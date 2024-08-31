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Vejetaryenler için yapması kolay leziz makarnalar

#Çin Makarnası#Suzi'nin Makarnası#Makarna

Hayvansal ürünleri tamamen ya da kısmen hayatından çıkaranların sayısı gün geçtikçe artıyor. Vejetaryen beslenmeye adım atan ve evde kendi yemeğini yapmak isteyenlere çok pratik ve doyurucu olduğu kadar lezzetli makarna tarifleri hazırladım. Tek tabakta hem gözünüz doysun hem de mideniz...

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ÇİN MAKARNASI (4 kişilik)

Vejetaryenler için yapması kolay leziz makarnalar

NE LAZIM?

1/2 paket spagetti (veya noodle)

1 adet orta boy sarı dolmalık biber

1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber

1 adet orta boy yeşil dolmalık biber

1 adet orta boy yeşil kabak

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 su bardağı sıcak sebze suyu

3 yemek kaşığı soya sosu (veya isteyen oyster sos kullanabilir)

1/2’şer çay kaşığı tuz, kırmızı tatlı toz biber, köri ve toz zencefil

NASIL YAPARIM?

Önce sebzeleri hazırlamak için kabağın kabuklarını incecik soyup ortadan 2’ye bölün. Kibrit çöpü büyüklüğünde ve inceliğinde şerit şeklinde kesin.

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Sarımsakları soyup pirinç tanesi gibi doğrayın.

Dolmalık yeşil, sarı ve kırmızı biberlerin saplarını kesip uzunlamasına ortadan 2’ye bölün. Yine kibrit çöpü formunda şerit şerit dilimleyin.

Öte yandan orta boy bir tava veya vok tavasına sıvıyağı koyup kızdırın. Biberleri, kabağı, köri ve zencefili kızgın yağa atıp 3-4 dakika karıştırarak orta ateşte kavurun.

Sebzeler hafifçe kızarmaya başladığında 1 bardak sebze suyunu, tuzu ve toz biberi ekleyin. Ateşi kısıp etleri 7-8 dakika kadar pişirin.

Soya sosunu ekleyip ocaktan alın.

Bu arada makarnayı haşlamak üzere büyük bir tencereye 10 bardak su koyun. İçine 1 tatlı kaşığı tuz atıp kaynatın. Kaynamaya başlayınca spagettileri bütün olarak tencereye aktarın. Ara sıra birbirine yapışmaması için karıştırarak 10-12 dakika haşlayın.

Haşlanan makarnaları süzdürüp tenceresine geri boşaltın.

Üzerine sebzeli harcı aktarıp, hafifçe karıştırıp sıcak olarak servis yapın.

SUZİ’NİN MAKARNASI (4-6 kişilik)

Vejetaryenler için yapması kolay leziz makarnalar

NE LAZIM?

1 paket spagetti (500 gr)

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

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2 adet orta boy ince yeşil dolmalık kabak

3 adet yumurta

4-5 yemek kaşığı parmesan peynir rendesi

6 adet fesleğen yaprağı

Yeterince tuz-karabiber

NASIL YAPARIM?

Önce kabakları yıkayıp saplarını kesin ve uzunlamasına ikiye bölün. Sonra da her bir parçayı çok incecik dilimleyin.

Soğanı çok ince yemeklik, sarımsağıysa pirinç tanesi gibi doğrayın.

Orta boy bir tavada zeytinyağını kızdırın. Soğan ve sarımsağı koyup karıştırarak 3-4 dakika kavurun.

Kabakları ekleyip tuz ve karabiberi serpip 3-4 dakika daha karıştırarak kavurun.

1/2 su bardağı sıcak su ilave edip, kabaklar yumuşayıncaya dek pişirip ocaktan alın.

Öte yandan makarnayı bol tuzlu kaynayan suda 10-12 dakika kadar haşlayıp süzün ve tenceresine geri aktarın.

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Üzerine hazırladığınız kabaklı sosu döküp karıştırın. Bu arada derin bir kapta yumurtaları çatalla iyice çırpın ve makarnaların üzerine aktarın. Parmesan peynirini de serpip karıştırın.

Sonra da makarnayı orta ateşin üzerine yerleştirin. Bir tahta kaşıkla yumurtalar hafif pişinceye dek
2-3 dakika karıştırarak makarnayı ısıtın. Ocaktan alıp, taze fesleğen yapraklarıyla süsleyip sıcak olarak servise sunun.

 

#Çin Makarnası#Suzi'nin Makarnası#Makarna
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