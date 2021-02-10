14 Şubat 'sevgi günü' tatlısı

Fakat biliyorum ki kimilerimiz için çok önemli sevgililer günü. Asla yargılamıyorum herkesin kendi seçimi ve hayatı elbette. Takıldığım belki de tek bir nokta var özellikle bu sene için.. Dünyada böylesi bir pandemi ve ekonomik kriz varken, insanların bu ortamda bile aşırı tüketim çılgınlığına girişmesi ve bunu gösteriş yaparmış gibi sergilemesi sinirlerimi biraz bozmuyor değil. Biraz insaf, biraz vicdan diyorum ama içimden diyorum tabii ki.

Ben de ailenizin şefi olarak dedim gelenekleri bozmayalım, sevenleri üzmeyelim bugüne yakışır bir Mr. Gusto reçetesi paylaşayım. İstedim ki sadece 14 Şubat St. Valentine için değil, sevginin/aşkın tadı gibi tatlı bir lezzet olsun. Evimizde kendi imkanlarımızla yapabileceğimizi düşünüyorum. İrmik vardır çoğu evde. Belki burada en zorlayabilecek olan mascarpone olabilir. Evet lezzeti çok güzelleştiriyor ama yoksa sorun yok, labne peyniri de kullanabilirsiniz. Ama bana bir söz verin, bu tatlıyı girip mutfağa, sevdiğinizle beraber hazırlayın. İnanın bana çok da keyifli olacaktır.

Ha bir de tarifim basit malzemelerden oluştu ancak tek bir ricam olacak. O da azıcık sabredip dolapta iyice soğutmadan kesmeyin olur mu? Tek dilimle kalmayıp, ikincisi gelecektir bundan emin olabilirsiniz.

SEVGİ TATLISI

Malzemeler

1 litre süt

100 gram şeker (dilerseniz 6 yemek kaşığı agave şurubu, Hindistan cevizi şekeri ya da hurma püresi kullanabilirsiniz, ben öyle yaptım)

130 gram irmik

1 tatlı kaşığı kadar portakal kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı tereyağı (tepeleme)

3 yemek kaşığı kakao (tepeleme)

1 tatlı kaşığı agar agar (Bu tamamen opsiyonel. Ben daha iyi kıvam almasını istediğim için ekledim, istemeyen eklemeyebilir.)

Vanilya (veya vanilin)

Çikolata sos için:

75 gram esmer şeker (veya 50 gram Hindistan cevizi şekeri)

50 gram su

200 gram bitter çikolata- rendelenmiş

2 yemek kaşığı tereyağı

200 gram süt

60 mililitre krema

75 gram mascarpone peyniri (Veya labne)

Nasıl yapılır?

Süt, irmik ve şekeri bir sos tenceresine alalım. Pişirmeden önce bir güzel karıştıralım. Ocakta pişirmeye alalım ve karıştırmaya devam edelim. Kaynamaya başlayınca, portakal kabuğu rendesi, vanilya ve tereyağı ekleyelim. Kıvam giderek koyulaşacak, oldukça yoğun olacaktır. Soğutmak için ayrı bir kaba alalım. Yarısını kenara alıp bunu kakao ile karıştıralım.

Bir kalıbı streç film ile kaplayalım. Önce sade karışımı dökelim ve spatula ile yayalım. Ben kalp şekili bir seramik tart kalıbı kullandım. Streç filmi dışarı doğru sarkıttığım için soğuduktan sonra rahatça çıkartabiliriz. Beyaz karışımı güzelce eşit yükseklikte yaydıktan sonra şimdi sıra geldi kakaolu karışıma. Bunu da beyaz yüzeyin tamamını örtecek şekilde yayalım. Bu iki katlı tatlımızı şimdi buzdolabına kaldıralım... En az 6 saat buzdolabında soğutalım.Üstünü streç kaplamayın, terleyip tatlıyı nemlendirmesin. (Aklınızda olsun dedim 😊)

Çikolata sosu için, tencerenize şekeri dökelim. Tencerenin zemininin her yerinde şeker olsun. Bunu yayalım güzelce. Kenardan yavaş yavaş suyu verelim tencereye. Şeker ıslansın. Ocağın altını açıp ellemeden, karıştırmadan karamel kıvamı alsın. Şimdi üzerinde süt ve kremayı ekleyebiliriz. Ocağın altını kapatalım, rendelenmiş çikolata ve tereyağı ekleyelim. Karıştıralım güzelce çikolatalar sıcakla iyice erisin. Bu sosu şimdi ikiye bölelim. Bir parçasına mascarpone peyniri karıştırıp iyice eriyene kadar karıştıralım. Bu iki çikolata kremasını şimdi buzdolabına kaldıralım ve soğuk ile birlikte kıvam almaları için en az 4-5 saat bekleyelim. Mascarponlu olan krema daha koyu- sürülebilir kıvamda olacaktır- Diğeri ise daha akışkan olacaktır.

Şimdi servis zamanı. Kalıbı servis yapacağınız bir başka tabağa ters çevirerek alın. Streç filmden ve kalıptan kurtarın tatlınızı. Üzerin spatula ile mascarpone’li çikolata kremasını sürün ve onun üzerinede çikolata sosunu dökün. Üzerine birkaç parça kırık Antep fıstığı ve hatta dilerseniz bir adet dilimlenmiş çilek...

Afiyetler olsun, her gününüz sevgi(liler) günü olsun…