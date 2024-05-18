Havacılıkta bu model tuttu farklı alanlara ilham olur

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Uluslararası havalimanına sahip olması belki de bu kriterlerin en başında geliyor.

Uzun yıllar İzmir’in, Antalya’nın direkt uçuşlara kavuşması için çok kez yazdım.

İstanbul aktarmalı uçuşlar İzmir gibi iddialı bir şehir için yeterli değildi.

Bu Antalya, Bodrum için de geçerliydi.

Direkt uçuşlar arttıkça bölgedeki ekonomi de, turizm de, sosyal hayat da gelişti, değişti.

Hala yeterli görmesek de; yine de çok mesafe aldığımızı söylemeliyim.

SunExpress CEO’su Max Kownatzki ile biraz sohbet ettik.

Dedi ki; “İzmir’i dünyaya, dünyayı İzmir’e bağlamaya devam ediyoruz. Bu yaz İzmir için sunduğumuz 7 yeni rota ile İzmir’de şimdiye kadarki en geniş uçuş ağımıza ulaştık. Türkiye’nin turizm elçisi olarak kendimizi görüyoruz. İzmir’in zengin tarihini, kültürel miraslarını ve eşsiz doğasını keşfetmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir’i tanıtmaya ve hem İzmir hem de Türkiye turizmine katkıda bulunmaya devam edeceğiz...”

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SunExpress Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu….

Kownatzki’ye böyle bir ortaklığın dünyanın bir başka yerinde olup olmadığını sordum.

Max Kownatzki’nin de daha önce çalıştığı Uzakdoğulu bir grup olduğunu, ama Avrupa’da SunExpress modelinin olmadığını ifade etti.

Bence SunExpress doğru ve başarılı bir model oldu.

Aslında Türkiye benzer işbirliklerini, farklı alanlarda da yapabilir.

Kownatzki dedi ki; “Türkiye’nin dinamizmi, farklılıklarıyla; Almanya’nın sistemli çalışma modeli entegre edildiğinde ortaya güzel bir başarı hikayesi çıktı...”

Öyle anlıyorum ki; Almanya tarafı bu ortaklıktan memnun……

Türkiye tarafının da gelişen bu pazardan mutlu olduğunu düşünüyorum.

Özel havayolu şirketleri sayesinde artık sadece İstanbul’dan değil; Anadolu’nun birçok yerinden bağlantılı uçuşlar arttı.

Ve büyüme de devam ediyor.

İzmir’den direkt uçuşlar artıyor

NASIL bir büyümeyi anlatıyorum.

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SunExpress, 2023 yılında İzmir’den iç ve dış dış hat yolcularının yüzde 50’sinden fazlasını taşımış. İzmir Adnan Menderes Havalimanı 2023’te dış hatlarda 4.1 milyon yolcu ağırlamış, 2.3 milyon yolcu SunExpress ile uçmuş.

Kownatzki, İzmir'de bu yaz İzmir’den Madrid, Prag, Priştine, Roma, Saraybosna, Tiran ve Varşova hatlarını eklediklerini belirtti.

Ve “Türkiye Batı Avrupa açısından birinci destinasyon. Türkiye'nin turizmdeki pazar büyümesini izliyoruz. Yeni dönemde 60 milyon turist hedefi var. Bizim de 15 milyon hedefimizle katkıda bulunacağız” dedi.

Yurtdışı için de son rakam şöyle...

İzmir'den 46 yere haftada 271 dış hat uçuşu...

Daha fazla olmasını diliyoruz.

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Bir yerin destinasyon

olması kolay değil

ASLINDA bir kentin, bir bölgenin popüler olabilmesi için önce bir hikayesinin olması gerekir. Bunun için de hazır bir altyapıya ihtiyaç var.

İstanbul Türkiye’nin önemli bir markası... Kabul edelim ki; İstanbul’u rakibi artık New York, Londra, Paris olabilir. Ama Türkiye gibi turizmde iddialı bir ülkenin başka adreslere de ihtiyacı var.

İzmir de o kentlerden biri...

Çeşme ve Bodrum ağırlıklı olarak yazları tercih edilen tatil bölgeleri; oysa 12 ay turizm yapılabilecek yerler var.

Batı Anadolu ve elbette İzmir işte önemli cazibe merkezlerinden biri…

Ama hala altyapısı bana göre hazır değil.

Örneğin yeterli otel yok...

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Son yıllarda yenileri geldi ama bana göre sayıları hala çok az.

En kısa sürede markalı ve çok daha fazla yatak kapasitesine ihtiyacımız var.

Çünkü bir yerin destinasyon olabilmesi için uluslararası uçuşlar, oteller, restoranlar, tarihi yerler, alternatif turizm mekanlarının olması gerekir.

SunExpress gibi diğer havayolu şirketleri de aslında bunun farkında ve turist sayısının artması halinde yatırım yapmaya hazırlar.

En azından bu kadar sürede bile artan uçuşlar ve doluluk oranları gelecek için önemli mesajlar içeriyor.

Kentte turizmi teşvik edecek bir fikir birliğine ve yatırımcı grubuna ihtiyaç var.

Yeşil pasaport için

bir de hatırlatma

TOBB 80’inci Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi ve 365 oda ve borsa başkanına görevleri boyunca yeşil pasaport verileceğini söyledi ve “Yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz” dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi için Meclis Başkanlığı'na yasa teklifte bulunmuştu.

Hatta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da tasarıyı destekleyerek, “Belli bir süre bu mesleğe emek vermiş değerli basın mensubu arkadaşlarımıza yeşil pasaport verilmesi gayet şık, doğal bir davranış olur” demişti.

Biz gazeteciler haberle uğraşmaktan çoğu zaman kendi meselelerini dile getiremez.

Bir hatırlatma yapalım istedim bütün meslektaşlarım adına...