslerin kabuklarını soyun ve yeşil biberlerin de çekirdeklerini ayırın. Ardından sebzeleri doğrayın.

Soğan ve sarımsakların kabuklarını soyun.

Hazırladığınız malzemeleri ve eti bir kaba alın, üzerine baharatları ilave edip güzelce karıştırın.

Tereyağının tabanına tereyağının yarısını ekleyin.

Hazırladığını sebze ve etli karışımı testiye yerleştirin.

Üst kısmına da kalan tereyağını parçalara ayırarak yerleştirin.

Diğer yanda un ve suyu karıştırarak yapışkan bir hamur elde edin.

Testinin ağzını bir bezle örttükten sonra üzerini hamurla kaplayın.

Testi kebabını közde 2 saatte, fırında ise 1,5 kadar saatte pişirin.

Arada testiyi çalkalayarak malzemelerin karışmasını sağlayın.

Daha sonra Bu aşamada testiyi ateşten alıp 20 dakika dinlendirin.

Ardından hamuru çıkarıp baharatlarla servis edin.

Afiyet olsun…