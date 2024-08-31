Vejetaryenler için yapması kolay leziz makarnalar

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ÇİN MAKARNASI (4 kişilik)





NE LAZIM?

◊ 1/2 paket spagetti (veya noodle)

◊ 1 adet orta boy sarı dolmalık biber

◊ 1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber

◊ 1 adet orta boy yeşil dolmalık biber

◊ 1 adet orta boy yeşil kabak

◊ 3 diş sarımsak

◊ 3 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı sıcak sebze suyu

◊ 3 yemek kaşığı soya sosu (veya isteyen oyster sos kullanabilir)

◊ 1/2’şer çay kaşığı tuz, kırmızı tatlı toz biber, köri ve toz zencefil

NASIL YAPARIM?

◊ Önce sebzeleri hazırlamak için kabağın kabuklarını incecik soyup ortadan 2’ye bölün. Kibrit çöpü büyüklüğünde ve inceliğinde şerit şeklinde kesin.

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◊ Sarımsakları soyup pirinç tanesi gibi doğrayın.

◊ Dolmalık yeşil, sarı ve kırmızı biberlerin saplarını kesip uzunlamasına ortadan 2’ye bölün. Yine kibrit çöpü formunda şerit şerit dilimleyin.

◊ Öte yandan orta boy bir tava veya vok tavasına sıvıyağı koyup kızdırın. Biberleri, kabağı, köri ve zencefili kızgın yağa atıp 3-4 dakika karıştırarak orta ateşte kavurun.

◊ Sebzeler hafifçe kızarmaya başladığında 1 bardak sebze suyunu, tuzu ve toz biberi ekleyin. Ateşi kısıp etleri 7-8 dakika kadar pişirin.

◊ Soya sosunu ekleyip ocaktan alın.

◊ Bu arada makarnayı haşlamak üzere büyük bir tencereye 10 bardak su koyun. İçine 1 tatlı kaşığı tuz atıp kaynatın. Kaynamaya başlayınca spagettileri bütün olarak tencereye aktarın. Ara sıra birbirine yapışmaması için karıştırarak 10-12 dakika haşlayın.

◊ Haşlanan makarnaları süzdürüp tenceresine geri boşaltın.

◊ Üzerine sebzeli harcı aktarıp, hafifçe karıştırıp sıcak olarak servis yapın.

SUZİ’NİN MAKARNASI (4-6 kişilik)





NE LAZIM?

◊ 1 paket spagetti (500 gr)

◊ 1 çay bardağı sızma zeytinyağı

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 diş sarımsak

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◊ 2 adet orta boy ince yeşil dolmalık kabak

◊ 3 adet yumurta

◊ 4-5 yemek kaşığı parmesan peynir rendesi

◊ 6 adet fesleğen yaprağı

◊ Yeterince tuz-karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Önce kabakları yıkayıp saplarını kesin ve uzunlamasına ikiye bölün. Sonra da her bir parçayı çok incecik dilimleyin.

◊ Soğanı çok ince yemeklik, sarımsağıysa pirinç tanesi gibi doğrayın.

◊ Orta boy bir tavada zeytinyağını kızdırın. Soğan ve sarımsağı koyup karıştırarak 3-4 dakika kavurun.

◊ Kabakları ekleyip tuz ve karabiberi serpip 3-4 dakika daha karıştırarak kavurun.

◊ 1/2 su bardağı sıcak su ilave edip, kabaklar yumuşayıncaya dek pişirip ocaktan alın.

◊ Öte yandan makarnayı bol tuzlu kaynayan suda 10-12 dakika kadar haşlayıp süzün ve tenceresine geri aktarın.

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◊ Üzerine hazırladığınız kabaklı sosu döküp karıştırın. Bu arada derin bir kapta yumurtaları çatalla iyice çırpın ve makarnaların üzerine aktarın. Parmesan peynirini de serpip karıştırın.

◊ Sonra da makarnayı orta ateşin üzerine yerleştirin. Bir tahta kaşıkla yumurtalar hafif pişinceye dek

2-3 dakika karıştırarak makarnayı ısıtın. Ocaktan alıp, taze fesleğen yapraklarıyla süsleyip sıcak olarak servise sunun.