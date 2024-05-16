Gelinim Mutfakta ıspanaklı ütü böreği tarifi: Ispanaklı ütü böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Gelinim Mutfakta'da bugün farklı bir tarif yapıldı. Gelinler hamurları ütüyle açtılar. İzleyiciler tarafından tarifin yapımı merak konusu oldu. Ancak siz evinizde yaparken oklavayı tercih edebilirsiniz. Peki, ıspanaklı ütü böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, Gelinim Mutfakta ıspanaklı ütü böreği tarifi

ISPANAKLI ÜTÜ BÖREĞİ MALZEMELERİ

Hamur Malzemeleri;

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı un

Hamuru Açmak İçin;

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

İç Harcı İçin;

1 bağ ıspanak

2 adet kırmızı biber

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Üzeri İçin;

2 yemek kaşığı susam

1 yumurta sarısı

NASIL YAPILIR?

Öncelikle iç harcı için biberleri ve soğanları küp küp doğrayıp sıvı yağda rengi dönene kadar kavurun. Ardından salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. İyice yıkanmış ıspanakları küçük küçük kesip karışıma ekleyin. En son tuzu ve baharatları ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın.

Diğer yandan hamuru hazırlayın. Hamuru için gerekli malzemeleri kaba alıp yoğurun ve ele yapışmayan yumuşak bir kıvam elde edin. Hamuru dinlendirdikten sonra tezgaha un serpip hamuru açın.

Üzerine sıvı yağ sürüp iç malzemelerini hamurun her yanına serpiştirin.

İster küçük rulo şeklinde isterseniz de tepsiye bir bütün olarak rulo yapıp yerleştirin.

Son olarak yumurta sarısını üzerine sürün ve susamları ekleyip 180 derecelik fırında üzer kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...