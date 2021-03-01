MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Derya Jerdev YazılarıÇaya ya da kahvaltıya: Kaşarlı yumuşacık poğaça
GeriDerya Jerdev Çaya ya da kahvaltıya: Kaşarlı yumuşacık poğaça
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 01.03.2021 - 18:18 | Son Güncelleme:

Çaya ya da kahvaltıya: Kaşarlı yumuşacık poğaça

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
Çaya ya da kahvaltıya: Kaşarlı yumuşacık poğaça

Bu yumuşacık mayalı poğaça size bildiğiniz ve sevdiğiniz diğer tüm poğaçaları unutturacak. Lezzetiyle de aklınızı başınızdan alacak yumuşacık poğaçayı dilerseniz kaşar yerine başka malzemelerle de deneyebilirsiniz.

Malzemeler:

60 gram yumuşak tereyağı 

100 mililitre süt (Yarım su bardağı)

1 adet yumurta

45 mililitre sıvı yağ (3 yemek kaşığı)

1,5 yemek kaşığı şeker 

1 dolu tatlı kaşığı tuz

400-450 gram un (3-3,5 su bardağı)

Yarım paket instant maya (5 gram) 

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı 

1 çay kaşığı zeytinyağı 

Susam ve çörek otu

Yapılışı:

Ilık sütü şeker ile karıştırın.

Maya ve 4 yemek kaşığı (60 gram) undan ilave edip streç ile sarın ve 50 dakika mayalayın.

Yumuşak tereyağı, sıvı yağ, yumurta, tuz ve unun 350 gramını (2,5 su bardağı) ilave edip (geri kalan unu gerektikçe ekleyin) hamuru yoğurun.

1,5 saat kadar mayalandırın.

10 adet bezeye ayırarak (tartınız varsa her biri 63 gram) yuvarlayın.

Bezeleri açıp içine birkaç küp kaşar koyup yuvarlak kapatın. Tepside 30 dakika daha mayalandırın.

Yumurta sarısını zeytinyağı ile karıştırıp sürün. Susam ve çörek otu serpin.

180 derece sıcak fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin (ben 20 dakika pişirdim).

Fırından alınca tepsinin üzerini bir bez serip 10-15 dakika bekletin daha yumuşak olacaktır. Afiyet olsun...

False
Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Tavuk suyu çorbası antik çağlardan bu yana şifa için tüketiliyormuş
Çok sağlıklı diye bol bol tüketiyorsunuz ama fazlası çok zararlı
Erzurumlular Sibirya soğuklarına karşı enerji değeri yüksek besinleri seçiyor
Evinde ekmek yapıyordu, talep artınca fırın kiraladı