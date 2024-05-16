Yağı da kendisi kadar faydalı! Evde kolayca yapılabiliyor... İşte avokado yağı yapımının püf noktaları
Avokado yağı son dönemlerde tercih edilen yağlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Hem çiğ hem de pişmiş olarak hazırlanabilen bu yağ yemeklerin yanı sıra cilt bakımında da tercih ediliyor. Üstelik evde de hazırlanabiliyor. Peki evde avokado nasıl yapılır? Adım adım avokado yağı yapılış aşamaları sizin için derledik...
Avokado yağı son zamanlarda sık sık kullanıyor. Sağlık beslenme listelerinde kendine yer bulduğu gibi cilt bakımında da tercih ediliyor. Ayrıca avokado yağı evde de yapılabiliyor.
Kabukları soyulup çekirdeği çıkarıldıktan sonra avokadonun geriye kalan kısmını hamurlaştırıp yaklaşık 45 ile 50 C derece arasında 40 ila 60 dakika arası yoğurulmaya bırakın.