Şimdi tam zamanı... Kahvaltı sofraları için nefis bir alternatif: Dut reçeli tarifi ve yapımı!

İşte dut reçeli tarifi ve yapımı...

DUT REÇELİ TARİFİ MALZEMELERİ

500 gram dut

500 gram şeker

1 adet limonun suyu

DUT REÇELİ NASIL YAPILIR?

Dutların saplarını güzelce temizleyin.

Ardından tencereye alıp üzerine şekeri ekleyin ve kapağı kapalı şekilde 1 gece oda sıcaklığında bekletin.

Ertesi gün dutlar suyunu salınca ocağa alıp kıvam alana kadar kaynatın.

Dut reçeliniz istenen kıvama gelince limon suyunu da ekleyip bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın.

Oda sıcaklığında soğuyan reçeli kavanozlara bölüştürün.