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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz SamahaYazarın Tüm Yazıları

Biraz mayhoş, çokça lezzetli: Hardal tohumlu semizotu

#Semizotu#Hardal Tohumlu Semizotu#Hardal

Sevgili lezzetsever dostlarım... Bahar ayları ılık ılık kendini hissettirmeye, yaz sıcaklığı ise baharın yerini almaya hazırlanırken, tezgahlar da yazın ferahlığını sofralara taşıyan sebzelerle süsleniyor. Bunların başında da tabii ki semizotu geliyor. Körpe yapraklarıyla sağlığı ve lezzeti çağrıştıran bu sebze, çorbasının yanı sıra pirinçli, pirinçsiz, bulgurlu ya da yeşil mercimekli gibi çeşitlerle yemek haline getirilebiliyor. Hatta yeşil elma ya da domates ile buluşturulduğunda, ortaya enfes salatalar dahi çıkarılabiliyor. Fakat ben bu hafta, yine tüm klasiklerin dışına çıktım ve semizotunu, hardal tohumu, patates, patlıcan, havuç ve renkli biberlerle mayhoş tadını desteklediğim bir tarif oluşturdum.

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Taze yeşil yaprakları ve hafif ekşi tadıyla sofraları şenlendiren semizotu, bildiğiniz gibi sağlıklı beslenmenin en doğal yolunu sunuyor. Dünyanın birçok bölgesinde yetişen ve tam bir şifa kaynağı olan bu sebze, ıspanağın da en yakın rakiplerinden biri olarak kabul görüyor. Hatta içerdiği bolca omega 3 sayesinde balığa dahi güçlü bir rakip olarak sayılıyor.

%93 oranında su içeren semizotunun, pek tabii düşük kalorili, yüksek lifli ve düşük yağlı içeriğiyle sağlık üzerinde çeşitli faydaları bulunuyor. A, B, C ve E grubuna ait birçok farklı vitamin içeren bu kıymetli sebze, kalsiyum, magnezyum, demir, potasyum, fosfor ve manganez gibi mineraller açısından zengin özellik taşıyor. Bağışıklığın güçlenmesine destek sebzelerden biri olan semizotu, kalp sağlığına sağladığıfaydalarla öne çıkıyor. Ayrıca antioksidan içerdiğinden, kilo verme sürecini de destekliyor. Semizotunun yapraklarında ve saplarında kırmızı rengi veren beta karotenler bulunuyor. Bu antioksidanların, vücutta bulunan ve serbest halde dolaşan radikallere karşı koruyucu etkilere sahip oluşuyla kanser riskini azalttığı biliniyor. Hafızayı güçlendirdiği bilinen semizotu, kolesterolü düşürme özelliğiyle de öne çıkıyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu sebzenin bir de birçok sağlık problemlerine fayda sağlayan hardal tohumu ile buluştuğunu düşünsenize... Ortaya çıkan lezzet burada satırlara sığmayacak boyutta, inanın. “Peki, nedir bu hardal tohumu?” sorularınızı duyar gibi oluyorum. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum...

Baharat kategorisinde sınıflandırılan hardal tohumunun kökleri Amerika’ya dayanıyor. Çoğunlukla et yemeklerine lezzet vermek için kullanılan bu baharat türü ne yazık ki ülkemizde hak ettiği değeri göremiyor. Oysaki bu değerli baharatın ağrı kesiciden iştah açıcı özelliğine kadar pek çok faydası bulunuyor. Bunların başında da potasyum açısından çok zengin olması sebebiyle kan akışının dengesini sağlaması geliyor. Böylece felç ve inme gibi ani rahatsızlıkların önünegeçebiliyor. Solunum yollarında meydana gelen başta bronşit gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanıldığı biliniyor. Ayrıca sindirim sisteminin çalışma düzenine olumlu etkileri bulunuyor. Tabii içeriğinde bulunan başta B vitamini olmak üzere E, C ve K gibi vitaminleri bu tohum sayesinde vücuda almak mümkün olabiliyor. Peki, adeta fayda bombardımanı olan bu yemeğin yapılışının inceliklerini öğrenmeye hazırmısınız? Haydi, bu pratik ve ferah tarifi gelin, birlikte keşfedelim!

Sorularınız, merak ettikleriniz ve diğer leziz tariflerime ulaşmak için beni Instagram’da @cheffyildiz hesabımdan takip edebilirsiniz.

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Biraz mayhoş, çokça lezzetli: Hardal tohumlu semizotu

Malzemeler

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1 adet patates
1 adet patlıcan
1 adet havuç
1 adet yeşil biber
1 adet kapya biber
3 adet sarımsak
1 tatlı kaşığı hardal tohumu
1 yemek kaşığı susam
1 tatlı kaşığı toz biber
3 yemek kaşığı sıvıyağ
1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için

1 yemek kaşığı susam

Yapılışı

. İlk olarak patates, havuç ve patlıcanı soyarak küp küp, ardından biberleri küçük küçük doğrayın.
. Semizotlarını güzelce yıkayın. Ardından suyunu iyice çektirip iri iri olacak şekilde doğrayın.
. Sarımsakları soyun, tuz ekleyip havanda dövün.
. Ocağın üzerine genişçe bir tavayı yerleştirin. Yağı ekleyerek kızdırın ve önce sarımsakları ardından sırasıyla biber, havuç, patates ve patlıcanları ekleyip kavurun.
. Üzerine hardal tohumu, toz biber ve susamları ekleyip karıştırın.
. Doğradığınız semizotlarını ilave edin ve tuzunu serperek tavanın kapağını kapatın. Kendi suyunda ortalama 7-8 dakika pişirin.
. Pişen semizotu yemeğinizi isteğe bağlı olarak üzerine susam ilave ederek servis edebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.

 

#Semizotu#Hardal Tohumlu Semizotu#Hardal
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