Şimdi tam zamanı... Kahvaltı sofraları için nefis bir alternatif: Dut reçeli tarifi ve yapımı!
Bahar aylarının en güzel ama mevsimi kısa süren dut reçeli ayrı güzel oluyor. İster sıcacık ekmek üzerine isterseniz de pankek İle tüketin. Kahvaltı sofraları için harika bir alternatif. Eğer denemek isterseniz, tam zamanı! Peki dut reçeli nasıl yapılır, malzemeleri neler?
İşte dut reçeli tarifi ve yapımı...
DUT REÇELİ TARİFİ MALZEMELERİ
500 gram dut
500 gram şeker
1 adet limonun suyu
DUT REÇELİ NASIL YAPILIR?
Dutların saplarını güzelce temizleyin.
Ardından tencereye alıp üzerine şekeri ekleyin ve kapağı kapalı şekilde 1 gece oda sıcaklığında bekletin.
Ertesi gün dutlar suyunu salınca ocağa alıp kıvam alana kadar kaynatın.
Dut reçeliniz istenen kıvama gelince limon suyunu da ekleyip bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın.
Oda sıcaklığında soğuyan reçeli kavanozlara bölüştürün.