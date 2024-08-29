Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş operasyonu

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Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yaptılar, şimdi sıra onun yardımcılarını belirlemeye kaldı. Amerika’da bile başkan adayının tek yardımcısı oluyor. Ama Ekrem İmamoğlu için iki cumhurbaşkanı yardımcısı belirlenmiş. Amerikan modelini de aşan bir sistem.

BEŞ KİŞİLİK EKİP

Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik bir ekipten söz ediliyor. Bu sanki CHP Genel Merkezi’nde 5 kişiden oluşan bir ekip gibi anlaşıldı. Ama öyle değil. Ekrem İmamoğlu’nun siyasi çalışmalarını planlayan 5 kişilik ‘Kurmay Takımı’ var. İsimlerini zamanı gelince yazacağım. Onlar İmamoğlu adına siyasi mühendislik hesapları yapıyorlar. Mansur Yavaş ismi de bilinçli olarak ortaya atıldı. Daha doğrusu Mansur Yavaş’a operasyon çekildi.

DEM PARTİ MODELİ

Bir de Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacakmış; bir başkan yardımcısı erkek diğeri de kadın olacakmış. Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak belirlenmiş. Bu model ABD modeli değil. PKK’nın siyasi kolu olan DEM Parti’deki eşbaşkanlık sisteminden esinlenmiş. Hep sanatçılarımız başka birisinin şarkısını aşırdığında ya da bazı yazarlar intihal yaptığında “esinlendim” diyecek değil ya... Ekrem İmamoğlu’nun ekibi de DEM Parti’deki “eşbaşkanlık” sisteminden esinlenmiş.

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DEM’de eşbaşkanların biri erkek diğeri kadın oluyor. Biri Kandil’in diğeri partinin belirlediği isim aday gösteriliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun yerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş aday gösterildiğinde nedenini sormuştum. “Batı’ya çağdaş, modern bir kadını yerine aday gösterdi mesajını vermek için seçildi” denilmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun her işi siyaset mühendisliği üzerine kurulu, her adımı Batı’ya çağdaş bir görüntü vermek amacını taşıyor. Hatırlarsanız ilk seçildiğinde eşi Dilek Hanım’la Haliç üzerine kurulu bir platformda tenis maçı yapmışlardı. İmamoğlu bunu sosyal medyadan “Eşim Dilek İmamoğlu ile Haliç’in ortasında tenis oynadık” notuyla yayınlamıştı.

İMAJ ÇALIŞMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olduğunda Eyüp Sultan’da Yasin-i Şerif okumuş. 10 Kasım’da Atatürk’ü anma toplantısında ise eşini dansa kaldırmıştı. İmaj birileri için hiçbir şey olabilir ama İmamoğlu için her şey. Hacı Bektaş-ı Veli anmalarına sponsor olmasının, Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etmesinin arkasında da Alevi kesiminin oylarını alma çabası yatıyor.

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KILIÇDAROĞLU’NA YAVAŞ’LA GİDECEK

Bu arada dün akşam siyasi kulisleri hareketlendiren bir gelişme yaşandı. 1 Eylül’de Özgür Özel ile Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nu birlikte ziyaret edecekler. İmamoğlu’nun bundan memnun kalacağını zannetmem. Aslında Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu daha önce ziyaret edecekti. Çarşamba günü üzerinde duruluyordu ama görüşmek istemesine rağmen Kılıçdaroğlu geri dönüş yapmamış. Sonra 1 Eylül Pazar günü üçlü görüşme üzerinde mutabık kalınmış.

MANSUR YAVAŞ TEPKİLİ

İmamoğlu, cumhurbaşkanı yardımcılarını da siyasi mühendislik hesabına uygun olarak belirlemiş. Merkez sağ ve milliyetçilerden oy almak için Mansur Yavaş, laik ve seküler kesim ile Kürtlerin oyunu almak için kadın yardımcı seçmiş. Ancak Mansur Yavaş konusunda baltayı taşa vurdu. Mansur Yavaş bu tür haberlere ateş püskürdü. Çünkü bu Mansur Yavaş’a yönelik bir operasyondu.

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CUMHURBAŞKANI ADAYI

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı. Eğer CHP kendisini aday göstermezse, yüz bin imza toplayıp aday olacak. Ayrıca İYİ Parti de aday gösterebilir. Mansur Yavaş merkez sağ-milliyetçi kesime hitap edecek.

Cumhurbaşkanı adayı olmaya kararlı olan, cumhurbaşkanlığı seçiminin en büyük favorilerinden biri olan Mansur Yavaş’ı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olarak göstermek demek, onu yarıştan düşürmek demek.

BALTAYI TAŞA VURDU

Ancak İstanbul’da yapılan hesaplar Ankara’da bozuldu. Ekrem İmamoğlu karşısındaki en büyük rakibini tahrik etmiş oldu. Mansur Yavaş bundan sonra çalışmalarını daha da hızlandıracak, Ekrem İmamoğlu ile arasına daha çok mesafe koyacak. Cin şişeden çıktı.

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AB TOPLANTISINDA HAKAN FİDAN FARKI

Bugün Türkiye-AB ilişkileri açısından olumlu bir gelişme yaşanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5 yıl aradan sonra bugün AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılacak. Gündemde vize serbestisi ve Gümrük Birliği konusu var. Ama ondan öte Türkiye’nin AB toplantısına davet edilmesi önemli. Neden önemli? Aman AB bizi yıllar sonra davet ediyor diye bir kompleksin içinde değilim. Ama Türkiye-AB ilişkilerini önemsiyorum. Bu ilişki sadece Türkiye açısından değil AB açısından da çok önemli.

PERGELİ ÇİZİN

Bakın pergelinizi Gazze’nin üzerine koyup 360 derecelik bir daire çizin. Türkiye onun içinde yer alıyor. Pergelinizi Kiev’in ortasına koyup 360 derecelik bir daire çizin Türkiye onun içinde yer alıyor. Hem Gazze konusunda hem Rusya-Ukrayna savaşında dünyada sözü olan ülkelerden biriyiz.

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HAKAN FİDAN FARKI

Netanyahu, savaşı bölgeye yaymak istiyor. Hizbullah, İsrail’le savaşa girecek mi? İran ile İsrail arasında savaş çıkacak mı? Savaş bölgeye yayılacak mı? Rusya ile Ukrayna arasında bir barış masası kurulma ihtimali var mı? İstanbul, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapabilir mi? Bu konularda sözü olan tek ülke Türkiye.

O nedenle Türkiye’nin AB toplantısına katılması bir lütuf değil, bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Ayrıca Hakan Fidan sıradan bir Dışişleri Bakanı değil. MİT Başkanlığı’ndan gelen, Ortadoğu’yu avucunun içi gibi bilen, operasyonel bir isim.

Hakan Fidan’ın yapacağı değerlendirmelere en çok AB’nin ihtiyacı var.