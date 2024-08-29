Aydemir Akbaş’ın kedileri

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Kedilerini ne kadar sevdiğine, nasıl gözü gibi baktığına bizzat şahidim.

Hepimizde var o korku...

Biz gidersek geride kalan bu patili çocuklarımız ne olacak?

Onları bizim kadar kim sevecek?

Kim o kadar içten ilgilenecek?

Benzer bir korku Alain Delon’a “Ben ölürsem köpeğime ötanazi uygulayın ve benim yanıma gömün” cümlesini kurdurtmuştu. Delon’un bu isteği tabii ki yerine getirilmedi, o çok sevdiği köpeğine ailesi bakıyor.

Gelelim Aydemir Abi’nin kedilerine...

Aydemir Akbaş’ın menajeri Özgür Aksoy’u aradım durumlarını öğrenmek için. Kediler şu anda hâlâ kaldıkları evdeler.

Eve gelen bakıcı yemek ve sularını veriyor ama yalnızlar ve eminim babalarını çok özlüyorlar.

Onları ayrı ayrı sahiplenmek isteyenler olmuş ama tüm yaşamları boyunca birlikte kaldıkları için ayırmak istememişler.

Ki çok haklılar.

Özgür’e “Ne yapabiliriz” diye sorduğumda Aydemir Abi’nin Balıkesir’de oturan yeğeninin kedileri almak istediğini öğrendim.

Hemen kendisiyle irtibata geçtim.

Eğer her şey yolunda giderse, sevgili Aydemir Akbaş’ın vasiyetini yerine getirmek üzere Zeytin ve Yama’yı Balıkesir’e Tuncay Bey’e ben götüreceğim.

Sizleri de haberdar ederim.

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Okullara cep telefonu yasağı

Fransa’dan çılgın bir deneme haberi geldi.

Hani bizde olsa ortalık yıkılır.

Denenemez bile.

Ama onlar yapacak tabii.

Neyi mi?

Fransa, 15 yaşına kadar olan öğrenciler için okullarda cep telefonu yasağını deneme amacıyla uygulamaya koyuyor.

Ülkede yaklaşık 200 ortaokul, öğrencilerin okula geldiklerinde telefonlarını teslim etmelerini gerektiren bu denemeye katılacaklar.

Amaç, öğrencilere dijital bir mola verdirmek. Başarılı olunursa ve işe yararsa bu yasak ocak ayından itibaren ülke geneline yayılacakmış.

Bu dijital molaya aslında en çok biz büyüklerin ihtiyacı var.

Mesela telefon kullanımı keşke lokantalarda bir yasaklansa.

Bu yasak en çok yemeğe çıkıp birbirleriyle konuşmadan, göz göze bile gelmeden masadan kalkan çiftlere yarar.

Sizce de öyle değil mi?

Patronlar alarm kurar mı?

“Kendi işini kuramazsan ölene kadar alarm kurarsın” diye bir laf var.

Sanki patronlar yatıp uyuyormuş gibi.

Bilmiyorlar ki kendi işin olduğunda çoğu zaman herkesten çok çalışıyorsun.

Herkesten önce işe başlayıp en geç sen bitiriyorsun.

Ben cümleyi şöyle değiştirmek istiyorum: Kendi işini kurarsan alarmı daha erkene kurarsın!

Net ve son kararım.