Fethiye’de keyifli bir hafta sonu

Efe Fırın Bazlama Dükkanı

Sabah kahvaltısında, hem gözlerim hem de karnım doysun diyorsanız, Efe Fırın tam olarak aradığınız adres. Fethiye tulum peyniri, tereyağı ve bol malzeme ile yapılan bazlama tosta, tamamen doğal ürünlerle hazırlanan kahvaltı eşlik ediyor. Eğer mevsiminde gittiyseniz, mutlaka Kayaköy domatesini de isteyin. Bazlama konusunda iddialı olan işletmede mantının da tadına bakmanızı öneririm.

Lokum Kokoreç

Öneriler doğrultusunda öğle yemeği olarak kokoreç yemeyi tercih ettim. Fethiye’de 4 yıldır hizmet veren ve bir şubesi de Uşak’ta olan Lokum Kokoreç’in en önemli özelliği kuzu kokoreçi yapmaları. Gayet başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Ayrıca midyeleri de çok iyiydi.

Girida Port

Girida Port, Fethiye’de deniz mahsulü yemek için gidebileceğiniz en gözde mekanlardan birisi. 50 yıllık balıkçılık tecrübesini bu mekana aktaran Minan Aydın, misafirlerine kaliteyi sunmak için muazzam bir çaba sarf etmiş. Bölgenin deniz ürünlerini en lezzetli haliyle sunan Girida Port’un lokasyonu da şahane. Fethiye kordonda uzanan masalarda akşam yemeğinizi yerken, bir yandan gün batımının en güzel haline tanıklık edebilirsiniz.

Tamarind Restaurant & Bar

Şimdi sizleri deniz mahsulü mutfağından, kırmızı etin en güzel hallerini bulacağınız Tamarind isimli mekana götürüyorum. Burada lahmacun, içli köfte ve kebap türlerini yiyebilirsiniz. Ece Saray Marina’da yer alan mekan yeni açılmış. “Deniz ile kebabın buluştuğu adresteyiz” sloganı ile hizmet veren yer, denizin tam kenarında olması açısından oldukça keyifli. Saydığım tüm bu lezzetlerin yanında, fırın sütlacın da tadına bakmanızı öneririm.

Bülent’in Yeri

Kayaköy’de bulunan mekan merkezden 8 km uzaklıkta yer alıyor. Bülent’in Yeri’nde birbirinden güzel, doğal ürünlerle hazırlanan kahvaltılıkların yanında, asıl denemeniz gereken şey saç böreği ve gözlemesi. Kıymalı, pazılı, mantarlı ve peynirli olarak yapılan ürünler oldukça lezzetliydi. Sizi güler yüzlü çalışanlarla karşılayan Bülent’in Yeri, birçok kez uğramak isteyeceğiniz mekanlar arasına girecek. Ayrıca ekonomik fiyatlarıyla da her kesim için avantaj sunuyor.