Gelinim Mutfakta ıspanaklı ütü böreği tarifi: Ispanaklı ütü böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Gelinim Mutfakta ıspanaklı ütü böreği tarifi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Farklı adı ve sunumuyla ıspanaklı ütü böreği 5 çayı alternatifi arayanlara harika bir lezzet sunuyor. Peki, ıspanaklı ütü böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte yapımı ve püf noktaları...
Gelinim Mutfakta'da bugün farklı bir tarif yapıldı. Gelinler hamurları ütüyle açtılar. İzleyiciler tarafından tarifin yapımı merak konusu oldu. Ancak siz evinizde yaparken oklavayı tercih edebilirsiniz. Peki, ıspanaklı ütü böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, Gelinim Mutfakta ıspanaklı ütü böreği tarifi
ISPANAKLI ÜTÜ BÖREĞİ MALZEMELERİ
Hamur Malzemeleri;
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı un
Hamuru Açmak İçin;
1 su bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı un
İç Harcı İçin;
1 bağ ıspanak
2 adet kırmızı biber
1 adet soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Üzeri İçin;
2 yemek kaşığı susam
1 yumurta sarısı
NASIL YAPILIR?
Öncelikle iç harcı için biberleri ve soğanları küp küp doğrayıp sıvı yağda rengi dönene kadar kavurun. Ardından salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. İyice yıkanmış ıspanakları küçük küçük kesip karışıma ekleyin. En son tuzu ve baharatları ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın.
Diğer yandan hamuru hazırlayın. Hamuru için gerekli malzemeleri kaba alıp yoğurun ve ele yapışmayan yumuşak bir kıvam elde edin. Hamuru dinlendirdikten sonra tezgaha un serpip hamuru açın.
Üzerine sıvı yağ sürüp iç malzemelerini hamurun her yanına serpiştirin.
İster küçük rulo şeklinde isterseniz de tepsiye bir bütün olarak rulo yapıp yerleştirin.
Son olarak yumurta sarısını üzerine sürün ve susamları ekleyip 180 derecelik fırında üzer kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...