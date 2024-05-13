Osso buco tarifi: Osso buco nereye ait, nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapımı!

İşte osso buco (Osobuko) tarifi, yapım aşamaları ve malzemeleri...

OSSO BUCCO TARİFİ MALZEMELERİ

4 adet dana incik

1 adet kuru soğan

1 adet kereviz sapı

1 adet havuç

2-3 adet domates

3 yemek kaşığı un

2-3 su bardağı su

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım su bardağı sulandırılmış sirke

1 dal biberiye

1 adet defne yaprağı

Sıvı yağ

OSSO BUCCO NASIL YAPILIR?

Dana inciklere karabiber ve tuz serpin.

Unu bir kaseye alıp içine tuz ekleyip karıştırın.

İncikleri tuzlu una güzelce bulayın

Sıvı yağı tencerede ısıtıp etleri mühürleyin.

Soğanı, havucu ve kereviz sapını yemeklik doğrayın.

Etleri mühürlediğiniz yağda sırasıyla sebzeleri soteleyin.

İçine salçayı ekleyip kavurun.

Sirkeli suyu da ilave edip çektirene kadar pişirin.

Sosun suyu çekilince doğradığınız domatesi de ekleyin.

10 dakika daha pişirip defne yaprağını ve sarımsağı da ilave edin.

Etleri tencereye koyup kapağı kapalı halde kısık ateşte 1 saat pişirin.

Kekik ve biberiye ilave edip 1 saat daha aynı şekilde pişirmeye devam edin.

Pişen etleri tencereden alın.

Kekik, biberiye ve defne yaprağını da çıkardığınız sosu el blender’ı ile pürüzsüz bir kıvama getirin.

Etleri yeniden tencereye koyup yarım saat daha pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...