Çorbaya, dolmaya omlete...

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PAZILI LOR DOLMASI (6 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 1 kg pazı

◊ 1 su bardağı ince bulgur

◊ ½ kg lor peyniri

◊ 1 baş orta boy soğan

◊ 1 çay kaşığı karabiber

◊ 1 yemek kaşığı kuru reyhan

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 büyük kâse sarımsaklı yoğurt

◊ 5 yemek kaşığı kaymak (taze süt kaymağı da olabilir)



NASIL YAPILIR?

◊ Pazı yapraklarını saplarından ayırarak yıkayın. Kaynar suya batırıp 2-3 dakika kadar haşlayıp çıkarın ve bir kenarda beklemeye alın.

◊ Derin bir karıştırma kabında; lor peyniri, ince doğranmış soğan, 2 yemek kaşığı kaymak, ince bulgur, tuz, karabiber ve reyhanı karıştırarak yoğurun.

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◊ Pazı yapraklarını bu harçla dolma gibi sararak fırın kabına yan yana dizin. Kalan kaymağı dolmaların üstüne parça parça koyun. Dolmalara 1 bardak su ilave ederek 175 dereceye ayarlanmış fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Servis etmeden önce üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.

PAZILI EKŞİLİ KÖFTE ÇORBASI (6 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 2 su bardağı ince köftelik bulgur

◊ 2 su bardağı ılık su

◊ 1 su bardağı un

◊ 1 yumurta

◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ 2 tatlı kaşığı biber salçası

◊ 2 bağ pazı

◊ 1 limonun suyu

◊ 1’er çay kaşığı tuz, pulbiber

NASIL YAPARIM?

◊ Köftelik bulguru derin bir kaba alın, üzerine ılık su ekledikten sonra tahta bir kaşıkla karıştırın. Bulgurun yumuşaması için 10 dakika kadar bekleyin. Üzerine un ve yumurtayı ilave edip tuz ve karabiberi serptikten sonra yoğurmaya başlayın.

◊ İyice yoğurduğunuz bulgurlu harçtan fındık büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın. Hamur elinize yapışmasın diye elinizi sık sık soğuk suyla ıslatın.

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◊ Yuvarladığınız köftelerin tam ortasına serçe parmağınızla bastırarak çukurlar oluşturun. Böylece yemeğin sosu köftelerin içine geçecektir. Hazırladığınız köfteleri bir tepside biriktirdikten sonra buzdolabında bekletin. (İsterseniz bulgur köftelerinin bir kısmını buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuda saklayabilirsiniz.)

◊ Diğer taraftan, yağı orta boy bir tencerede kızdırıp incecik doğradığınız soğanları ekleyerek 2-3 dakika, soğanlar sararıncaya kadar kavurun. Üzerine domates ve biber salçasını ekleyip 2-3 dakika daha karıştırarak kavurduktan sonra 8-10 su bardağı sıcak suyu da tencereye aktarın. Kaynaması için bekleyin.

◊ Yıkanmış pazı yapraklarını yarım santim kalınlığında, incecik doğrayın.

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◊ Yemeğin suyu kaynamaya başlayınca, hazırladığınız bulgur köftelerini ve haşlanmış mercimeği ilave edip karıştırın. Sık sık karıştırarak 10 dakika kaynatmaya devam edin.

◊ Son olarak, doğradığınız pazı yapraklarını ve limon suyunu da tencereye aktarıp tuz ve pulbiberi serpin. Yaklaşık 10 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.

FRANSIZ USULÜ FISTIKLI PAZILI OMLET (4 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 1/2 demet pazı

◊ 1 küçük kuru soğan

◊ 2 diş sarımsak

◊ 2 kahve fincanı kuru çekirdeksiz üzüm

◊ 1 kahve fincanı kavrulmuş dolmalık fıstık

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 6 yumurta

◊ 1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (veya İzmir tulum)

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◊ 2 tatlı kaşığı tereyağı

◊1 Türk kahve fincanı zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

◊ Pazıları iyice yıkayın. Saplarıyla yapraklarını çok ince olacak şekilde doğrayın. Derin ve geniş bir kaseye koyun.

◊ Üzerine incecik yemeklik doğradığınız soğanı ve pirinç tanesi gibi doğradığınız sarımsağı koyun. Üzüm ve fıstığı ilave edip elinizle hamur yoğurur gibi yoğurun. Böylece pazılar iyice yumuşamış olacaktır.

◊ Yumurtaları başka bir kaseye kırın. Tuz, biber ve peyniri katıp çatal ya da tel çırpıcıyla köpük köpük oluncaya kadar çırpın.

◊ Üzerine pazılı karışımı aktarıp kaşıkla karıştırın.

◊ Yağı en az 25 santim çaplı bir tavada ısıtın. Omlet karışımını tavaya aktarıp orta ısıda pişirin. Düz bir tabakla ters çevirip altını da pişirdiğiniz omleti sıcak sıcak servis yapın.