Ekşi maya uzun süre nasıl saklanır?

Böyle durumlarda ekşi mayanızın ömrü aklınızı kurcalıyor olabilir. Kim bilir belki de bu sebeplerden çoktan bir kaç mayanızı kaybettiniz! Ve sıfırdan ekşi maya kurmak hem meşakkatli hemde o kadar emek verip yıllandırdığınız mayanızın elinizden uçup gitmesi pek nahoş. İşte, ekşi mayayı uzun süre saklamanın en kolay 3 yolu...

1) Bol Besleme

Ben buna “Bol besleme” dedim sebebi büyücek bir ekşi maya hamuru olması. Az maya çok un ve su ile besleyeceğiz. Elimizde kocaman bir ekşi maya bezesi olacak.

30 gr ana ekşi maya

500 gr un

300 ml su

30 gr ana ekşiye önce suyu ilave ederek çözülmesini sağlayalım. Sonra yarım kilo unu katarak güzelce yoğuralım. Ağzı sıkıca kapalı bir kaba koyup 1 saat oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabına koyalım. Bu şekilde ana ekşi mayanız 3 aya kadar buzdolabında dayanabilir. Yazlığa, tatile, seyahate giderken mayanızı güvenli saklamak için harika bir yöntemdir.

2) Un içinde Saklama

Bu yöntem ise benim ekşi mayamı yanımda taşımak istediğimde kurtarıcı yöntemim. Hem uzun hem sağlıklı ve güvenilir bir saklama yöntemi.

Ekşi mayanızı katı hamur olacak şekilde besleyin. Her zaman kullandığınız ölçüleri kullanabilirsiniz.

Örneğin:

20 gr ana ekşi maya

100 gr un

50 ml su

Mayanızı besledikten sonra bir saat kadar oda sıcaklığında bekletin. Ardından genişbir kabın yarısını un ile doldurun. Beslediğiniz mayanızdan bir avuç büyüklüğünde parça alın yuvarlayın ve un dolu kabın ortasına yerleştirin. Kabın kalanını da hamuru örtecek kadar un ile doldurun. Kabın ağzını sıkıca kapatın gerekirse araya streç film koyabilirsiniz. Ve bu şekilde buzdolabında 1 aya kadar mayanız bozulmadan saklayabilirsiniz.

Eğer seyahatte yanınızda götürecekseniz de un burada mini buzdolabı görevi görecektir. 1 gün kadar maya unun içinde rahatça durabilir. Gideceğiniz yere vardığınızda tekrar besleme yaparak mayanızı aktifleştirebilirsiniz.

3) Kurutarak Saklama

Bir diğer sevdiğim mayanın gerçekten çok uzun dayanmasını sağlayan da kurutarak saklama yöntemidir. Bunun için yine mayanızı her zamanki gibi besleyin ve bir saat oda sıcaklığında bekletin. Ardından yapışmaz kağıda mayanızı olabildiğince ince bir tabaka halinde yayın. Üstüne ve altına(kağıdın altına) bir temiz bir bez yayın. Evde güneş almayan bir yerde kurumaya bırakın.

Kuruyunca kağıttan parçalar halinde koparıp bir kavanoza koyun. Bu şekilde buzdolabunda neredeyse 1 yıla kadar saklayabilirsiniz.

Tekrar aktifleştirmek istediğinizde oda sıcaklığındaki bir kap suyun için kurutulmuş maya parçalarını atın ve çözülmesini bekleyin. Ardından her zaman ki maya besleme işleminizi tekrarlayabilirsiniz.

Her 3 yöntemde de mayanız uzun süre beslenmediği için besinsiz kalmış ve bakteri florası zayıflamış olacaktır. Bu durumda ekşi mayayı tekrar canlandırıp hayata döndürmek gerekir ki aktif bir şekilde ekmeklerimizi kabartabilsin. Mayanın tekrar aktifleşebilmesi için bolca besine ihtiyacı vardır. O yüzden uzunca beklemiş mayanızı 5-6 saat arayla üst üste bir kaç defa beslemenizi öneririm. Bu şekilde tekrar güçlü bir mayaya kavuşabilirsiniz.