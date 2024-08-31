Vejetaryenler için yapması kolay leziz makarnalar

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ÇİN MAKARNASI (4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1/2 paket spagetti (veya noodle)
◊ 1 adet orta boy sarı dolmalık biber
◊ 1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber
◊ 1 adet orta boy yeşil dolmalık biber
◊ 1 adet orta boy yeşil kabak
◊ 3 diş sarımsak
◊ 3 yemek kaşığı sıvıyağ
◊ 1 su bardağı sıcak sebze suyu
◊ 3 yemek kaşığı soya sosu (veya isteyen oyster sos kullanabilir)
◊ 1/2’şer çay kaşığı tuz, kırmızı tatlı toz biber, köri ve toz zencefil
NASIL YAPARIM?
◊ Önce sebzeleri hazırlamak için kabağın kabuklarını incecik soyup ortadan 2’ye bölün. Kibrit çöpü büyüklüğünde ve inceliğinde şerit şeklinde kesin.
◊ Sarımsakları soyup pirinç tanesi gibi doğrayın.
◊ Dolmalık yeşil, sarı ve kırmızı biberlerin saplarını kesip uzunlamasına ortadan 2’ye bölün. Yine kibrit çöpü formunda şerit şerit dilimleyin.
◊ Öte yandan orta boy bir tava veya vok tavasına sıvıyağı koyup kızdırın. Biberleri, kabağı, köri ve zencefili kızgın yağa atıp 3-4 dakika karıştırarak orta ateşte kavurun.
◊ Sebzeler hafifçe kızarmaya başladığında 1 bardak sebze suyunu, tuzu ve toz biberi ekleyin. Ateşi kısıp etleri 7-8 dakika kadar pişirin.
◊ Soya sosunu ekleyip ocaktan alın.
◊ Bu arada makarnayı haşlamak üzere büyük bir tencereye 10 bardak su koyun. İçine 1 tatlı kaşığı tuz atıp kaynatın. Kaynamaya başlayınca spagettileri bütün olarak tencereye aktarın. Ara sıra birbirine yapışmaması için karıştırarak 10-12 dakika haşlayın.
◊ Haşlanan makarnaları süzdürüp tenceresine geri boşaltın.
◊ Üzerine sebzeli harcı aktarıp, hafifçe karıştırıp sıcak olarak servis yapın.
SUZİ’NİN MAKARNASI (4-6 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1 paket spagetti (500 gr)
◊ 1 çay bardağı sızma zeytinyağı
◊ 1 adet orta boy kuru soğan
◊ 1 diş sarımsak
◊ 2 adet orta boy ince yeşil dolmalık kabak
◊ 3 adet yumurta
◊ 4-5 yemek kaşığı parmesan peynir rendesi
◊ 6 adet fesleğen yaprağı
◊ Yeterince tuz-karabiber
NASIL YAPARIM?
◊ Önce kabakları yıkayıp saplarını kesin ve uzunlamasına ikiye bölün. Sonra da her bir parçayı çok incecik dilimleyin.
◊ Soğanı çok ince yemeklik, sarımsağıysa pirinç tanesi gibi doğrayın.
◊ Orta boy bir tavada zeytinyağını kızdırın. Soğan ve sarımsağı koyup karıştırarak 3-4 dakika kavurun.
◊ Kabakları ekleyip tuz ve karabiberi serpip 3-4 dakika daha karıştırarak kavurun.
◊ 1/2 su bardağı sıcak su ilave edip, kabaklar yumuşayıncaya dek pişirip ocaktan alın.
◊ Öte yandan makarnayı bol tuzlu kaynayan suda 10-12 dakika kadar haşlayıp süzün ve tenceresine geri aktarın.
◊ Üzerine hazırladığınız kabaklı sosu döküp karıştırın. Bu arada derin bir kapta yumurtaları çatalla iyice çırpın ve makarnaların üzerine aktarın. Parmesan peynirini de serpip karıştırın.
◊ Sonra da makarnayı orta ateşin üzerine yerleştirin. Bir tahta kaşıkla yumurtalar hafif pişinceye dek
2-3 dakika karıştırarak makarnayı ısıtın. Ocaktan alıp, taze fesleğen yapraklarıyla süsleyip sıcak olarak servise sunun.
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