Yavruvatan’dan mis gibi hamurişi ikramlıklar

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ZEYTİNLİ-HELLİM KEK (8 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 4 yumurta

◊ 1 su bardağı süt

◊ 1/2 su bardağı sıvıyağ (ayçiçeği ve zeytinyağı karışık)

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 paket hellim peyniri (yaklaşık 200-250 gr)

◊ 2-3 yemek kaşığı çekirdeksiz kuru üzüm

◊ 1 su bardağı dolusu taze nane (Yoksa 2-3 yemek kaşığı kuru nane kullanabilirsiniz)

◊ 1 su bardağı dolusu doğranmış zeytin (file zeytin de kullanabilirsiniz)

◊ 3-3,5 su bardağı un

Üzeri için

◊ 2-3 yemek kaşığı susam, çörekotu

NASIL YAPARIM?

◊ Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin bir kaba kırıp mikser yardımıyla köpük köpük oluncaya kadar, 2-3 dakika çırpın. Süt ve yağı ekleyip 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin.

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◊ Kuru üzümü, incecik kıydığınız naneyi ve kabartma tozunu da ilave edip tekrar karıştırın.

◊ Üzerine zeytini de katıp kaşıkla karıştırmaya başlayın. Unu da yavaş yavaş aktarın. Kek hamurundan daha sert olmalı. Kaşıkla karıştırırken hamuru elinizle sıyırmak zorunda kalabilirsiniz.

◊ Son olarak, rendelenmiş hellim peynirini ilave edip tekrar karıştırın.

◊ Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış bir kalıba aktarıp (40 santim eninde dikdörtgen fırın kabı kullanmanızı öneririm) üzerine susam ve çörekotu serpiştirin.

◊ 5 dakika önceden, 200 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında, kabarıncaya kadar, 15 dakika pişirin.

◊ Fırını 180 dereceye düşürüp 25 dakika daha bekleyin.

◊ Son olarak, 150 derecede 15 dakika daha pişirip fırından alın.

ZEYTİNLİ PİLAVUNA POĞAÇASI (8 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 1 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ 1 su bardağı sıvıyağ

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 4 su bardağı un

İç malzemesi için

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◊ 1 adet yumurta+1 adet yumurta akı

◊ 1 adet iri boy kuru soğan (rendelenecek)

◊ 1,5 su bardağı siyah zeytin (çekirdekleri çıkarılmış, incecik doğranmış)

◊ 1 yemek kaşığı kuru nane

NASIL YAPARIM?

◊ Rendelenmiş kuru soğan ve kuru naneyi derin bir kaba koyun. Doğranmış çekirdeksiz zeytin ya da file zeytini, bütün yumurta ve yumurta akını ekleyip elinizle iyice karıştırın. Karışımı bir kenarda bekletin.

◊ Diğer taraftan, hamuru hazırlamak için; sıvıyağ ve yoğurdu derin bir yoğurma kabına koyup yumurtayı katın. Kabartma tozunu ve tuzu katıp unu da yavaş yavaş ilave ettikten sonra kulakmemesi yumuşaklığında bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.Hamuru oda sıcaklığında en az 60 dakika dinlendirip kıvama gelmesini bekleyin.

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◊ Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın. Yuvarlak hamur parçalarını çay tabağı büyüklüğünde açıp içine zeytinli-soğanlı iç malzemesinden iki tatlı kaşığı koyduktan sonra D şeklinde kapatın. Ancak hamurun uçlarını iyice bastırıp kapatmaya çalışmayın. Böylece poğaça piştiğinde kenarları yer yer açılıp içi görünecektir.

◊ Hazırladığınız poğaçaları sıvıyağla yağladığınız ya da fırın kâğıdı serdiğiniz tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.

◊ Poğaçaları 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında kenarları hafif kahverengi oluncaya kadar 30-35 dakika pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servis edin.