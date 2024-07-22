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Tarkan müzikal yıldızı oluyor

#Tarkan#Mehtap Algül#Mine Vargı

Los Angeles’ta yaşayan yapımcı Mine Vargı, dev bir müzikal prodüksiyon için İstanbul’a döndü. Mehtap Algül’ün ‘Anna Karenina’yı canlandıracağı müzikalin büyük sürprizi ise Tarkan!

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Sosyal medyanın ünlü ismi Mehtap Algül, tiyatro sahnesine transfer oluyor. Algül’ü geçtiğimiz günlerde yakın dostlarım, yönetmen Onur Tan ve yapımcı Mine Vargı ile birlikte Göktürk’te toplantı halinde görmüş. Acaba dizi oyuncusu mu oluyor güzel influencer diye düşündüm ama sonradan öğrendim ki, meğer Algül bir müzikal için görüşme halindeymiş.

Tarkan müzikal yıldızı oluyor

Uzun süredir Los Angeles’ta yaşayan ünlü yapımcı Mine Vargı, bu müzikal için İstanbul’a dönmüş. Henüz planlama aşamasında olan bu rock müzikalinin adı “Rouge”…

Tarkan müzikal yıldızı oluyor

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Onur Tan’ın yönetmenliğini üstlendiği müzikal için Amerika’dan koreograflar gelecek. Don Kişot, Küçük Prens ve Marilyn Monroe gibi klasik karakterlerin yer alacağı müzikal, son teknoloji mekânlarda dört boyutlu olarak izlenme olanağı sağlayacak.

Bombayı sona bıraktım… Filarmoni orkestrası eşliğinde uzamsal sesin deneyimleneceği müzikalin başrolünü Tarkan’a teklif etmişler! Mine Vargı, bu dev prodüksiyona Türkiye’nin en büyük ismini istiyor…

Tarkan müzikal yıldızı oluyor

Önümüzdeki yıl sahnelenmesi planlanan müzikalde Mehtap Algül ise, Tolstoy’un unutulmaz roman karakteri Anna Karenina’yı canlandıracak… Tarkan’ın rolü henüz muamma ama bence Mehtap Algül’le iyi birer partner olacaklar…

TFF listesinde sürpriz isim!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olurken, Yönetim Kurulu’nun Asil Listesi’nde sürpriz bir isim yer aldı.

Tarkan müzikal yıldızı oluyor

Akademik yönünün yanı sıra iş dünyasındaki başarılarıyla da tanınan, riskli gebelikler alanında dünyada bir otorite olarak kabul edilen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı, Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da TFF Yönetim Kurulu’na seçildi. Bilim ve iş insanı Prof. Dr. Kavak, yeni dönemde, Türk futboluna yön verecek ekipte TFF Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alacak.

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Avrupa’dan büyük ödül

The Peninsula İstanbul, New York merkezli seyahat dergisi Travel + Leisure tarafından her yıl hazırlanan ve seyahat sektörünün en iyilerinin seçildiği Travel + Leisure 2024 World’s Best Awards listesinde Avrupa’nın En İyi Şehir Oteli seçildi.

Tarkan müzikal yıldızı oluyor

The Peninsula İstanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook, “Birinci yılımızı henüz geride bırakmışken, bu ödüle layık görülmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Misafirlerimizi İstanbul’un büyüleyici atmosferinde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Yeni atılımlar

Geçtiğimiz günlerde Genotek İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Birol Taşkara ile karşılaştım. Ankara, İstanbul ve İspanya arasında sürekli seyahat ettiğini belirten Taşkara, dünyada en çok tercih edilen güneş kremi ve cilt bakım ürünleri markası ‘Isdin’in distribütörlük anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu.

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Tarkan müzikal yıldızı oluyor

Taşkara, dünyanın en büyük markalarıyla da görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti. Dermokozmetik alanında Türkiye’nin en çok tercih edilen ürünlerinin Türkiye distribütörü olan Birol Taşkara, 450’den fazla ürünü bulunan ‘Isdin’in çok yakın zamanda Türkiye’de satışa sunulacağını belirtti.

 

 

#Tarkan#Mehtap Algül#Mine Vargı
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