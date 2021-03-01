Çaya ya da kahvaltıya: Kaşarlı yumuşacık poğaça

Malzemeler:

60 gram yumuşak tereyağı

100 mililitre süt (Yarım su bardağı)

1 adet yumurta

45 mililitre sıvı yağ (3 yemek kaşığı)

1,5 yemek kaşığı şeker

1 dolu tatlı kaşığı tuz

400-450 gram un (3-3,5 su bardağı)

Yarım paket instant maya (5 gram)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı zeytinyağı

Susam ve çörek otu

Yapılışı:

Ilık sütü şeker ile karıştırın.

Maya ve 4 yemek kaşığı (60 gram) undan ilave edip streç ile sarın ve 50 dakika mayalayın.

Yumuşak tereyağı, sıvı yağ, yumurta, tuz ve unun 350 gramını (2,5 su bardağı) ilave edip (geri kalan unu gerektikçe ekleyin) hamuru yoğurun.

1,5 saat kadar mayalandırın.

10 adet bezeye ayırarak (tartınız varsa her biri 63 gram) yuvarlayın.

Bezeleri açıp içine birkaç küp kaşar koyup yuvarlak kapatın. Tepside 30 dakika daha mayalandırın.

Yumurta sarısını zeytinyağı ile karıştırıp sürün. Susam ve çörek otu serpin.

180 derece sıcak fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin (ben 20 dakika pişirdim).

Fırından alınca tepsinin üzerini bir bez serip 10-15 dakika bekletin daha yumuşak olacaktır. Afiyet olsun...